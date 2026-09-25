A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un complejo termal ubicado frente al río Uruguay que ofrece 13 piletas, sectores de hidromasajes, spa y un descuento del 60% para jubilados.

Se trata de Termas Colón, en la ciudad de Colón, Entre Ríos. El complejo funciona durante todo el año y cuenta con distintos sectores de piscinas termales, además de servicios gastronómicos y espacios de descanso.

Uno de los principales atractivos para los adultos mayores es la tarifa diferencial. El sitio oficial del complejo establece actualmente una entrada de $ 8.000 para jubilados, frente a los $ 20.000 de la entrada general.

Dónde quedan las Termas Colón

El complejo está ubicado en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. El predio se encuentra Batalla de Cepeda 100 (esquina Belgrano), a solo 100 metros de la playa Norte y del río Uruguay.

De acuerdo con la información oficial de turismo de la provincia, las termas se ubican frente a las costas del río Uruguay y cuentan con 13 piscinas, nueve de ellas al aire libre.

Termas Colón. Fuente Termas Colón.

Desde CABA, la distancia es de aproximadamente 320 kilómetros, aunque el tiempo exacto de viaje depende del punto de partida, el tránsito y el recorrido elegido.

Cómo son las 13 piscinas de las Termas Colón

El complejo termal cuenta con cinco sectores de piscinas que permanecen abiertos durante todo el año.

Según la información oficial, hay piscinas cubiertas con temperaturas de entre 35°C y 38°C, mientras que el sector de piscinas norte trabaja con temperaturas de entre 32°C y 35°C.

También existen las piletas denominadas “L” y “Diamante”, con temperaturas de entre 37°C y 40°C y sistemas de hidrojet.

Termas Colón.

El complejo dispone además de:

Piscina octogonal con hidrojet.

Sector de camillas con hidrojets.

Piscinas “Paraíso” con hidrojet y jacuzzi.

Piscinas cubiertas.

Sectores al aire libre.

Refugios vidriados en los distintos sectores.

Cuánto cuesta la entrada para jubilados

El complejo informa que los jubilados acceden a un 60% de descuento todos los días y las veces que quieran. La promoción figura publicada desde agosto de 2025.

Actualmente, la tarifa oficial establece:

Entrada general: $ 20.000.

Jubilados: $ 8.000.

Menores de 3 a 10 años: $ 6.000.

Menores de 2 años: sin cargo.

Personas con discapacidad: sin cargo, presentando CUD y DNI.

Afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón: $ 6.000.

Residentes de Colón: $ 10.000.

Acceso vehicular: $ 6.000.

Estos valores estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2026.

Qué servicios tiene el complejo

Además de las piscinas termales, Termas Colón cuenta con distintos servicios para pasar el día, como spa, restaurante, kioscos, alquiler de batas, toallas, reposeras y lockers, además de estacionamiento.

También dispone de servicio de enfermería y emergencias médicas, y cuenta con guardavidas capacitados en RCP, primeros auxilios y manejo de desfibriladores.

Horarios de las Termas Colón

El horario informado oficialmente es de 9 a 20 horas, todos los días del año.

Actualmente, el sector de toboganes del parque acuático se encuentra temporalmente cerrado por trabajos de mantenimiento. Las piscinas termales, en cambio, permanecen habilitadas todos los días.