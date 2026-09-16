Aunque Argentina suele aparecer entre los países más conocidos de la región, no ocupa el primer lugar cuando se trata de calidad de vida.

Una nación latinoamericana logró posicionarse por encima de varios destinos considerados potencias a nivel mundial.

El ranking toma en cuenta distintos factores que van mucho más allá del nivel de ingresos, como seguridad, bienestar, salud, educación y condiciones generales para vivir.

¿Cuál es el país de América Latina con la mejor calidad de vida?

El ranking de Numbeo evalúa nueve variables, tales como el poder adquisitivo, la seguridad, la sanidad, el costo de vida, el tráfico y los tiempos de traslado, la contaminación, el clima, la vivienda y la calidad del entorno urbano.

Según el informe Numbeo divulgado en 2025, Uruguay se posiciona en el primer lugar regional con un índice de 139,81, una puntuación que resalta significativamente en comparación con los demás países latinoamericanos analizados.

En este contexto, Uruguay presenta un rendimiento equilibrado que le permite consolidarse como un referente en la región.

¿Qué hace de este país un destino seguro y sostenible en Latinoamérica?

El país se caracteriza por:

Estabilidad política y social, claramente superior a la media latinoamericana.

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Sistema de salud accesible y con altos niveles de cobertura.

Entorno ambiental propicio, con un clima templado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en mejora continua.

Ranking regional de calidad de vida según Numbeo 2025

Según Numbeo, el ranking regional quedó constituido de la siguiente forma:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

¿Cómo se ubica Uruguay respecto del resto del mundo?

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

Uruguay, líder en calidad de vida debido a su estabilidad y seguridad

Uruguay se prepara para fortalecer su liderazgo en calidad de vida con la implementación de nuevas políticas centradas en el bienestar ciudadano.

Además, diversas instituciones locales se han unido a iniciativas que promueven la participación comunitaria y la protección del medio ambiente.

Estas acciones suman al reconocimiento internacional de Uruguay como un país comprometido con estándares altos de vida y un futuro prometedor para sus habitantes.