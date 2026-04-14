A través de sus fundación, Alsea recaudó MXN $62 millones de pesos para combatir la inseguridad alimentaria en México, principalmente en niños. Una tarea en la que Santander es su aliado, mediante su fundación. Lo recaudado supera a lo alcanzado el año pasado: MXN $51.8 millones de pesos Para lograr su cometido de apoyar a la alimentación de los niños Alsea trabaja con comedores infantiles y con bancos de alimentos. Actualmente la fundación de la empresa gestiona 22 proyectos de 15 organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es beneficiar a 1 millón 400 mil de personas para 2027, aseguró Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea en conferencia de prensa. Madrid aseguró que se han repartido 10 millones de comidas. Todos los restaurantes de Alsea contribuyen a la causa en un contexto en el que alrededor de 7 millones de niños y adolescentes no tienen posibilidad de alimentarse tres veces al día en México, señaló Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Los restaurantes de servicio completo como Vips, Chilli’s y P.F. Chang’s aportan parte de sus ganancias en productos con causa, que son por ejemplo el pan dulce o los paquetes infantiles, en sus 400 unidades y sus 50 millones de clientes al año. El director general de Vips y restaurantes, Jaime Vásquez, señaló que el 24% de los ingresos de los restaurantes provienen de productos con causa. Asimismo, Domino’s Pizza, que atendió a 55 millones de comensales en 2025, se apalanca de su red de 980 tiendas para apoyar. Desde 2012 contribuye a eliminar la desnutrición infantil. El año pasado apoyó al Comedor Santa María gracias a productos con la licencia de Snoopy, afirmó Iliana Jiménez, directora de marketing de Domino’s.