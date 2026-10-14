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Muchas personas optan por viajar y conocer otras ciudades a través de la modalidad de voluntariado, el cual ofrece alojamiento sin costo a cambio de que la persona colabore con el anfitrión con ciertas tareas.

En este caso, hay una oportunidad concreta en San Marcos Sierras, uno de los destinos más elegidos a la hora de conocer la provincia de Córdoba. El voluntario podrá sumarse a un eco alojamiento, un proyecto de bioconstrucción y agricultura orgánica.

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Cómo funciona el voluntariado en San Marcos Sierras

Según la publicación de Worldpackers, el voluntario deberá colaborar con 25 horas por semana en las siguientes tareas:

  • Pintura y decoración: ayudar al pintado o decorado del lugar.
  • Construcción y reparación: ayudar con tareas de reparación en el lugar.
  • Jardinería: ayudar a plantar y cultivar jardines.

Los días y horarios de inicio y finalización de las jornadas se eligen, mediante común acuerdo con los convivientes, teniendo en cuenta que cuentan con 2 días de descanso a la semana.

Asimismo, los anfitriones hacen hincapié en respetar y mantener los acuerdos pactados en grupo, y no hacer ruidos que interrumpan el descanso de otro.

San Marcos Sierras es uno de los destinos de Córboa más elegidos por los turistas.
San Marcos Sierras es uno de los destinos de Córboa más elegidos por los turistas.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

A cambio el voluntario recibe los siguientes beneficios:

  • Habitación compartida: una cama en un cuarto compartido con otros viajeros.
  • Lavandería: lugar especial donde se lava la ropa sin costo.
  • Curso de permacutura: acceso al curso de permacultura sin costo.
  • Cocina: cocina equipada para cocinar.
  • Internet: internet de velocidad básica para trabajar remotamente
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Cuáles son los requisitos para el voluntariado

  • Idioma: español intermedio o francés intermedio.
  • Edad: entre 18 y 60 años.
  • Modalidad: admite voluntarios solos, parejas y dúos de voluntarios.

Es importante remarcar que varios de los gastos corren por cuenta del voluntario. En este caso, los pasajes de los vuelos a San Marcos Sierra, el seguro del viaje, el transporte interno y, en el caso de ser necesario, la visa.