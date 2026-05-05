Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3699 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.8%. En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.09% y en el último año acumuló un descenso de -9.51%, reflejando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar alternó subidas y caídas en bloques de dos jornadas, sin tendencia definida y con balance final neutro, cerrando a la baja en la última sesión. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.147716781055294 %, es menor que la volatilidad anual del 8.230192802391713 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, el Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un incremento en su cotización en comparación con los días anteriores. Esta mejora en el valor de la moneda se ha mantenido durante los últimos días, sugiriendo un interés creciente en el Dólar. Analizando esta tendencia, es posible que factores económicos y políticos hayan influido en el aumento de la demanda por el Dólar, lo que podría tener implicaciones importantes en el mercado financiero. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.