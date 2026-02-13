Don Julio y El Preferido son dos de los restaurantes más premiados de Argentina y en el mundo con nombramientos en prestigiosas competencias como la Guía Michelin y los 50 Best. En este caso, la reconocida firma de Pablo Rivero con Guido Tassi como estrella en la cocina anunció dos de sus nuevos lanzamientos. El Kiosco de Helados de El Preferido es una de las aperturas recientes más importantes, ya que llevó este postre, que ya se servía en ambos restaurantes, a otro nivel. Ahora se encuentra en un formato tipo heladería en la cuadra que separa a la parrilla y al famoso bodegón. Esta nueva iniciativa de helados busca continuar con la consigna que Pablo Rivero suele destacar a la hora de lanzar propuestas gastronómicas. El famoso empresario culinario remarcó que su cocina “se acerca a las raíces de Argentina” respetando la tradición nacional en la parrilla de Don Julio y la primera ola migratoria con el estilo bodegón ítalo-español de El Preferido donde destacan platos como la tortilla, los embutidos, la fainá, el carpacho y las milanesas. En este caso, El Kiosco se presenta como una ventana idéntica a los antiguos locales de golosinas, pero que vende helados de sabores tradicionales y de estación como los que ya se servían en El Preferido. La propuesta va desde potes de un cuarto, medio y un kilo hasta cucuruchos o vasitos que suelen venir con toppings como frutos secos, chocolates o confituras. Todos los productos son elaborados en el mismo local y ofrecen distintos gustos destacados como los siguientes: Es importante remarcar que este local trabaja con productos de estación. Por eso, para esta fecha, suelen aparecer sabores destacados como Mango y Maracuyá o Frambuesa con Durazno Blanco, así como la ciruela remolacha. Las propuestas gastronómicas de El Preferido y Don Julio son conocidas en Buenos Aires y a nivel mundial, ya que la famosa parrilla de Pablo Rivero con Guido Tassi como chef fue multipremiada con algunas distinciones donde se la ubicó como la mejor carne del mundo. Por su parte, el bodegón reconocido por sus colores rosados y su patio-jardín de invierno con estilo español también recibió grandes galardones por su famosa milanesa y sus embutidos que se realizan en el local. Sin embargo, Rivero asombró al mundo gastronómico con una nueva iniciativa que busca ampliar el negocio de su firma. Hace más de un año, el reconocido empresario reveló que busca lanzar una panadería con el fin de representar no solo a los panificados ya conocidos como medialunas y la patisserie francesa, sino que también quiere mantener la línea histórica de la firma. El dueño de Don Julio sorprendió a todo el público con un nuevo local que se presentará en frente de El Preferido y que llevaría el nombre de “Social Corazón”. En este caso, nuevamente, se buscan respetar las raíces del país en la última ola migratoria con las tradiciones venezolanas, árabes y latinas.