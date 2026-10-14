Muchas personas optan por viajar y conocer otras ciudades a través de la modalidad de voluntariado, el cual ofrece alojamiento sin costo a cambio de que la persona colabore con el anfitrión con ciertas tareas.

En este caso, hay una oportunidad concreta en San Marcos Sierras, uno de los destinos más elegidos a la hora de conocer la provincia de Córdoba. El voluntario podrá sumarse a un eco alojamiento, un proyecto de bioconstrucción y agricultura orgánica.

Cómo funciona el voluntariado en San Marcos Sierras

Según la publicación de Worldpackers, el voluntario deberá colaborar con 25 horas por semana en las siguientes tareas:

Pintura y decoración : ayudar al pintado o decorado del lugar.

Construcción y reparación : ayudar con tareas de reparación en el lugar.

Jardinería: ayudar a plantar y cultivar jardines.

Los días y horarios de inicio y finalización de las jornadas se eligen, mediante común acuerdo con los convivientes, teniendo en cuenta que cuentan con 2 días de descanso a la semana .

Asimismo, los anfitriones hacen hincapié en respetar y mantener los acuerdos pactados en grupo, y no hacer ruidos que interrumpan el descanso de otro.

San Marcos Sierras es uno de los destinos de Córboa más elegidos por los turistas. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

A cambio el voluntario recibe los siguientes beneficios:

Habitación compartida: una cama en un cuarto compartido con otros viajeros.

Lavandería: lugar especial donde se lava la ropa sin costo.

Curso de permacutura: acceso al curso de permacultura sin costo.

Cocina: cocina equipada para cocinar.

Internet: internet de velocidad básica para trabajar remotamente

Cuáles son los requisitos para el voluntariado

Idioma : español intermedio o francés intermedio.

Edad : entre 18 y 60 años.

Modalidad: admite voluntarios solos, parejas y dúos de voluntarios.

Es importante remarcar que varios de los gastos corren por cuenta del voluntario. En este caso, los pasajes de los vuelos a San Marcos Sierra, el seguro del viaje, el transporte interno y, en el caso de ser necesario, la visa.