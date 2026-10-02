El calendario de feriados 2026 de Argentina ya tiene definidas las próximas fechas de descanso.

Octubre y noviembre tendrán varias jornadas que permitirán organizar fines de semana largos y anticipar viajes o escapadas.

El cronograma oficial también contempla una fecha extraordinaria por la visita del papa León XIV.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo fin de semana largo será en octubre y tendrá una duración de tres días. Se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre , debido a que el feriado nacional se celebra ese lunes.

Sábado 10 de octubre: día correspondiente al fin de semana.

Domingo 11 de octubre: día correspondiente al fin de semana.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día de la Raza.

El feriado del 12 de octubre está contemplado entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399.

Noviembre tendrá un nuevo feriado nacional por la visita del Papa

Habrá un feriado nacional por la llegada del Papa León XIV a la Argentina. Shtterstock

La principal novedad del calendario aparece en noviembre.

El Gobierno estableció mediante el Decreto 1103/2026 un nuevo feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre y establece que la fecha será feriado nacional en todo el territorio argentino.

Al caer lunes, también conformará un fin de semana largo de tres días, compuesto por el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

A su vez, el calendario contempla dos feriados con alcance territorial específico por la visita del pontífice:

Martes 10 de noviembre: será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: será feriado en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que los días 10 y 11 de noviembre tendrán carácter de feriado únicamente en las jurisdicciones indicadas.

A estos días se sumará el lunes 23 de noviembre, que será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha conmemorativa es el 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado se trasladará al lunes 23, por lo que también formará un fin de semana largo de tres días.

¿Cuáles son los feriados que quedan en Argentina en 2026?

El calendario oficial todavía contempla varias fechas de descanso antes de finalizar el año.

Entre ellas hay feriados nacionales, mientras que algunas jornadas de noviembre tendrán alcance local.

Los feriados que quedan en Argentina en 2026 son: