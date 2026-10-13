Reducir gastos en un juicio sucesorio: qué factores tener en cuenta y cómo evitar gastar de más, según un estudio de abogados

El juicio sucesorio puede resultar un tanto engorroso para los herederos por el tiempo, los trámites y, sobre todo, por el dinero, que en algunos casos puede resultar más costoso que lo normal por algunos factores.

Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la sucesión se tramita ante el juzgado del último domicilio del fallecido. Sin embargo, existen herramientas legales para bajar el costo final y un estudio de abogados explicó cuáles son los 3 factores a la hora de reducir los gastos en un juicio sucesorio.

Cómo reducir gastos en un juicio sucesorio

Según el estudio Alonso Carli, el costo de un juicio puede variar para los herederos dependiendo de varios factores.

Los factores a tener en cuenta para reducir gastos son los siguientes:

Evitar los conflictos entre herederos porque las disputas tienden a encarecer el proceso.

Optar por el tracto abreviado , que es un método que simplifica la inscripción de bienes en el Registro de la Propiedad y evita costos adicionales.

Unificar el patrocinio letrado, es decir, que un solo abogado represente a todos los herederos.

No obstante, se recomienda discutir estos factores con un abogado antes de llevar adelante cualquier trámite.

Reducir gastos en un juicio sucesorio: guía paso a paso para evitar gastar de más, según un estudio de abogados Shutterstock

Planificación del juicio sucesorio

Otro punto que remarca el estudio es el de la planificación, ya que esto puede evitar futuros conflictos entre herederos. Por ejemplo, se puede realizar un testamento para determinar qué bienes recibirán los herederos forzosos, como, por ejemplo, asignar una casa a uno o un departamento a otro. Otra opción es mediante una donación, que se puede realizar en vida.

Esto evitará disputas entre los herederos forzosos una vez que se inicie el proceso sucesorio, ya que el reparto de patrimonio estará delimitado por el causante , ya sea mediante un documento legal como lo es el testamento o a través de la donación.

En cada caso es importante evaluar el impacto tributario con un profesional para determinar qué conviene en cada situación.

Cuánto cuesta una sucesión en Argentina

En un juicio sucesorio, el valor final dependerá de varios aspectos:

Patrimonio a transmitir.

Provincia donde se tramite.

Si hay acuerdo o conflicto entre herederos.

No obstante, se pueden identificar honorarios profesionales, gastos judiciales y costos administrativos que se repiten en todos los casos.

Los honorarios para una sucesión

La Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia N° 27.423, en su artículo 35, fija los honorarios que los abogados cobran por hacer una sucesión:

La norma establece que el abogado debe cobrar entre el 6% y 16,5% del valor de los bienes que se transmiten.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la Ley Arancelaria 14.967 establece un rango de:

Entre el 6% y el 20% sobre la valuación fiscal o valor computable (para bienes inmuebles suele ser del 7% al 12% en casos sin conflicto).

Otros gastos administrativos para la sucesión

Además, también se tendrá en cuenta la tasa de justicia y otros gastos judiciales que son necesarios para que el juez dicte la Declaratoria de Herederos y se ordene la inscripción de los bienes.

Tasa de justicia:

CABA: 1,5% sobre la valuación fiscal de los inmuebles o valor de bienes

Provincia de Buenos Aires: 2,2% sobre la valuación fiscal de los bienes.

Gastos de inicio y tramitación:

Ubicación de edictos en el Boletín Oficial, informes de dominio e inhibición ante el Registro de la Propiedad, certificados de defunción/matrimonio legalizados y bonos colegiales, entre otros documentos que tendrán un costo fijo administrativo inicial que oscila entre $ 80.000 y $ 200.000 según la jurisdicción.

En resumen, ordenar los papeles y acordar en familia antes de iniciar el trámite es la forma más efectiva de pagar menos. La familia tendrá que tener en cuenta la cantidad de dinero que costará el juicio, dependiendo del patrimonio y la provincia donde se realizará.