El argentino que quiere competirle al fast food con su hamburguesería: lanza franquicias y tendrá drive-thru

Rodolfo Cámara ahora quiere salir a competirles a los grandes jugadores del fast food. A fines de septiembre abrirá la primera franquicia nacional de su cadena de hamburgueserías artesanales The Food Truck Store. El local de 350m2, el más grande de la marca, contará con drive-thru para comerle mercado a la competencia . A su vez, encaró una serie de cambios en el menú para volver más eficiente el proceso operativo y ofrecer opciones más económicas.

A contramano de cualquier plan tradicional, la primera franquicia de The Food Truck Store abrió en Miami en 2021. "Ya teníamos el sistema de franquicias armado con esa experiencia, así que fue un poco tomar la decisión de abrir el modelo en la Argentina. La incertidumbre que teníamos era el momento de la cocción de la hamburguesa, pero en los Estados Unidos sale bárbaro el producto ", cuenta Cámara. La compañía ya cuenta con más de 100 empleados y proyecta facturar $ 2000 millones en 2023.

The Food Truck Store tiene 3 locales propios en CABA y 1 franquicia en Miami.

Su debut con el sistema de franquicias a nivel nacional se dará a fines de septiembre cuando corte cinta de su restaurante en Pilar, sobre el KM 50.5 del Ramal Pilar de la Panamericana. La obra comenzó en febrero y demandó una inversión aproximada de u$s 300.000 . "El primer mes vamos a poner a disposición de la franquicia a un supervisor y a uno de los jefes de cocina para asegurarnos que el producto salga igual", agrega el emprendedor. En total tendrá lugar para 180 comensales .

A competir con drive-thru

The Food Truck Store cuenta con tres locales propios en CABA (Recoleta, Palermo y Belgrano), pero este, además de ser la primera franquicia argentina y su debut en la provincia de Buenos Aires, también tendrá el condimento del drive-thru. " Es un desafío para salir a competirles a las cadenas de fast food . Justo donde estamos hay como seis locales de comida rápida cerca", comenta. Y detalla: " La idea es salir con una carta más chica a la habitual y ofrecer combos que incluyan bebidas ".

Además, la cadena encaró un cambio en el tamaño de sus medallones de carne para todos sus locales. " Todas las hamburguesas las vamos a hacer de 120 gramos cuando antes este tamaño solo lo usábamos para las dobles o triples. Necesitamos velocidad, que el producto se cocine más rápido y esto, a nivel operativo, nos ayuda un montón", explica. Hoy cada hamburguesa tarda entre tres y cuatro minutos en estar lista desde que se realiza el pedido.

Rodo Cámara, fundador de TFTS, quiere salir a competirles a las cadenas con franquicias y drive-thru.

La reciente devaluación implicó un aumento de precios en los combos. "Nos aumentó el cheddar, la panceta, la carne y las papas", señala Cámara. Para contrarrestar esto, destaca, ahora ofrecen la opción de pedir la hamburguesa sin papas por $ 700 menos. "Nos pasaba que la gente lo pedía y decidimos implementarlo para que puedan venir y gastar un mango menos". El combo más vendido es el de la hamburguesa doble con cheddar y panceta y cuesta $ 4500 con papas incluidas.

El centro de las hamburguesas

Sin embargo, el verdadero protagonista de su plan de expansión es el centro de producción que inauguró en Belgrano en 2022 con una inversión de u$s 200.000. Cada semana ahí procesan tres toneladas de carne y preparan cerca de 20.000 medallones , además de elaborar salsas, cortar y cocinar panceta y picar cebollas de manera automática. Lo único que no producen es el pan, que se lo compran a Kalis, la marca de Franco Kalifon.

"La hamburguesa sigue siendo artesanal, pero a medida que crecimos en capacidad tuvimos que comprar maquinaria", cuenta. Antes cubeteaban 500 kilos de carne en cuatro horas y hoy la máquina cubeteadora les permite procesar la misma cantidad en tan solo una hora.

Expansión más allá

El plan es continuar la expansión de The Food Truck Store a través de franquicias. "Me gustaría abrir una en zona sur del Gran Buenos Aires y no descartó ir a la costa Atlántica. Después de eso queremos llegar al interior del país. Pero salir a vender una franquicia hoy se nos hace difícil", analiza. Ya no planea abrir locales propios, excepto dark kitchens para crecer en el delivery, que representa un tercio de sus ventas .

La cadena vende 45.000 combos por semanas entre sus tres sucursales porteñas.