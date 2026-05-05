El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo y un emblema de la gastronomía italiana. Su combinación de café, mascarpone y vainillas lo convierte en una preparación irresistible que ha trascendido generaciones. En ese contexto, la “Nonna” Silvi, cocinera italiana, comparte la receta definitiva del tiramisú a través de su cuenta @nonnasilviofficial en TikTok. Además de su sabor, el tiramisú tiene un significado particular: la palabra significa literalmente “levántame”. Proviene del dialecto de Treviso, Tireme su, que luego se italianizó como Tiramisù en la segunda mitad del siglo XX. Este detalle no es menor, ya que conecta directamente con su historia y con la intención original de este postre energético. La “Nonna” Silvi ha compartido los pasos para realizar el verdadero tiramisú italiano y los ingredientes necesarios para lograrlo. Entre ellos se encuentran los siguientes: El origen del tiramisú combina historia, gastronomía y relatos transmitidos a lo largo del tiempo. Según ha explicado Tiziano Taffarillo, fundador de la asociación cultural y gastronómica Academia del Tiramisú, existen distintas teorías que explican cómo surgió este postre, considerado hoy “el postre más famoso del mundo”. Entre ellas, se destacan dos versiones principales que sitúan su nacimiento en la región de Treviso. Una de las teorías más difundidas sostiene que el tiramisú nació en un burdel del centro de Treviso alrededor del año 1800. Según esta versión, este postre se ideó para ofrecérselo a los clientes al final de la noche, con la intención de reanimarlos con una preparación energética antes de regresar a sus hogares En ese sentido, la combinación de ingredientes calóricos como huevos, azúcar, mascarpone, café y bizcochos refuerza esta función revitalizante, en línea con el significado literal de la palabra tiramisú: “levántame”. Otra teoría ubica el origen del tiramisú en el ámbito doméstico y rural de Treviso, lejos de una invención puntual. En este caso, se lo vincula con el “sbatudin”, una mezcla de yema de huevo batida con azúcar que los agricultores utilizaban como alimento energético, especialmente para recién casados. Con el paso del tiempo, esta preparación habría evolucionado al incorporar ingredientes como mascarpone, café y bizcochos, dando lugar a una versión más cercana al tiramisú actual. Los testimonios de abuelas y bisabuelas de la región refuerzan esta idea, ya que relatan cómo el postre se preparaba en reuniones familiares mucho antes de su popularización.