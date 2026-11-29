Tener plantas en casa es una forma sencilla de sumar color y calidez a los ambientes. Pero, además de elegirlas por su aspecto, algunas especies se destacan porque requieren pocos cuidados y tienen otros usos asociados.

Una de ellas es el aloe vera, una planta resistente que necesita poco riego y puede adaptarse a distintos espacios. Eso sí, hay una condición clave para mantenerla saludable: debe recibir suficiente luz.

El aloe vera necesita mucha iluminación, que puede ser directa o indirecta. Durante los meses de mayor calor hay que prestar especial atención a la exposición al sol, porque una cantidad excesiva puede terminar quemando sus hojas.

Aloe vera: cuáles son sus propiedades

Además de ser una planta de fácil mantenimiento, el aloe vera es conocido por las propiedades que tradicionalmente se atribuyen a su gel. Entre ellas se encuentran efectos hidratantes, cicatrizantes y antiinflamatorios, especialmente vinculados con el cuidado de la piel.

Su composición incluye diferentes vitaminas y minerales. Entre los principales componentes que se encuentran en la planta aparecen:

Vitaminas A, C y E , además de distintas vitaminas del grupo B.

Minerales como magnesio, potasio, calcio, zinc y hierro.

El gel de aloe vera se utiliza principalmente de manera tópica sobre la piel. También existen preparaciones destinadas al consumo, aunque no todas las partes de la planta son aptas para ingerir y, en ese caso, se recomienda hacerlo con supervisión y en cantidades adecuadas.

Por qué recomiendan colocar una planta de aloe vera en la entrada de la casa. Foto: generada por IA.

El lugar de la casa donde recomiendan poner el aloe vera

El aloe vera también tiene un lugar particular dentro del Feng Shui, una práctica que busca armonizar los espacios a partir de la distribución de objetos y elementos.

Según esta creencia, la planta puede acompañar la circulación de la energía dentro de la vivienda sin generar bloqueos. Por ese motivo, uno de los lugares donde se recomienda colocarla es cerca de la entrada de la casa.

La idea es que, ubicada junto a la puerta principal, actúe como una especie de filtro de la energía que llega desde el exterior. Dentro de esta tradición, también se la relaciona con la claridad, la estabilidad y una recepción positiva de quienes ingresan al hogar.

A su vez, se considera que el aloe vera puede ayudar a equilibrar los espacios de mayor circulación y se lo vincula con la absorción de las tensiones ambientales.

Incluso existe la creencia de que el estado de la planta puede reflejar el clima emocional del hogar. Por eso, además de elegir un lugar adecuado, es importante mantenerla saludable, con buena iluminación y sin exceso de agua.