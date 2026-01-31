Las recetas saludables que no llevan harina ni azúcar ganan cada vez más espacio en la cocina diaria por su practicidad y beneficios nutricionales.

Este budín de banana es un claro ejemplo de cómo se puede lograr algo dulce, esponjoso y sabroso sin recurrir a ingredientes refinados y es ideal para quienes buscan opciones más naturales.

Este budín se prepara en pocos minutos y aprovecha bananas maduras, lo que permite reducir el desperdicio de alimentos. Es una alternativa perfecta para el desayuno, la merienda o como snack energético. Además, no requiere técnicas complejas ni equipamiento especial.

Los beneficios del budín de este budín de banana

Eliminar la harina refinada y el azúcar agregado ayuda a mantener niveles de energía más estables. Este tipo de recetas suele generar mayor saciedad y evita picos de glucosa. También resulta más amigable para quienes siguen un plan de alimentación saludable.

La textura esponjosa se logra gracias a la combinación de huevos y frutos secos. El dulzor natural de la banana madura reemplaza sin problemas al azúcar tradicional. El resultado es un budín húmedo y equilibrado.

Ingredientes simples y nutritivos

3 bananas bien maduras

2 huevos

3 cucharadas de mantequilla de maní natural

1 taza de avena molida o harina de almendras

1 cucharadita de polvo de hornear

Estos ingredientes aportan fibra, proteínas y grasas saludables. A su vez, no contienen aditivos ni conservantes y se consiguen fácilmente. También permiten variaciones según gustos y disponibilidad.

Paso a paso rápido

Paso 1: pisar las bananas maduras en un bol amplio hasta obtener un puré sin grumos

Paso 2: agregar los huevos al puré y mezclarlos hasta que queden completamente integrados

Paso 3: sumar la mantequilla de maní y trabajar la mezcla hasta lograr una textura uniforme

Paso 4: incorporar la avena molida o harina de almendras de manera gradual

Paso 5: mezclar suavemente para evitar que la preparación pierda aire

Paso 6: agregar el polvo de hornear y la esencia de vainilla

Paso 7: integrar todos los ingredientes hasta obtener una masa espesa y homogénea

Paso 8: aceitar ligeramente un molde y volcar la preparación

Paso 9: emparejar la superficie con una espátula

Paso 10: llevar a horno precalentado a temperatura media

Paso 11: cocinar durante 30 a 40 minutos hasta que el centro esté firme

Una vez finalizada la cocción, conviene dejar reposar antes de desmoldar para mejorar la textura. Se puede consumir tibio o frío y puede ser conservado dentro de la heladera.