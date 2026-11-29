Conseguir un resultado inesperadamente favorable puede convertirse en un recuerdo que permanece durante años. En cambio, los pequeños errores cotidianos suelen perder importancia con el tiempo. Esta diferencia puede relacionarse con la manera en que la memoria selecciona, organiza y recupera las experiencias, aunque no significa que las personas siempre recuerden mejor los acontecimientos positivos.

La psicología estudia este comportamiento a través de distintos mecanismos cognitivos, entre ellos el sesgo de autoservicio y la memoria selectiva. Estos procesos pueden influir en la importancia que atribuimos a nuestros aciertos y equivocaciones. Así, una persona puede recordar con claridad una decisión exitosa, pero tener mayores dificultades para reconstruir todos los intentos anteriores que no produjeron el resultado esperado.

Qué dice la psicología sobre los recuerdos de nuestros aciertos

El sesgo de autoservicio describe la tendencia a atribuir los resultados positivos a las propias capacidades y los negativos a circunstancias externas. Según la publicación académica Self-Serving Bias, de EBSCO Research, este mecanismo puede influir tanto en la interpretación de las experiencias como en la recuperación de recuerdos relacionados con éxitos y fracasos.

Este comportamiento también puede influir en la percepción de los resultados de los juegos de azar. Para favorecer un mayor control sobre la actividad, Betsson Argentina dispone de herramientas de Juego Responsable, como los límites de sesión diarios, semanales y mensuales. Estas funciones permiten establecer de antemano cuánto tiempo se destinará al juego, sin depender únicamente de las decisiones que se toman durante una partida.

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Una investigación publicada en la revista científica Experimental Psychology, titulada Self-Serving Bias in Memories: Selectively Forgetting the Connection Between Negative Information and the Self, examinó cómo las personas recordaban información positiva y negativa relacionada con ellas mismas. Los investigadores encontraron que los participantes presentaban mayores dificultades para recordar la asociación entre determinada información negativa y su propia persona, aunque podían reconocer esa información.

El estudio no demuestra que todos los éxitos se recuerden mejor que todos los errores, sino que identifica diferencias en tareas específicas de memoria.

Por qué un gran acierto puede influir en nuestras decisiones futuras

Los recuerdos de experiencias favorables también pueden modificar las expectativas sobre acontecimientos que todavía no ocurrieron. En 2011, los investigadores Alan Scoboria y Tobi Wilson publicaron en Psychology of Addictive Behaviors el estudio Memory for Future Gambling Wins.

La investigación encontró que los participantes que anteriormente obtuvieron ganancias importantes consideraban más creíbles las futuras victorias que las pérdidas. Esto sugiere que una experiencia favorable puede influir en las expectativas posteriores, aunque no aumenta necesariamente la probabilidad de repetirla.

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Para evaluar una experiencia con mayor precisión, conviene considerar todos los resultados y no solamente aquellos que permanecen más presentes en la memoria. Recordar especialmente un acierto no permite anticipar futuras ganancias ni conocer el balance total de una actividad.

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Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.