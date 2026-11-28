La ruleta es uno de los juegos más reconocidos de los casinos tradicionales y digitales. Su funcionamiento parece sencillo: una bola gira sobre una rueda dividida en casilleros numerados y se detiene en uno de ellos. Sin embargo, existen distintas versiones y una característica particular modifica las probabilidades de obtener un resultado favorable.

Las dos modalidades más conocidas son la ruleta europea y la americana. Ambas comparten números, colores y buena parte de sus reglas, pero no tienen la misma cantidad de casilleros. Mientras que la primera cuenta con 37 espacios, la segunda incorpora uno adicional, una diferencia que modifica matemáticamente las posibilidades de cada resultado.

¿Cuál es la diferencia entre la ruleta europea y la americana?

La ruleta europea tiene 36 números, distribuidos entre el 1 y el 36, además de un único cero de color verde. En cambio, la versión americana suma un doble cero, también verde, por lo que su rueda alcanza los 38 casilleros. Aunque parece un cambio menor, modifica las probabilidades de las apuestas tradicionales.

En Argentina, Betsson ofrece opciones de ruleta dentro de su Casino Online y Casino en Vivo digital. Antes de participar, resulta fundamental identificar las características de la versión elegida, especialmente la cantidad de casilleros y las reglas que determinan las probabilidades de cada apuesta.

Persona utilizando un celular con un juego de slots en el celular. Fuente: Pexels, modificada con IA por El Cronista.

Según la Enciclopedia Britannica, la presencia del doble cero aumenta la ventaja matemática del casino. En la ruleta europea, esa ventaja es aproximadamente del 2,7%, mientras que en la americana alcanza el 5,26%. Estos porcentajes representan una expectativa estadística calculada sobre numerosas partidas, no una pérdida garantizada en cada jugada individual.

¿Qué probabilidades tiene cada versión y por qué influye el doble cero?

Para entender el impacto de esta diferencia, se puede analizar una apuesta a un número específico. En la ruleta europea, la probabilidad matemática de acertarlo es de una entre 37, aproximadamente el 2,70%. En la americana, esa posibilidad disminuye a una entre 38, equivalente al 2,63%. Esta diferencia también afecta las apuestas a colores, números pares o impares y otros grupos.

En las opciones de ruleta de Betsson, como en cualquier plataforma que ofrece este tipo de juegos, las probabilidades dependen de las reglas de cada variante. Por ejemplo, en una apuesta al rojo existen 18 casilleros favorables: la probabilidad de acertar es del 48,65% en la ruleta europea y del 47,37% en la americana. Ninguna modalidad permite anticipar con certeza dónde se detendrá la bola.

En cualquier modalidad, es importante establecer límites de tiempo y dinero, además de recordar que las apuestas no constituyen una fuente de ingresos. En CABA, quienes necesiten orientación por juego problemático pueden comunicarse gratuitamente con Lotería de la Ciudad al 0800-666-6006 o consultar el programa de autoexclusión voluntaria en su sitio oficial.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.