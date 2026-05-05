La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 5 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.390, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia a la baja, marcando el segundo día consecutivo en esta dirección. Este comportamiento puede interpretarse como una corrección del mercado, donde la demanda ha disminuido, lo que sugiere una posible estabilidad en el corto plazo si esta tendencia continúa. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 23.02%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.88%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. Las personas que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).