Con la amenaza del viento zonda, se recalienta el clima en San Juan. No solo son los 30 grados que promete la primera jornada del encuentro minero que se desarrolla en la capital provincial sino también las expectativas de la llegada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la Expo San Juan Minera 2026, donde se reunirán con nueve gobernadores y los principales referentes de la minería argentina (representantes de gigantes globales, grandes proveedores locales y el sindicato). La cumbre generó un inusual movimiento en la capital sanjuanina. Hoteles saturados, no quedan autos de alquiler, y vuelos repletos de visitantes al encuentro minero; muchos debieron viajar a Mendoza en avión desde Buenos Aires y llegar a San Juan en auto. La necesidad de más infraestructura y conectividad, es uno de los reclamos que más se escucha teniendo en cuenta que la provincia espera inversiones mineras de clase mundial. Los asistentes (se esperan 30.000) llegan desde todas las provincias, la región y el mundo. Es que el sueño de convertir a la Argentina en un país minero se hace más tangible en estos días. Los montos sobre los que habla el sector son impactantes. Aun así, todavía no tangibles a la espera de que despeguen los mega proyectos de cobre que están en plena búsqueda de financiamiento o esperando aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulse a dar el siguiente paso. Ya hay ocho proyectos aprobados por u$s 7948 millones y otros 13 proyectos por u$s 42.000 millones están siendo evaluados. Entre esos, algunos de los gigantes del cobre millonarios. Mientras Vicuña (BHP y Lundin) esperan el gran impulso para su proyecto que estiman demandará unos u$s 18.000 millones -pidieron el RIGI PEELP, para avanzar con la primera fase-, otro proyecto de clase mundial como Los Azules (McEwen) ya consiguió aprobación por u$s 2672 millones y arrancó con todo, mientras busca una parte de financiamiento. Hoy, los CEO de ambos proyectos explicarán sus avances en debates que duraran toda la tarde, junto a otros referentes de grandes compañías como Glencore y Barrick, entre otros, en el Velódromo Vicente Chancay, de la Ruta 40. Mañana será el turno de la reunión política más esperada. Es privada entre siete gobernadores (Alfredo Cornejo de Mendoza, Marcelo Orrego el anfitrión sanjuanino; Raúl jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Sáenz de Salta; Claudio Vidal de Santa Cruz de Rio Negro, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba), funcionarios del gobierno nacional, autoridades del sector minero, empresas operadoras e instituciones de referencia). En teoría, se hablará de la articulación estratégica para que el sueño minero argentino se haga realidad. En la práctica, las conversaciones giran en torno a cuándo salen las aprobaciones del RIGI, como conseguir otras inversiones estratégicas en energía o rutas, cómo sigue la Ley de Glaciares con amparos ya presentados por provincias, y la más difícil: quién gana las próximas elecciones y como se transitan estos meses que quedan hasta ese momento, para que la espera (que viene atada de la llegada de dólares) no se haga eterna. El financiamiento es otro tema clave. La presencia de funcionarios de Toronto Stock Exchange despierta también el interés por que el mercado de capitales argentino, despegue.