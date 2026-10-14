El Código Civil y Comercial de la Nación es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina.

A la hora de un juicio sucesorio, una duda muy común entre los herederos es saber qué sucede con las deudas del causante (fallecido) y si desaparecen. Al contrario de lo que comúnmente se piensa, las deudas y los préstamos que haya realizado el causante también forman parte de la herencia .

En este marco, los herederos pueden aceptar o renunciar a la herencia, pero nunca pueden aceptar solo una parte.

Qué pasa con las deudas y los préstamos cuando muere una persona en Argentina

Lo que sucede con la herencia si el causante tenía deudas, primero cobran los bienes de la sucesión los acreedores del causante y después los del heredero.

Esto lo dice el artículo 2316 de la Ley 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación, “los acreedores del causante y por cargas de la sucesión, y los legatarios, cobran sobre los bienes de la herencia con preferencia sobre los acreedores de los herederos ”.

El Código Civil y Comercial de la Nación es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina. eugene barmin

En otras palabras, las deudas no se extinguen con la muerte , pero tampoco pasan de forma ilimitada a los herederos. En la mayoría de los casos, las obligaciones se pagan con los bienes que deja la persona fallecida y dentro del proceso suceorio.

Por ejemplo, si una persona dejó una casa o un vehículo, esos bienes pueden utilizarse para cancelar créditos, préstamos o deudas impositivas.

Qué sucede si la deuda es mayor que la herencia

En estos casos, si los herederos consideran que las deudas superan ampliamente los bienes, pueden rechazar la herencia formalmente .

En conclusión, el Código Civil y Comercial de la Nación establece normas para todos los escenarios posibles.

En este marco, los herederos tienen que saber que si el causante falleció con deudas, los acreedores los cobrarán a partir del patrimonio que dejó la persona y sin tener que poner plata de su propio bolsillo.