La Navidad vuelve cada año envuelta de nuevos aromas y sabores. La mesa familiar, la comida y el brindis son rituales en donde la alegría y el amor ocupan el lugar central de las fiestas.

Entre estas costumbres, pocas son tan esperadas como el momento de abrir el pan dulce, aquella excusa perfecta para sentarse a compartir con los que más amamos.

Este año llevarlo a casa puede ser aún más especial y rico con estas cinco opciones que no pueden faltar en tu mesa.

Levando

Para la Navidad de este año, Levando prepara uno de los mejores pan dulce de la Ciudad. Está hecho a base de harinas orgánicas, frutos secos, cranberries y una pasta de naranja natural que le aporta perfume y frescura. Su fermentación lenta consigue una miga liviana y húmeda, fácil de comer.

Pan dulce de Levando.

“Nos gusta hacerlo con tiempo y buenas materias primas: ahí está la diferencia”, explica Gabriel Kogan, maestro panadero al frente de Levando. Está disponible en su versión de medio kilo a $ 20.000 y el de 850 gramos con caja de la marca a $ 35.000.

Cuentan con dos locales: uno ubicado en Colegiales (Céspedes 3115) y otro en Palermo (Medrano 1137). Sus horarios de atención son de lunes a sábado desde las 09:00 a las 20:00, o hasta agotar stock.

Le Pain Quotidien

El clásico navideño llega a las mesas de los argentinos de mano de Le Pain Quotidien. La reconocida cadena internacional de panadería le dará sabor a la Navidad con un pan dulce hecho de harina de trigo orgánica, frutos secos y chocolate. Su toque suave de licores hace que abrir la caja sea una experiencia que empapa las casas del perfume navideño.

Pan dulce de Le Pain Quotidien.

Su contextura esponjosa y equilibrada hacen que cada bocado sea un disfrute de las fiestas. Su presentación de tamaño grande (800 gramos) tiene un valor de $ 28.000, mientras que la presentación chica (de 130 gramos) vale $ 6.900.

La Parolaccia

Fiel a su espíritu italiano, La Parolaccia lanzó su pan dulce elaborado a base de una receta familiar. La masa suave y esponjosa está acompañada de una equilibrada selección de frutos secos como castañas de cajú, almendras y nueces, higos en almíbar y frutas abrillantadas integradas.

Pan dulce de La Parolaccia.

Para completar la experiencia, terminan la producción con un glaseado de jalea y un packaging navideño. Cada unidad pesa cerca de 1 kilo y tiene un precio de $ 32.000.

Biasatti

Biasatti Pastificio Centrale presenta su exclusivo pan dulce hecho a base de masa madre para compartir con los que más amamos. Cuentan con una versión hecha con pasas de uva y naranjas confitadas por $ 23.000, mientras que la segunda opción con frutos secos vale $ 27.000.

Pan dulce de Biasatti.

Gontran Cherrier

Para las fiestas, Gontran Cherrier presenta un pan dulce de masa madre con fermentación natural aplicando el mismo método clásico de la boulangerie francesa. Su presentación de 500 gramos combina chips de chocolate amargo, almendras y un toque sutil de naranja que aporta perfume y equilibrio. Tiene un valor de $ 29.000.