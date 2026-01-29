La tarta de manzana es uno de los clásicos más elegidos a la hora de preparar un postre casero. Sin embargo, las versiones tradicionales suelen incluir grandes cantidades de azúcar y harinas refinadas. Para quienes buscan una alternativa más liviana, existe una receta fácil y saludable que conserva todo el sabor, pero sin azúcar agregada ni harina común.
Esta preparación aprovecha el dulzor natural de la fruta y utiliza ingredientes simples, ideales para sumar a una alimentación equilibrada sin resignar placer.
Por qué elegir una tarta de manzana sin azúcar ni harina
Las recetas saludables ganaron terreno en los últimos años, sobre todo entre quienes buscan reducir el consumo de ultraprocesados. En este caso, la manzana cumple un doble rol: aporta dulzor natural y suma fibra, lo que ayuda a generar mayor saciedad.
Además, el uso de harinas alternativas, como la de almendras o avena, permite obtener una textura suave sin recurrir a ingredientes refinados.
Ingredientes para la tarta de manzana saludable
Estas cantidades rinden para un molde chico o mediano (18 a 20 cm):
- 4 manzanas grandes
- 3 huevos
- 150 g de harina de almendras o avena molida
- 1 cucharada de aceite de coco o aceite neutro
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela
- Ralladura de 1 limón
- Opcional: 1 a 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción (estevia o eritritol)
Paso a paso: cómo hacer la tarta de manzana sin azúcar ni harina
- Preparar las manzanas: pelar 3 manzanas, cortarlas en cubos y cocinarlas unos minutos con un chorrito de agua hasta que estén blandas. Luego, procesarlas hasta obtener un puré.
- Mezclar los ingredientes base: en un bowl, batir los huevos y sumar el puré de manzana, el aceite, la ralladura de limón y la canela.
- Incorporar los secos: agregar la harina de almendras o avena, el polvo de hornear y el edulcorante opcional. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
- Armar la tarta: volcar la mezcla en un molde previamente aceitado. Cortar la manzana restante en rodajas finas y colocarlas por encima.
- Hornear: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorada.
- Dejar reposar: retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar para que tome mejor consistencia.
Cómo y cuándo comerla
Esta tarta saludable puede disfrutarse como postre, desayuno o merienda, sola o acompañada con yogur natural, frutos secos o un poco de queso untable descremado. Gracias a su perfil nutricional, es una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin excesos.
La tarta de manzana sin azúcar ni harina demuestra que es posible reinventar recetas tradicionales y adaptarlas a hábitos más saludables. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, se convierte en una alternativa casera que combina sabor, practicidad y nutrición, sin resignar el disfrute de un buen postre