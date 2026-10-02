Este pequeño y pacífico rincón rural bonaerense combina tradiciones camperas, tranquilidad absoluta y una destacada propuesta gastronómica ideal para una escapada de fin de semana.

Para desconectar de la rutina urbana no hace falta viajar largas distancias ni gastar demasiado tiempo en la ruta. A menos de dos horas de Capital Federal, se encuentra este amable destino que invita a disfrutar de la gastronomía de campo y el ritmo apacible del interior de la Provincia.

El pueblo de 160 habitantes ideal para descansar

En el partido de Carmen de Areco, la pintoresca localidad de Gouin se presenta como un pueblo rural con apenas 130 habitantes. Este rincón bonaerense conserva sus calles de tierra, sus fachadas históricas y una atmósfera de calma ideal para descansar.

El lugar es famoso por celebrar cada año la Fiesta Provincial del Pastel, una tradición popular que atrae a visitantes de toda la región. Durante el evento se elaboran pastelitos criollos artesanales, acompañados por espectáculos folklóricos y actividades para toda la familia.

La combinación de arquitectura histórica, gastronomía abundante y fiestas populares convierte a esta localidad en una opción muy elegida por el turismo de cercanía. Así, los viajeros pueden almorzar en sus restaurantes de campo y pasar la tarde recorriendo el predio ferroviario.

Gouin es ideal para una escapada.

El restaurante de campo con asado libre de esta escapada rural

Para los amantes de la buena cocina rural, la localidad ofrece opciones gastronómicas imperdibles como el restaurante de campo La Estación. Este lugar destaca por su propuesta de parrillada libre, servida con cortes tradicionales, empanadas caseras y guarniciones abundantes.

Además de su atractiva oferta culinaria, el pueblo invita a realizar caminatas tranquilas por sus alrededores y tomar fotografías en sus esquinas antiguas. Por eso, el destino resulta perfecto para quienes buscan una experiencia más relajada.

La cercanía con la ciudad permite organizar un itinerario de un solo día o planificar una estadía relajada durante el fin de semana. Se recomienda reservar el almuerzo con anticipación y aprovechar las horas de la tarde para recorrer sus calles principales.