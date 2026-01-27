En esta noticia

Los panqueques son sin lugar a duda un clásico. Para aquellas personas que desean disfrutar de este platillo, pero limitando el consumo de harina y azúcar, se presenta una receta que permite elaborarlos sin necesidad de utilizar estos ingredientes, convirtiéndolos en una opción más que saludable.

Pancakes sin harina ni azúcar: una guía para prepararlos

Para llevar a cabo esta receta, será importante contar con estos elementos:

  • 100 gramos de harina de Arroz
  • 50 gramos de harina de avena
  • 50 gramos de fécula de mandioca
  • 15 gramos de polvo para hornear
  • 2 huevos
  • 30 gramos de mix de semillas
  • Pizca sal
  • Agua
Sin harina ni azúcar: cómo preparar los más excelentes panqueques nutritivos que no se adhieren y resultan fantásticos (foto: archivo)
Paso a paso: cómo hacer los panqueques sin harina ni azúcar

  • Paso 1: mezclar la harina de arroz, la harina de avena, la fécula de mandioca, el polvo de hornear, la pizca de sal y el mix de semillas para lograr una base uniforme. Esta combinación seca definirá la textura final.
  • Paso 2: agregar los huevos a la mezcla seca e integrarlos hasta obtener una preparación espesa. En este punto comienza a formarse la estructura del panqueque.

  • Paso 3: incorporar agua de manera gradual para ajustar la consistencia sin que quede demasiado líquida. La idea es acercarse a la textura típica de una masa de panqueques.
  • Paso 4: dejar reposar la preparación unos minutos para permitir que las harinas absorban bien los líquidos. Esto mejora la estabilidad y uniformidad de la masa.