El pan dulce es un clásico de las recetas de Navidad y para todos aquellos que quieren implementar una nueva versión que se corra de la tradicional con frutas abrillantadas o frutos secos, existe una preparación para hacerlo de chocolate.
Esta versión casera que combina una miga suave, sabor intenso a cacao y chips de chocolate, es ideal para compartir en las fiestas de fin de año y este tipo de pan dulce es muy sencillo de llevar a cabo.
Pan dulce de chocolate: qué se necesita
Para poder hacer el pan dulce de chocolate se necesitará contar con los siguientes ingredientes, los cuales son muy sencillos de conseguir y otorgan un resultado maravilloso:
- 500 g de harina 000
- 25 g de levadura fresca
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 200 ml de leche tibia
- 100 g de manteca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 30 g de cacao amargo en polvo
- 150 g de chips de chocolate
- 1 pizca de sal
Paso a paso: cómo preparar pan dulce de chocolate para Navidad
Al momento de hacer el pan dulce a base de chocolate se tendrán que seguir una serie de pasos, los cuales son de máxima importancia para que salga esponjoso, con la humedad justa y con el chocolate en su punto.
En tanto, para preparar el clásico de Navidad habrá que adoptar esta receta:
- Paso 1: disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejar reposar hasta que se forme espuma en la superficie.
- Paso 2: mezclar la harina, el cacao amargo y la sal en un bowl amplio, formando un hueco en el centro para los líquidos.
- Paso 3: agregar los huevos, el resto del azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja, integrando de manera pareja.
- Paso 4: incorporar la levadura activada y unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda y apenas pegajosa.
- Paso 5: sumar la manteca blanda en trozos y amasar hasta lograr una textura lisa, elástica y homogénea.
- Paso 6: añadir los chips de chocolate y distribuirlos bien para que queden repartidos en toda la masa.
- Paso 7: cubrir la masa y dejar leudar en un ambiente cálido hasta que duplique su volumen inicial.
- Paso 8: colocar la masa en moldes, dejar reposar unos minutos y hornear a 170 °C durante 40 a 45 minutos.
En tanto, una vez que se retire del horno, habrá que dejarlo enfriar para poder cortar y servir adecuadamente.