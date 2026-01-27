En esta noticia
Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable, especialmente entre quienes buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada.
Esta torta de nueces cumple con todo eso ya que es esponjosa, nutritiva y se hace con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones.
Por qué elegir una torta sin harina ni azúcar
Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, las nueces reemplazan la harina tradicional y aportan cuerpo, humedad y sabor natural.
Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según gustos personales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado.
Ingredientes de la torta de nueces saludable
- 4 yemas
- 4 claras
- 200 gramos de nueces
- Edulcorante o miel, a gusto
Paso a paso para una torta súper esponjosa
- Paso 1: Picar las nueces hasta lograr una textura bien molida y arenosa. Reservar.
- Paso 2: Batir las yemas con el edulcorante o miel durante aproximadamente cinco minutos, hasta que la mezcla se vuelva clara, espesa y aireada. Agregar las nueces molidas e integrar.
- Paso 3: Batir las claras a punto de merengue firme utilizando edulcorante apto para batido.
- Paso 4: Incorporar las claras a la preparación de yemas en forma envolvente, en tres tandas, cuidando de no perder el aire.
- Paso 5: Volcar la mezcla en un molde de 20 cm, desmontable o forrado con aluminio.
- Paso 6: Hornear en horno precalentado a 160 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga seco.
Gracias a la combinación de huevos y nueces, aporta grasas saludables, proteínas de buena calidad y una textura suave, ideal para acompañar el mate o el café sin salir del plan saludable.
Budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar: cómo prepararlo
Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar es una alternativa simple y rendidora para quienes buscan algo casero, nutritivo y rápido de preparar.
Gracias a los frutos secos y los huevos, queda bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor intenso, ideal para el desayuno o la merienda sin recurrir a ingredientes refinados. Además, se hace en pocos pasos y no requiere técnicas complejas.
Ingredientes:
- 3 huevos
- 150 gramos de nueces
- 100 gramos de almendras
- Edulcorante o miel, a gusto
- Esencia de vainilla (opcional)
Pasos:
- Paso 1: Procesar las nueces y almendras hasta obtener una harina gruesa.
- Paso 2: Batir los huevos con el edulcorante hasta integrar.
- Paso 3: Agregar los frutos secos molidos y mezclar de forma homogénea.
- Paso 4: Volcar en un molde para budín y hornear a 170 °C durante 35 minutos.