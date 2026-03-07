Cuando aparece el antojo de algo dulce para acompañar la merienda y no hay mucho tiempo, todos buscamos recetas prácticas y fáciles para resolver con los ingredientes que tenemos en casa. Si además podemos hacer una preparación rica sin prender el horno ni ensuciar utensilios de la cocina, ya la solución es perfecta para compartir y disfrutar. Es el caso de esta receta de torta esponjosa como una nube que no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos y usando tan solo una sartén. Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida. Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor: Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.