El nuevo restaurante oculto en un histórico y hermoso jardín de Buenos Aires

Un nuevo restaurante abrió en el barrio porteño de Retiro , oculto en uno de los jardines históricos más lindos de la Ciudad de Buenos Aires .

La infalible dupla Germán Sitz y Pedro Peña (dueña de Niño Gordo y La Carnicería, entre otros restaurantes) se unió con Alejandro Feraud (Alo´s) para crear Los Jardines de Las Barquin, una flamante propuesta en los jardines del Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco .

Ubicado en Suipacha 1422, el nuevo proyecto se encuentra en un jardín andaluz lleno plantas, enredaderas y árboles, junto al Palacio Noel, edificio de estilo colonial construido entre 1920 y 1924.

Esta propiedad, convertida hoy en Museo Fernández Blanco , fue escenario y protagonista de la vida social de Buenos Aires durante el siglo XIX. Aquí solía vivir la Condesa María Ignacia de Velasco Tagle Bracho, quien recibió su título nobiliario pasados sus 60 años.

Los Jardines de Las Barquin. Fuente: Instagram xlosjardinesdelasbarquinx

Como la condesa nunca se casó ni tuvo hijos, de alguna manera "adoptó" como hijas a sus sobrinas, las Barquin. En este jardín, organizaban grandes tertulias que cruzaban a revolucionarios y españoles. Por este motivo, el nuevo restaurante lleva su nombre.

¿Cómo es la propuesta gastronómica de Los Jardines de Las Barquin?





En coherencia con la impronta rioplatense del museo, el restaurante busca revalorizar un grupo de alimentos que ha sido protagonista indiscutible de la historia argentina: los cereales .

"Los cereales han sido el motor económico histórico de Argentina, con los que el país pagó sus cuentas siempre", explica Germán Sitz. El objetivo no es sólo llevarlos a los platos de la carta, sino poner el foco en ellos, entender que no cualquier trigo es el mismo, que no hay dos granos de arroz iguales y que las cebadas varían.



Por el momento, el restaurante funciona de miércoles a lunes de 10 a 18 horas . Más adelante se espera que trabaje todo el día, con almuerzos y cenas, además de desayunos y meriendas con café de especialidad y la bollería de Alo's, famosa por su técnica y calidad.

Los Jardines de Las Barquin. Fuente: Instagram xlosjardinesdelasbarquinx

En el menú se puede encontrar entre las entradas empanadas de centeno con hongos, berro, ricota ahumada, sarraceno y cebolla y una faina de garbanzos con berenjena, huevo, verdes y limón .

De principales, milanesa de cerdo con semillas, zuchini, palta y espárragos y un risotto verde de cebada con espinaca, habas, arvejas, garrapiñada de girasol y queso .

Además, durante todo el día se pueden pedir tostadas de panes artesanales con diferentes combinaciones como la de hummus de alubias, hongos, kale, gremolata y huevo o la de shakshuka con huevos y tomate.