Una nueva conexión internacional acercará a Colombia con uno de los centros económicos más importantes de Oriente Medio. (Fuente: Freepik)

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El mapa aéreo de Colombia está a punto de cambiar. A partir del próximo 22 de julio, Bogotá comenzará a recibir el vuelo internacional más largo que haya aterrizado en el país, una operación que marcará un antes y un después para la conectividad aérea nacional.

La nueva ruta será operada por Qatar Airways y unirá de manera directa a la capital colombiana con Doha, la capital de Catar, una de las mayores potencias petroleras y energéticas del mundo.

La llegada de esta conexión representa un avance estratégico para el país, no solo por la magnitud técnica del trayecto, sino también por las oportunidades comerciales, turísticas y empresariales que abre entre Colombia y Oriente Medio. Además, será la primera vez que una aerolínea del Golfo opere vuelos directos hacia Bogotá.

¿Cuál será el vuelo más largo que llegará a Colombia?

La nueva ruta entre Doha y Bogotá recorrerá más de 13.000 kilómetros sin escalas y tendrá una duración aproximada de 16 horas y 35 minutos en su trayecto hacia Colombia.

De acuerdo con la programación anunciada por la aerolínea, el vuelo despegará desde el Aeropuerto Internacional Hamad, en Catar, y aterrizará directamente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, convirtiéndose en el recorrido internacional más extenso que recibirá el país.

La operación comenzará oficialmente el miércoles 22 de julio y contará inicialmente con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos.

Colombia recibirá el vuelo más largo y sin escalas a partir del miércoles 22. Qatar Airways

¿Cómo será el operativo para recibir el nuevo vuelo de Qatar Airways en El Dorado?

La llegada de esta ruta obligó a coordinar procesos especiales dentro de El Dorado, considerado actualmente uno de los aeropuertos más importantes de América Latina.

La terminal bogotana viene consolidando su liderazgo regional gracias al crecimiento constante del tráfico de pasajeros y carga. Con este nuevo enlace, el aeropuerto fortalecerá aún más su papel como punto estratégico para las conexiones entre Sudamérica, Asia y Oriente Medio.

Los horarios fueron diseñados para facilitar conexiones rápidas desde Doha hacia destinos de Asia, Oceanía y Medio Oriente, permitiendo que los viajeros colombianos accedan a ciudades que históricamente requerían múltiples escalas en Europa o Norteamérica.

¿Qué días operará la nueva ruta entre Bogotá y Doha?

Qatar Airways confirmó que el servicio funcionará dos veces por semana.

La programación inicial contempla las siguientes operaciones:

Doha - Bogotá: salida a las 7:30 a. m. y llegada a las 4:05 p. m.

Bogotá - Caracas: salida a las 5:35 p. m. y llegada a las 8:40 p. m.

Caracas - Doha: salida a las 10:40 p. m. y llegada al día siguiente a las 7:55 p. m.

Aunque el trayecto de llegada a Colombia será completamente directo, el vuelo de regreso realizará una parada técnica en Caracas antes de continuar hacia Catar.

¿Qué avión utilizará Qatar Airways para el vuelo más largo de Colombia?

La compañía empleará aeronaves Boeing 777-200LR, un modelo especializado en vuelos de ultra larga distancia y diseñado para cubrir trayectos intercontinentales de gran exigencia.

Cada avión tendrá capacidad para 276 pasajeros distribuidos en dos clases de servicio:

42 asientos en clase ejecutiva.

234 asientos en clase económica.

La elección de esta aeronave responde a la necesidad de operar una ruta superior a las 16 horas manteniendo altos estándares de eficiencia, autonomía y comodidad para los viajeros.

¿Cuánto costará viajar desde Colombia hacia Catar con Qatar Airways?

Los primeros valores publicados por la aerolínea muestran una apuesta por el segmento premium de largo alcance.

Para las fechas iniciales de operación, un pasaje de ida en clase económica ronda los $4,8 millones, mientras que una experiencia en Business Class puede superar los $26 millones.

La aerolínea buscará competir directamente con Emirates dentro del mercado de vuelos de lujo hacia Oriente Medio, ofreciendo servicios exclusivos para pasajeros corporativos y turistas de alto poder adquisitivo.

Entre los beneficios destacados se encuentran sistemas avanzados de entretenimiento, conectividad a bordo, menús internacionales y, en clase ejecutiva, la reconocida experiencia Qsuite, considerada una de las mejores del mundo para vuelos de larga distancia.