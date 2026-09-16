Edesur obtuvo un préstamo sindicado por $ 320.000 millones, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La operación fue acordada con cinco entidades financieras y tendrá un plazo de 36 meses.

El contrato fue firmado con Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Valores.

La compañía señaló que destinará principalmente los fondos a obras de mejora y al fortalecimiento de la red eléctrica en su área de concesión. El financiamiento también podrá aplicarse a inversiones en activos físicos, bienes de capital y capital de trabajo.

Edesur vinculó esas inversiones con la evolución de los indicadores de calidad del servicio. En el primer semestre de 2026, el índice SAIDI, que mide la duración de los cortes, mostró una mejora del 42% interanual: pasó de 740 a 426 minutos.

Más demanda

En ese período, la demanda acumulada de energía eléctrica en el área de concesión aumentó 1,8% y llegó a 10.962 GWh. La demanda residencial creció 3% y la comercial avanzó 2%, mientras que la correspondiente a los grandes usuarios industriales cayó 1%. La cantidad de clientes se mantuvo en torno de los 2,7 millones.

En cuanto a sus resultados financieros, Edesur registró ingresos por $ 1.284.151 millones entre enero y junio, un 8% más que en el mismo período de 2025. El ebitda alcanzó los $ 163.226 millones, con una baja interanual del 32%, mientras que la ganancia neta fue de $ 54.973 millones, un 34% menos que en el primer semestre del año pasado.

Por su parte, la deuda neta se ubicó en $ 550.081 millones, un 1% por debajo del saldo registrado al cierre de 2025. Las inversiones sumaron $ 151.067 millones. Edesur aclaró que, aunque el monto informado muestra una baja nominal del 17% frente al mismo período del año anterior, la comparación está afectada por la reexpresión de las cifras por inflación y que las inversiones fueron superiores en términos monetarios.

Las condiciones del préstamo

El préstamo tendrá una tasa equivalente a TAMCORI más 6,75% nominal anual. Además, contempla un período de gracia de 12 meses antes del inicio de los pagos de capital.

A partir del segundo año, la amortización será trimestral y creciente: el 30% del capital se cancelará durante el segundo año y el 70% restante durante el tercero.

Por otra parte, el crédito estará respaldado por una cesión fiduciaria pasiva en garantía, de carácter irrevocable, a favor de TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario. La garantía alcanzará al 30% de la facturación presente y futura de Edesur correspondiente a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.