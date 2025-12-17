En esta noticia
El budín de naranja sin harina ni azúcar se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren comer más saludable sin dejar de disfrutar algo rico.
Gracias a la harina de avena y al dulzor justo del edulcorante, este budín de naranja logra una textura esponjosa y un sabor intenso a naranja, ideal para acompañar el mate o el café.
Qué se necesita para hacer el budín de naranja sin harina ni azúcar
Esta receta es perfecta para personas que buscan postres sin azúcar refinada, opciones más livianas o simplemente variar el clásico budín casero.
Además, es una preparación simple, con ingredientes fáciles de conseguir y sin técnicas complicadas, por lo que resulta ideal tanto para principiantes como para quienes cocinan a diario.
Para llevarla a cabo se necesitarán:
- 2 tazas harina de avena
- Ralladura y jugo de 2 naranjas
- 3 huevos
- 5 cucharas edulcorante
- 1 cucharadita de miel
- 1 cuchara polvo para hornear
Paso a paso: cómo hacer el mejor budín de naranja sin azúcar ni harina
- Paso 1: batir los huevos en un bowl hasta lograr una mezcla espumosa y homogénea.
- Paso 2: agregar el edulcorante y la cucharadita de miel, mezclar bien hasta integrar.
- Paso 3: incorporar el jugo y la ralladura de las naranjas, mezclar suavemente.
- Paso 4: sumar la harina de avena de a poco, mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.
- Paso 5: agregar el polvo para hornear, integrar con movimientos envolventes.
- Paso 6: verter la mezcla en un molde previamente engrasado.
- Paso 7: llevar a horno precalentado a 180 °C, cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Paso 8: retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar.
Cuadraditos de limón sin harina ni limón: cómo prepararlos
Los cuadraditos de limón son un clásico de la pastelería y existe una forma de cocinarlos mucho más saludable, sin la utilización de harina ni azúcar.
Para prepararlos se necesita contar con estos ingredientes:
- 3 huevos
- Ralladura y jugo de 2 limones
- 5 cucharas edulcorante
- 2 cucharadas aceite neutro o de coco
- 1 taza coco rallado
- 1 cucharadita polvo para hornear
Cómo hacer los cuadraditos de limón
- Paso 1: batir los huevos en un bowl hasta lograr una mezcla espumosa y uniforme.
- Paso 2: agregar el edulcorante, mezclar hasta integrar por completo.
- Paso 3: incorporar el jugo y la ralladura de limón, mezclar suavemente.
- Paso 4: sumar el aceite, integrar a la preparación.
- Paso 5: agregar el coco rallado de a poco, mezclar hasta obtener una textura homogénea.
- Paso 6: incorporar el polvo para hornear, integrar con movimientos envolventes.
- Paso 7: depositar la mezcla en una fuente rectangular previamente engrasada.
- Paso 8: llevar a horno precalentado a 180 °C, cocinar durante 25 a 30 minutos.
- Paso 9: retirar del horno, dejar enfriar y cortar en cuadraditos.