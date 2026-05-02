El aceite de oliva ha sido durante años un pilar de la dieta mediterránea, conocido por sus propiedades antioxidantes y su aporte de grasas saludables. Sin embargo, este alimento esencial para la canasta básica ha experimentado un notable encarecimiento en tiempos recientes. En un escenario donde comer sano también se ha vuelto un desafío económico, la búsqueda de alternativas asequibles que mantengan los beneficios nutricionales es cada vez más frecuente. Frente a esta problemática, los consumidores han iniciado una búsqueda constante del precio más competitivo en los supermercados. Simultáneamente, han comenzado a ganar popularidad alternativas menos convencionales, como el aceite de orujo de oliva, de girasol o coco. Una de las opciones que ha captado mayor atención es el aceite de palta. Este aceite, extraído de la pulpa del aguacate, se presenta como una alternativa saludable y práctica, tanto para su uso en la gastronomía como para el cuidado de la piel, ofreciendo un sabor comparable al del aceite de oliva. El aceite de aguacate se caracteriza por su alto contenido de ácidos grasos beneficiosos. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, este aceite es eficaz para "reducir colesterol total, colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) y triglicéridos en plasma, tanto en individuos con hipercolesterolemia como en aquellos con diabetes mellitus tipo 2, lo que se traduce en una disminución de los riesgos cardiovasculares." El aceite de aguacate es especialmente recomendable para frituras, dado que puede alcanzar temperaturas que superan los 200 grados Celsius. Su utilización en la preparación de verduras promueve una óptima absorción de nutrientes y se caracteriza por su elevada riqueza en antioxidantes, apoyando de este modo una alimentación más saludable. Se distingue por su notable versatilidad, constituyendo una opción excelente para aderezar ensaladas, freír o sazonar carnes y pescados. En cuanto a su sabor, presenta un perfil más neutro en comparación con el aceite de oliva y su consistencia es más densa, lo que lo hace particularmente adecuado para una variedad de preparaciones culinarias.