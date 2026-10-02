Durante el Argentina Week en París, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía , destacó el potencial de Vaca Muerta para abastecer la creciente demanda energética de la inteligencia artificial, como una nueva oportunidad para agregar valor al gas argentino.

“En Pampa ya contamos con 800 MW de generación eléctrica disponibles para un centro de datos en Vaca Muerta. Así como estamos agregando valor al gas a través del procesamiento de líquidos de tgs y de nuestra planta de urea, tenemos la oportunidad de dar un paso más: utilizar esa energía para abastecer la creciente demanda de la inteligencia artificial y desarrollar una nueva industria en la Argentina”, señaló Mindlin.

Uno de los principales desafíos para el crecimiento de la inteligencia artificial es la energía que requiere su infraestructura.

A nivel global, se estima que la demanda eléctrica de los centros de datos podría pasar de 176 GW en 2023 a 325 GW en 2030, casi duplicándose en siete años. Además, la electricidad representa entre el 40% y el 60% de sus costos operativos, por lo que contar con energía abundante, competitiva y confiable es un factor clave para su desarrollo.

En ese contexto, Vaca Muerta presenta condiciones favorables para el desarrollo de centros de datos por la abundancia de gas, la posibilidad de generar electricidad a precios competitivos y la disponibilidad de recursos e infraestructura. La oportunidad es transformar el gas de Vaca Muerta en la energía que demanda la inteligencia artificial, agregando valor al recurso en origen.

Pampa es uno de los principales productores de gas en Vaca Muerta y el mayor generador privado de energía del país. Además, es una de las pocas empresas que ya cuenta con energía y tierra disponibles para el desarrollo de un centro de datos a gran escala en la Argentina.

El desarrollo de esta nueva actividad podría atraer inversiones, generar empleo calificado y abrir nuevas oportunidades para proveedores y profesionales argentinos, además de generar nuevas divisas para el país.