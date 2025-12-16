La llegada de las fiestas de fin de año y la Navidad abren un gigantesco abanico de comidas que son típicas de estas fechas y si hay una que se destaca por sobre todas en la mesa dulce es el Mantecol, también conocido como turrón de maní.

Hacer el Mantecol en casa es muy sencillo y si hay un punto que se presenta como uno de los ejes más positivos es que esta forma resulta mucho más económica.

Qué se necesita para hacer Mantecol casero

Los ingredientes que se requieren para poder llevar a cabo la receta del Mantecol de Navidad son muy sencillos de conseguir y pueden adquirirse en cualquier supermercado o dietética:

200 g de manteca de maní

10 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso para preparar Mantecol casero en simples pasos

Para poder hacer el clásico Mantecol en muy simples pasos para maravillar a todos en la mesa navideña y lucirse con el tradicional postre, se deberán seguir una serie de pasos que son fundamentales para que salga de la mejor manera.

En tanto, la receta del turrón de maní consta de esta serie de pasos en su preparación:

Paso 1: colocar el azúcar y el agua en una olla pequeña y llevar a fuego medio. Mezclar suavemente hasta que el azúcar comience a disolverse y se forme un almíbar liviano.

Paso 2: agregar el jugo de limón al almíbar y continuar la cocción durante unos minutos, manteniendo el fuego medio, hasta lograr una preparación ligeramente espesa y transparente.

Paso 3: retirar la olla del fuego y sumar la manteca de maní. Mezclar de manera constante hasta integrar por completo y obtener una pasta homogénea y espesa.

Paso 4: volcar la mezcla en un molde previamente forrado con papel manteca. Distribuir de forma pareja y alisar la superficie con una espátula o cuchara.

Paso 5: dejar reposar a temperatura ambiente hasta que tome consistencia. Llevar a la heladera durante al menos una hora para lograr una textura firme y fácil de cortar.

Paso 6: desmoldar y cortar en porciones del tamaño deseado. Conservar en un recipiente hermético.

