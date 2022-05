Este es el bar porteño donde comés gratis si hacés la generala

Las juntadas en los bares resultan siempre ser las opciones más ideales . Risas, tragos, aperitivos y anécdotas inolvidables... Y nada mejor que ir acompañado por la familia o los amigos para pasar un buen rato.

La cuenta de Tik Tok -@amantesdelmorfi- subió un video de un bar imperdible ubicado en Villa Crespo y que es conocido por algo muy particular: no hay que pagar la cuenta si alguien hace generala - un juego de mesa donde se arrojan dados -.

Che Bonche, el bar porteño donde no pagas si haces la generala: donde queda y cuáles son sus horarios

Se trata de Che Bonche, un espacio que tiene dos bares que ocupan las esquinas de Serrano y Velasco en el barrio de Villa Crespo (Serrano al 701) y (Serrano al 698)

Para visitar este increíble bar y gozar de una rica comida acompañada de una cerveza, hay que hacer una reserva por WhatsApp al 1138061650.

Che Bonche abre sus puertas de domingos a jueves a partir de las 17hs hasta la 1; los viernes de 17hs a 3 y los sábados de 12 a 3.

Este lugar es ideal para ir con amigos, no solo por la posibilidad que te brindan de festejar los cumpleaños, si no también por el entretenimiento al que podrás acceder, una vez dentro: el bar te ofrece una variedad de juegos gratis mientras esperás por la comida: "Vení a jugar a Chebonche que sí haces una generala servida NO PAGAS LA CUENTA", señalan desde su página web.

Che Bonche: qué ofrece

Su menú incluye ofertas que van desde los $ 420 en adelante. Hay distintas variedades de hamburguesas para todos los gustos: simples, a caballo, provenzal, picantes, con cheddar, de pollo o parrillera, muchas opciones para degustar.También hay empanadas venezolanas, patacones, pepitos y panchos.

En cuanto a sus tragos, están los clásicos como: Fernet, Campari, Cuba Libre, Destornillador y Gancia. Hay una promo especial que incluye 2 tragos por solo $ 600.



OTROS BARES TEMÁTICOS QUE NO PODÉS DEJAR DE CONOCER:

COCKTAIL 80

Ubicado en Arias al 2455 en Saavedra, esta primera opción es uno de los bares más retro de Buenos Aires. Te transporta a los años 70s y 80s y toda su decoración está ambientada con objetos de la época.

Está abierto todos los días, a partir de las 17hs hasta las 00; viernes y sábados hasta las 2 am.

LA CALLE BAR

Este lugar es ideal para ir con amigos, no solo por ser un lugar muy "cool" -según describe la tik toker- sino también porque está ambientado en la época de la ley seca en los Estados Unidos, es decir, se inscribe en la categoría del "speakeasy". Además, cuenta con música y shows en vivo de la mano del #DjVan.

Los cocktails clásicos se pueden encontrar a partir de los $500, mientras que el bottle service cuestan entre $7000 y $10.000

"La calle Bar" está ubicada sobre la calle Niceto Vega al 4942. Está abierto todos los días y cierra a las 4 am en punto.

ART DISTRICT

En su carta incluye tragos exóticos y de autor. Art District es un lugar ideal para ir con amigos, los fines de semana se arma "cachengue" y tiene muy buenas promociones para festejar los cumpleaños.

Está ubicado sobre la calle Costa Rica al 4619, CABA. Está abierto los jueves, viernes y sábados desde las 20hs hasta las 3.

Para visitar este increíble bar, es necesario hacer una reserva por mensaje directo (a través de instagram) o bien, ingresando al siguiente link: https://linktr.ee/artdistrictbar