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Los alquileres continúan aumentando en las principales ciudades del país. Hoy, un departamento cuesta entre $528.000 y casi $1,2 millones por mes, con una diferencia que supera el 40% en los valores relevados.

Según el último informe de Reporte Inmobiliario, los valores continúan en alza, aunque a un ritmo menor que el registrado durante los últimos dos años. La desaceleración se observa en la evolución trimestral.

Entre abril y junio, los departamentos de 2 ambientes aumentaron 7,8% y los de 3 ambientes subieron 9,6%.

Para la consultora, es el octavo trimestre consecutivo en el que los ajustes muestran una desaceleración , aunque todavía se ubican por encima de la inflación.

Mapa federal: dónde se pagan los alquileres más caros del país

Bariloche encabeza el ranking de los departamentos de 2 ambientes. El alquiler alcanza, en promedio, los $ 1.191.665 mensuales. Neuquén capital ocupa el segundo lugar, con $ 960.000, mientras que Posadas completa el podio con $ 871.665.

Más atrás se ubican Mar del Plata, con $ 786.000; Mendoza, con $ 761.665; Salta, con $ 760.000, y Córdoba, con $ 705.000. El listado continúa con Santa Fe, donde el alquiler promedio llega a $ 636.665; Rosario, con $ 624.090, y Bahía Blanca, con $ 616.000.

En el otro extremo del ranking aparece San Miguel de Tucumán. Allí, alquilar un departamento de dos ambientes cuesta, en promedio, $ 528.000 por mes, el valor más bajo del relevamiento.

En los departamentos de tres ambientes cambia el liderazgo. Neuquén capital ocupa el primer lugar, con un valor de $ 1.580.250 mensuales. Muy cerca aparece Bariloche, donde el alquiler llega a $ 1.575.000, mientras que Posadas completa el podio con $ 1.212.500.

Luego se ubican Mar del Plata, Salta, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Santa Fe, con valores que van desde $ 858.890 hasta $ 1.031.000. San Miguel de Tucumán vuelve a cerrar, con un alquiler de $ 775.000.

Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires presenta un comportamiento diferente al del interior. La derogación de la ley de alquileres generó un crecimiento de la oferta y eso ayudó a moderar la evolución de los precios durante los últimos meses.

Según el último informe elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, el precio de publicación de los departamentos en alquiler alcanzó los $ 18.713 por metro cuadrado en junio. El valor subió 1,1% respecto de mayo y acumuló un incremento interanual de 32,6%.

Los departamentos de dos y tres ambientes continúan concentrando la mayor demanda.

En cuanto a las búsquedas, Caballito encabeza el ranking dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, Olivos lidera las consultas en la zona norte, La Plata hace lo propio en el sur y Ramos Mejía se ubica al frente en el oeste.