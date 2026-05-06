Banco Macro presentó “Soñá en Grande”, la nueva campaña protagonizada por el DT del campeón del mundo, Lionel Scaloni, consolidando por cuarto año consecutivo un acompañamiento de la entidad a la idea del trabajo en equipo y de superación.

La campaña publicitaria nace de una frase de Scaloni que se convirtió en inspiración: “Los sueños están para cumplirse… que sueñen y lo intenten, que el camino que se trazan es el mejor de todos.”

“Cuando escuchamos a Scaloni entendimos algo muy profundo: en la Argentina, soñar es de valientes. Pero lo más importante es lo que viene después: animarse a pensarlo en grande y recorrer ese camino. Ahí es donde nosotros queremos estar como banco”, afirmó María José Daura, Gerenta de Marketing de Banco Macro, en relación con el slogan de la entidad, “Pensá en grande”.

La campaña fue presentada con un pre estreno en Pujato, el pueblo natal del entrenador de la Selección, como un símbolo del origen de ese recorrido: el lugar donde nacen los sueños que, con esfuerzo y convicción, pueden llegar a lo más alto.

Decenas de vecinos se reunieron en la sede del Club Matienzo de Pujato, en la Provincia de Santa Fe. En este club, empezó a jugar Lionel Scaloni, y hoy en día, su hermano Mauro es presidente. Todos juntos vieron el nuevo comercial a días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El concepto creativo de la campaña publicitaria se potencia en el contexto del Mundial, un momento único donde desaparecen las diferencias y aparece algo más fuerte: el deseo compartido. Durante la Copa del Mundo, sin importar origen, ideas o historia, todos los argentinos queremos lo mismo. Y esa energía colectiva se transforma en una fuerza capaz de movilizar al país entero.

“El Mundial activa algo muy especial: volvemos a creer, volvemos a emocionarnos y, por un momento, sentimos que todos tiramos para el mismo lado. Esa es la energía que queremos acompañar. Porque en Banco Macro no solo invitamos a soñar y a pensar en grande: acompañamos ese camino con soluciones concretas para cada argentino”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Con la campaña ‘Soñá en Grande’, en Banco Macro asumimos el compromiso de ser el motor que alienta e impulsa la ambición de los argentinos, transformando esa ilusión en proyectos concretos con la misma pasión con la que acompañamos a nuestros clientes” expresó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Desarrollada por Virgen Films y dirigida por Juan Taratuto, la pieza refuerza la coherencia del vínculo entre Banco Macro y Scaloni, basado en valores como la humildad, el trabajo en equipo y la superación.