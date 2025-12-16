El pan dulce es un clásico de las recetas de Navidad y para todos aquellos que quieren implementar una nueva versión que se corra de la tradicional con frutas abrillantadas o frutos secos, existe una preparación para hacerlo de chocolate.

Esta versión casera que combina una miga suave, sabor intenso a cacao y chips de chocolate, es ideal para compartir en las fiestas de fin de año y este tipo de pan dulce es muy sencillo de llevar a cabo.

Pan dulce de chocolate: qué se necesita

Para poder hacer el pan dulce de chocolate se necesitará contar con los siguientes ingredientes, los cuales son muy sencillos de conseguir y otorgan un resultado maravilloso:

Pan dulce de chocolate: la nueva tendencia de Navidad que es furor y se prepara súper fácil Fuente: Paulina Cocina

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca

100 g de azúcar

2 huevos

200 ml de leche tibia

100 g de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja

30 g de cacao amargo en polvo

150 g de chips de chocolate

1 pizca de sal

Paso a paso: cómo preparar pan dulce de chocolate para Navidad

Al momento de hacer el pan dulce a base de chocolate se tendrán que seguir una serie de pasos, los cuales son de máxima importancia para que salga esponjoso, con la humedad justa y con el chocolate en su punto.

Pan dulce de chocolate: la nueva tendencia de Navidad que es furor y se prepara súper fácil Fuente: Butter Queen

En tanto, para preparar el clásico de Navidad habrá que adoptar esta receta:

Paso 1: disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejar reposar hasta que se forme espuma en la superficie.

Paso 2: mezclar la harina, el cacao amargo y la sal en un bowl amplio, formando un hueco en el centro para los líquidos.

Paso 3: agregar los huevos, el resto del azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja, integrando de manera pareja.

Paso 4: incorporar la levadura activada y unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda y apenas pegajosa.

Paso 5: sumar la manteca blanda en trozos y amasar hasta lograr una textura lisa, elástica y homogénea.

Paso 6: añadir los chips de chocolate y distribuirlos bien para que queden repartidos en toda la masa.

Paso 7: cubrir la masa y dejar leudar en un ambiente cálido hasta que duplique su volumen inicial.

Paso 8: colocar la masa en moldes, dejar reposar unos minutos y hornear a 170 °C durante 40 a 45 minutos.

En tanto, una vez que se retire del horno, habrá que dejarlo enfriar para poder cortar y servir adecuadamente.