Un destino bonaerense cercano y apacible ofrece la posibilidad de descansar frente al agua, recorrer reservas naturales protegidas y conectar directamente con la biodiversidad autóctona. A menos de 170 kilómetros de Capital , se encuentra Punta Indio, una localidad reconocida por sus playas de río.

El atractivo principal de la zona es el Parque Costero del Sur, un predio de setenta kilómetros de largo declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esta importante área protegida resguarda una gran diversidad de animales, donde sobresale una variada cantidad de aves nativas.

Punta Indio: una localidad que combina tranquilidad con playa de río

A menos de dos horas Capital Federal esta alternativa es ideal para una escapada rodeada de arroyos y bosques tupidos. En esta zona, el agua tiene el color oscuro del río, pero con la ventaja de que se hace pie en una amplia longitud que a veces alcanza unos 550 metros hacia adentro, con un fondo plano y blando, libre de rocas y otros obstáculos.

La pequeña localidad de Punta Indio es una villa tranquila con menos de seiscientos habitantes estables. Este pintoresco destino destaca por su ambiente apacible, su ritmo pausado y un entorno vegetal protegido que enamora a los visitantes.

Punta Indio es una excelente opción de escapada.

Un espacio con naturaleza para hacer paisajismo a dos horas de Capital

Para quienes disfrutan del contacto directo con el entorno, el parque presenta caminos entre la vegetación y paisajes de la llanura pampeana. Por eso, el lugar resulta ideal para realizar caminatas al aire libre, fotografías de naturaleza y observación de fauna en estado silvestre.

A muy pocos metros de los senderos boscosos, se despliegan pequeñas playas tranquilas con arena fina sobre la costa del río. Así, los visitantes pueden pasar una tarde de descanso y relax junto al agua, resguardados dentro de un marco natural completamente único.

La oferta turística del pueblo se adapta con facilidad a las distintas preferencias de hospedaje durante todas las estaciones del año. Mientras algunos viajeros eligen los variados campings para acampar al aire libre, otros prefieren la comodidad y privacidad de los complejos de cabañas.

Una alternativa de recorrido es pasear por sus calles arboladas durante la mañana y trasladarse hacia la zona de costa para la tarde.