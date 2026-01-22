La Alcaldía confirmó los bares y las discotecas en Bogotá que abren hasta las 5:00 a.m. durante 2026: cuáles quedan excluidas.

La medida busca dinamizar la economía sin afectar el descanso de las zonas residenciales (Fuente: archivo).

La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir de este año, solo bares y discotecas ubicados en 19 zonas específicas de la ciudad podrán operar con horario extendido hasta las 5:00 de la mañana, bajo un modelo de control que prioriza la seguridad, la convivencia y la reducción del ruido. La decisión quedó reglamentada mediante una resolución conjunta del Distrito, tras un análisis técnico de indicadores urbanos y sociales.

El nuevo esquema busca impulsar la economía nocturna, pero sin trasladar los impactos negativos a sectores residenciales. De hecho, no todos los establecimientos de rumba podrán acogerse al beneficio: la ampliación aplica únicamente para locales ubicados dentro de las denominadas Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido.

¿Qué son las Zonas Focalizadas donde se permite rumba hasta las 5:00 a.m.?

Las Zonas Focalizadas son áreas comerciales previamente evaluadas por entidades distritales, en las que se permite el funcionamiento de bares y discotecas desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.

Inicialmente, el Distrito analizó 27 sectores con potencial nocturno, pero solo 19 fueron habilitados, al presentar mejores resultados en seguridad, movilidad, convivencia ciudadana y control del ruido.

El objetivo es concentrar la rumba en espacios controlados, con presencia institucional reforzada y oferta de transporte nocturno.

Estas son las 19 zonas de Bogotá que abrirán hasta las 5:00 a.m.

Las zonas autorizadas por localidad son:

Usaquén

Calle 172A

Chapinero

Chapinero Central

Zona Rosa

Marly

Bosa

Bosa Centro

Kennedy

Cuadra Alegre

Fontibón

Centro Fontibón

Modelia

Engativá

Álamos

Las Ferias (zona 1)

Las Ferias (zona 2)

Boyacá – Santa María

Suba

Lombardía

Los Pórticos

Subazar

Los Mártires

La Favorita

San Andresito San José

Puente Aranda

Calle Octava Sur

El Galán

Solo los establecimientos ubicados dentro de estos perímetros podrán operar legalmente hasta las 5:00 a. m.

¿Qué tipo de establecimientos quedan excluidos del horario extendido?

La medida no aplica para todo el comercio. Quedan por fuera:

Tiendas de barrio.

Licoreras.

Billares, bolirrana y similares.

Cualquier local que no esté clasificado como bar o discoteca. Es decir, el beneficio es exclusivo para establecimientos dedicados formalmente a la rumba nocturna.

¿Por qué no toda Bogotá tendrá rumba hasta la madrugada?

La Alcaldía dejó claro que el criterio principal fue proteger el descanso de los ciudadanos. Por eso se descartaron zonas con alta densidad residencial o con históricos conflictos por ruido, riñas o desorden.

El enfoque es concentrar la vida nocturna en sectores comerciales, donde se pueda garantizar:

Menor impacto acústico.

Mayor control policial.

Presencia institucional.

Mejores condiciones de movilidad nocturna.

¿Qué controles tendrá la rumba nocturna en Bogotá?

Las 19 zonas tendrán vigilancia permanente de:

Policía Metropolitana.

Secretarías de Gobierno, Seguridad, Salud y Ambiente.

Equipos de inspección, vigilancia y control.

Además, se reforzará la presencia institucional, la regulación del ruido y las alternativas de transporte para evitar desorden y riesgos en la madrugada.

¿Desde cuándo entra en vigencia el nuevo horario de rumba?

La resolución ya entró en vigencia, luego de su publicación oficial en el Registro Distrital, lo que habilita su aplicación durante todo 2026, siempre bajo monitoreo constante.