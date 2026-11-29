Llega diciembre y, con él, una de las épocas más esperadas del año. Las luces, los colores y la decoración vuelven a transformar las calles y los hogares, mientras las familias se preparan para celebrar la Navidad y despedir el año.

Más allá de las creencias y las tradiciones de cada familia, estas fechas invitan a reunirse, compartir y celebrar. También representan un momento para dejar atrás lo que no salió bien y mirar hacia adelante con la expectativa de un nuevo comienzo.

Entre los rituales que acompañan diciembre, la decoración ocupa un lugar central. El árbol de Navidad, el pesebre y las coronas suelen ser protagonistas, aunque en los últimos años aparecieron nuevas alternativas que buscan mantener el espíritu de estas fiestas sin ocupar demasiado espacio.

Adiós al árbol tradicional: la nueva tendencia que gana terreno

Las viviendas son cada vez más chicas, especialmente en las grandes ciudades, y esto también modifica la manera de decorar. En departamentos con pocos ambientes, encontrar un lugar para un árbol tradicional puede implicar resignar un espacio que se utiliza durante el resto del año.

Por eso, cada vez cobran mayor protagonismo las propuestas que reemplazan al árbol convencional por diseños hechos con luces, ramas, papel o figuras geométricas. Algunas incluso se colocan directamente sobre la pared, por lo que no requieren espacio en el piso.

El árbol de papel es la nueva tendencia para este 2026.

La idea es mantener el espíritu navideño con una decoración más simple y adaptable. Además, estas opciones permiten elegir el tamaño, los materiales y los colores de acuerdo con el ambiente, sin necesidad de incorporar un árbol de grandes dimensiones.

Otro de los atractivos es el costo. Al utilizar materiales que muchas veces ya están disponibles en casa, es posible reducir el gasto de la decoración y, al mismo tiempo, crear una propuesta personalizada.

Cómo es el árbol de papel que gana cada vez más adeptos

Entre las alternativas al árbol tradicional aparece una especialmente sencilla: el árbol de papel. Se trata de una opción que permite aprovechar materiales que ya no se utilizan y convertirlos en un elemento decorativo para las fiestas.

El papel es un material versátil, económico y fácil de conseguir. Periódicos, revistas, folletos y hojas que quedaron en desuso pueden servir como materia prima para crear diferentes diseños.

Además, no existe un único modelo. Se pueden armar árboles de distintos tamaños y formas, desde propuestas minimalistas para colocar sobre un mueble hasta estructuras más grandes para ocupar el lugar que normalmente tendría un árbol tradicional.

La propuesta también se vincula con una decoración más sustentable, ya que permite reutilizar materiales y reducir el uso de elementos plásticos. Una vez terminadas las fiestas, el papel puede volver a reciclarse, según el material utilizado y las condiciones locales de reciclaje.

Cómo hacer un árbol de Navidad de papel

Una de las ventajas de esta alternativa es que no requiere una gran cantidad de materiales. Para una versión sencilla se puede utilizar papel reciclado, cartón, tijera, pegamento y algún elemento decorativo, como luces o cintas.

El primer paso consiste en definir el tamaño y la forma que tendrá el árbol. Después, se pueden cortar las piezas de papel y unirlas hasta conseguir una estructura con volumen o, si se busca una opción todavía más simple, crear la silueta directamente sobre una pared.

También es posible sumar luces pequeñas, estrellas, cintas o adornos reciclados para darle un aspecto más tradicional. La cantidad de elementos dependerá del espacio disponible y del estilo que se quiera conseguir.

De esta manera, el árbol deja de ser necesariamente una estructura grande que ocupa un rincón de la casa y se convierte en una decoración que puede adaptarse a casi cualquier ambiente.

La tendencia responde así a una necesidad cada vez más común: decorar para Navidad sin ocupar demasiado espacio ni gastar de más. Para quienes viven en departamentos pequeños o simplemente buscan una alternativa diferente, el árbol de papel ofrece una opción sencilla para mantener una de las tradiciones más reconocidas de estas fechas.