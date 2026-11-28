Ayuda con un proyecto de agricultura y permacultura en Murla, Alicante, España

Vivir rodeado de montañas, cultivar alimentos propios y alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades es una alternativa que despierta el interés de quienes buscan un cambio de vida. En España, algunas familias ofrecen la posibilidad de experimentar este estilo de vida sin pagar por el alojamiento.

Es el caso de Abel y Clara, una pareja originaria de Barcelona que decidió trasladarse a Murla, un pequeño municipio del interior de Alicante, para mejorar su calidad de vida y desarrollar un proyecto centrado en la autosuficiencia y el respeto por el medioambiente.

A través de la plataforma de intercambio cultural Workaway, la familia publicó una propuesta para recibir voluntarios en su finca de almendros y olivos. Allí reside junto a su hijo y dispone de un espacio destinado a la agricultura, la cría de animales y la construcción sostenible.

Abel vive en una casa en el campo a las afueras de un pueblecito llamado Murla Fuente: Workaway

Qué tareas deben realizar los voluntarios para vivir gratis en la finca de Alicante

La familia solicita colaboración en las actividades cotidianas de la finca, principalmente en las siguientes tareas:

Siembra y recolección de alimentos.

Mantenimiento del huerto y del invernadero.

Alimentación y cuidado de caballos, cabras y aves de corral.

Construcción de estructuras con materiales naturales.

Mantenimiento general del terreno.

Uno de los objetivos de la pareja es construir pequeñas viviendas ecológicas con madera, barro y paja para alojar a otras personas. Además, valoran los conocimientos relacionados con el bienestar y el yoga.

La experiencia también representa una oportunidad para adquirir conocimientos sobre agricultura, artesanía y permacultura, un sistema de diseño agrícola que busca aprovechar los recursos naturales de forma sostenible.

Qué incluye el alojamiento gratuito que ofrece la familia

A cambio de la colaboración, los propietarios ofrecen alojamiento, desayuno y comida. La finca dispone de una casa con dos habitaciones compartidas, una caravana y espacio suficiente para instalar tiendas de campaña o aparcar autocaravanas.

La propiedad también cuenta con barbacoa, chimenea, baño seco, agua de manantial y una cocina a fuego. Las condiciones de vida responden a un modelo rural y sostenible, con acceso limitado a Internet y lavado de ropa a mano.

Además, los anfitriones tienen capacidad para recibir a más de dos voluntarios de forma simultánea, pueden alojar a familias con niños y contemplan la posibilidad de recibir a viajeros con mascotas.

Qué pueden aprender los voluntarios y cómo solicitar una estancia en la finca

Más allá del alojamiento gratuito, la iniciativa busca fomentar el intercambio cultural y transmitir conocimientos relacionados con la vida en el campo. Los participantes podrán aprender sobre agricultura, permacultura, artesanía y bioconstrucción, disciplinas vinculadas al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Ayuda con un proyecto de agricultura y permacultura en Murla, Alicante, España Fuente: Workaway

La familia también ofrece la posibilidad de realizar un intercambio de idiomas. Los anfitriones hablan español e inglés con fluidez y manifiestan su interés por compartir sus conocimientos lingüísticos y aprender otros idiomas.

Para participar en el proyecto, los interesados deben registrarse en la plataforma Workaway, contar con una membresía y contactar directamente con los propietarios a través de su anuncio. De esta manera, podrán consultar la disponibilidad de alojamiento, acordar las fechas y conocer las condiciones del voluntariado.