El escándalo entre Vicentin y el Nación sumó hoy un nuevo capítulo a partir de un informe del banco estatal, que concluyó que “los números de la empresa no justifican la cesación de sus pagos” en la que incurrió.

Puntualmente, el reporte elaborado por el ex diputado Claudio Lozano, que integra el directorio de la entidad, señaló que “la información contable de la firma no justifica la difícil coyuntura que atraviesa” y recalcó que “la compañía registró un crecimiento de facturación récord, que superó ampliamente el promedio de facturación de las 200 empresas que componen el mercado local".

Además, apuntó al ex presidente de la institución, Javier González Fraga, al afirmar que Vicentin efectuó “una maniobra fraudulenta en complicidad con la anterior conducción política del país” y enfatizar que “la administración pasada deja un ‘muerto’ sobre el banco”.

“Lamentamos mucho que se ponga en tela de juicio la actuación de esta Institución que manejó una realidad compleja, a nuestro entender, de la mejor manera posible”.

Desde el gigante cerealero salieron a responder a las acusaciones y afirmaron que la deuda que la compañía contrajo “no se fugó del país, sino que está invertida en bienes productivos”.

En el comunicado, que fue firmado por todo el directorio, explicaron que la crisis financiera que atraviesa Vicentin es consecuencia de una serie de factores que enumeraron:

Durante los últimos 20 años invirtió fuertemente en plantas de biodiesel a partir de aceite de soja, etanol a partir de maíz, ampliaciones de capacidad de molienda de oleaginosas, puertos, etc., contrayendo para ello endeudamiento de distintas Instituciones, en su mayoría Internacionales;

La situación económica nacional , que comenzó a deteriorarse a partir de la crisis financiera del 2018, con algunas empresas argentinas realizando planteos de refinanciación a sus acreedores, agravada con la incertidumbre política del 2019, imposibilitó la renovación de líneas de crédito;

En el segundo semestre del 2019 el retiro de los depósitos en dólares de los bancos locales y el tradicional estancamiento de nuevas financiaciones del exterior en períodos eleccionarios, afectaron nuestras líneas de crédito ;

Por otra parte, los productores aceleraron las ventas de sus stocks frente a expectativas de alzas de retenciones, desapareciendo el crédito comercial.

En esa línea, desde la compañía aclararon: “Nuestra deuda no fugó del país, sino que está invertida en bienes productivos, que junto con el trabajo de nuestra familia, instalada en el Norte de la provincia de Santa Fe desde 1929 y el de nuestra gente, nos permitirán, con mucho esfuerzo, salir adelante".

Y concluyeron: “El Banco Nación fue siempre, desde hace más de 50 años, la institución financiera más importante para Vicentin (...). Lamentamos mucho que se ponga en tela de juicio la actuación de esta Institución que manejó una realidad compleja, a nuestro entender, de la mejor manera posible“.

El Banco Nación es el mayor acreedor de la agroexportadora: Vicentin tiene una deuda de $ 18.372 millones, que representa el 78% de la deuda financiera total de la compañía.

La compañía, vale recordar, trabaja por estas horas en la elaboración de un plan de acción para presentar una propuesta a los acreedores en el corto plazo.

El plan

Desde la compañía también informaron que están terminando de definir los términos de la propuesta formal para los acreedores por operaciones granarias anteriores al 1 de febrero de 2020, que ofrece dolarizar la deuda y arrancar con un pago inicial del 20%.