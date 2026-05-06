El esquema de subsidios al gas entra en una etapa de cambios profundos. A los aumentos en las tarifas ya oficializados, ahora se suma un proyecto del Gobierno que busca recortar y rediseñar el régimen de Zona Fría, uno de los principales alivios para usuarios en regiones de bajas temperaturas. La iniciativa, que ya fue enviada al Congreso, apunta a limitar el alcance del beneficio y a cruzarlo con criterios socioeconómicos más estrictos. En paralelo, el Ejecutivo activó ajustes en el sistema de subsidios que impactarán directamente en las facturas desde este mismo mes. El Gobierno envió a Diputados un proyecto para reducir el alcance del programa Zona Fría y redefinir los criterios de acceso. La iniciativa plantea una segmentación geográfica y socioeconómica “conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”. Antes de 2021, el régimen de Zona Fría abarcaba exclusivamente a la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, donde los usuarios accedían a un descuento del 50% sobre la tarifa plena de gas. Sin embargo, durante el gobierno anterior, el esquema incorporó 6 departamentos de Mendoza, 11 de San Juan, 8 de San Luis, 8 de Salta, 13 de Córdoba, 3 de La Rioja, 1 de Tucumán y 3 de Catamarca, además de 55 municipios de la provincia de Buenos Aires con características de clima frío o templado-frío. Para el actual Gobierno, esa extensión diluyó el objetivo original del programa. Según sostienen, el beneficio se otorgó a zonas que no presentan condiciones climáticas equiparables, lo que “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”. En ese marco, la iniciativa enviada al Congreso propone derogar artículos clave de la Ley 27.637, que dio forma a la ampliación. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo plantea la necesidad de armonizar el régimen de Zona Fría con el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). “Es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el citado régimen de SEF un beneficio adicional ‘por zona fría’”, señala el texto. De acuerdo con la información oficial de la ANSES, el beneficio está dirigido a un universo amplio de usuarios, que incluye: Para recibir el subsidio, los solicitantes deben cumplir con determinadas condiciones: El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó nuevos cuadros tarifarios mediante las resoluciones 480/2026 y 482/2026, que impactan en usuarios de Metrogas y Naturgy en el AMBA. A su vez, el Gobierno fijó un tope del 25% de bonificación adicional que se suma al esquema general. Así, los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán durante mayo un 75% de descuento total sobre el bloque de consumo subsidiado. Según explicaron a través de un comunicado oficial, “el Gobierno Nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”. Las empresas distribuidoras deberán adaptar sus sistemas a los nuevos valores, lo que podría generar facturas con consumos divididos si el período ya estaba en curso al momento del cambio tarifario. Los nuevos cuadros tarifarios a aplicar por Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A. a partir del 1° de mayo de 2026 son: El punto central del régimen de SEF es el nivel de ingresos del hogar. Para acceder al subsidio, el grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar tipo 2″, según el INDEC. También se contemplan situaciones especiales, como: Deben realizar el trámite: La gestión se realiza exclusivamente a través del sitio oficial del Ministerio de Economía. Quienes ya estaban registrados en el RASE no necesitan reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo sistema (ReSEF). Quienes no estén registrados deben completar el formulario online, que funciona como declaración jurada y exige datos actualizados. Allí se pide información sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Una vez enviada la solicitud, el Estado evalúa si el hogar cumple con los requisitos para acceder al subsidio.