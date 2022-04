Eligen los chefs: estos son los 10 restaurantes preferidos de Germán Sitz, de Niño Gordo

El alma máter - junto a Pedro Peña - de varios de los restaurantes más taquilleros de la ciudad de Buenos Aires (muchos de ellos en Thames) como Niño Gordo, Chori, y La Carnicería, conversó con MALEVA sobre sus restaurantes favoritos. Con Peña se conocieron trabajando en Tipula, del chef Hernán Gipponi, y desde entonces son una de las duplas de creadores (y creativos) más prolíficas de la escena gastronómica local. Sus últimos lanzamientos son Paquito, El Dorado, y ¡Niño Gordo Miami!

1) El Gran Dabbang: «me pido la carta completa, para mí Mariano Ramón es una bestia de la gastronomía...» / Scalabrini Ortiz 1543 - Palermo

"Sigue dando paliza, Marian para mí siempre fue un referente. Es una bestia de la gastronomía, y me encanta lo que hace. Me pido la carta completa, porque si son dos o cuatro personas, podés probar un montón de cosas. Y cuando llega la cuenta, no es asesina... Ahora tiene unos ajíes fermentados que están bárbaros y la chernia también...»

2) El Pobre Luis: «ideal para sentarse en la barra, su bife de lomo es el mejor del mundo». / Arribeños 2393 - Belgrano (Barrio Chino)

"Lo conozco mucho a Liber Acuña (hijo de Luis Acuña) y me parece un genio. Es una parrilla tradicional. Me encanta el bife de lomo y el puré de papas, es el mejor del mundo. Ideal ir y sentarse en la barra".

3) Nare: «me encanta por su impronta japonesa.» / Echeverría 1524 - Belgrano (casi Barrio Chino)

"Dentro del mundo del sushi, me encanta Nare porque tiene una marcada impronta japonesa. Te van bajando, tipo omakase, piezas de sashimi, nigiri, es bien tradicional japonés.»

4) Tres Monos: «es el bar al que voy siempre y me encanta, tiene una onda de barrio pero con coctelería bien arriba.» / Guatemala 4899 - Palermo Viejo

"Es el bar al que voy siempre, me encanta. Los chicos hicieron algo increíble, un gran producto, en un bar de barrio pero con coctelería bien arriba, hielo cristalino y vasos Riedel. El Milkicilin es increíble: tiene Penicilin con leche, que le da esa nota láctea y queda completamente clarificado."

5) Molusca: «por sus ostras...» / Salguero 3350 - Palermo Chico al lado del Alcorta

"Tiene una pileta de ostras vivas. Me copa ir ahí, abrirlas y comerlas...»

6) Sagardi: «porque su carne, y especialmente su chuletón (vasco) es excelente.» / Humberto 1° 319 - San Telmo

"Tiene un chuletón y una parte de carne excelente. Toda la parte del principio con fueguito y pinchos, también me encanta.»

7) 1636: «por su reversión de la comida tradicional argentina.» / Corrientes 421 - Olivos

"Lleva el nombre de su código postal, en Olivos. Tiene muchos platitos, y reversiona un poco la comida tradicional argentina. Tiene una salchicha parrillera que está muy buena".

8) Casa Cavia: «me gusta mucho, su patio/jardín es divino, es super lindo para ir a merendar...» / Cavia 2985 - Palermo Chico

"Me gusta mucho y el jardín es divino. Ir a la tarde a merendar es súper lindo, y tiene un café buenísimo".

9) Nanum: «el ceviche de esta propuesta coreana es muy rico, y su tortilla de kimchi es buenísima.» / Roseti 177 - Chacarita

"Este spot de comida coreana es de Marina Lis Ra, que trabajó con nosotros en Niño Gordo. Hace una tortilla con kimchi buenísima, y un ceviche muy rico".

10) Alo's Bistró: "estuve yendo y me gusta mucho, su trucha con ñoquis es muy buena.» / Blanco Encalada 2120 - La Horqueta

«Me gusta mucho. Estuve yendo y tiene un plato de trucha con unos ñoquis de papa y vainilla muy bueno".

Fotos de los locales: son todas gentileza de los restaurantes mencionados.