En esta noticia
Los panqueques son sin lugar a duda un clásico. Para aquellas personas que desean disfrutar de este platillo, pero limitando el consumo de harina y azúcar, se presenta una receta que permite elaborarlos sin necesidad de utilizar estos ingredientes, convirtiéndolos en una opción más que saludable.
Pancakes sin harina ni azúcar: una guía para prepararlos
Para llevar a cabo esta receta, será importante contar con estos elementos:
- 100 gramos de harina de Arroz
- 50 gramos de harina de avena
- 50 gramos de fécula de mandioca
- 15 gramos de polvo para hornear
- 2 huevos
- 30 gramos de mix de semillas
- Pizca sal
- Agua
Paso a paso: cómo hacer los panqueques sin harina ni azúcar
- Paso 1: mezclar la harina de arroz, la harina de avena, la fécula de mandioca, el polvo de hornear, la pizca de sal y el mix de semillas para lograr una base uniforme. Esta combinación seca definirá la textura final.
- Paso 2: agregar los huevos a la mezcla seca e integrarlos hasta obtener una preparación espesa. En este punto comienza a formarse la estructura del panqueque.
- Paso 3: incorporar agua de manera gradual para ajustar la consistencia sin que quede demasiado líquida. La idea es acercarse a la textura típica de una masa de panqueques.
- Paso 4: dejar reposar la preparación unos minutos para permitir que las harinas absorban bien los líquidos. Esto mejora la estabilidad y uniformidad de la masa.