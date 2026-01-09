Esta versión del clásico brownie conserva todo su sabor, pero sin harina, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa. Es ideal para quienes buscan una opción dulce más equilibrada y adecuada para diversas dietas. Esta versión del tradicional bizcocho de chocolate mantiene su textura húmeda y su sabor intenso, sin incluir ingredientes refinados.

Gracias al uso de harinas alternativas y endulzantes naturales, es posible disfrutar de un postre casero más nutritivo, sin renunciar al placer del chocolate.

¿Por qué esta receta es más saludable que la tradicional?

La clave de esta receta radica en sustituir ingredientes tradicionales por opciones más ligeras y naturales. En lugar de usar harina de trigo, se opta por harina de almendras, que aporta grasas saludables, fibra y una textura jugosa.

El resultado es un brownie sin gluten, sin lactosa y con un bajo índice glucémico, perfecto para quienes siguen dietas equilibradas o bajas en carbohidratos. Tampoco se incluye azúcar refinada: el dulzor proviene de edulcorantes naturales como la stevia o la sucralosa, lo que reduce notablemente las calorías.

Además, al cambiar la manteca convencional por mantequilla light sin lactosa o aceite de coco, se logra una preparación apta para personas con intolerancias.

¿Qué ingredientes se necesitan para el brownie saludable?

Este brownie tiene una lista de ingredientes sencilla y accesible. Para 24 porciones se utilizan:

200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten.

200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco.

3 huevos medianos.

2 cdas. de sucralosa o 1 de stevia.

50 ml de leche de almendras.

1 cdita. de esencia de vainilla.

70 g de harina de almendras.

100 g de nueces picadas.

Cada porción de 30 gramos aporta aproximadamente 130 calorías, con bajo contenido de carbohidratos y grasas controladas.

¿Cómo se prepara el brownie sin harina y sin azúcar?

La preparación es rápida y no requiere experiencia en repostería:

Derretir el chocolate junto con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar.

Batir los huevos con el endulzante, agregar la leche de almendras, el aceite y la vainilla.

Incorporar el chocolate derretido (a temperatura ambiente).

Añadir la harina de almendras y las nueces, mezclando con espátula.

Volcar la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 20 minutos.



