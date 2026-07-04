El precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires sigue mostrando diferencias entre barrios. Mientras el valor promedio de los departamentos aumentó 1,6% en los últimos 12 meses, algunas zonas registraron subas de hasta 9,4%, muy por encima de la media.

Según el último informe de Zonaprop, el metro cuadrado se ubicó en u$s 2467 en junio, con un incremento de 0,2% respecto de mayo. En lo que va del año acumula una suba de 0,7%, aunque todavía se mantiene 12% por debajo del máximo histórico.

Cuáles son los barrios que lideran la suba

Saavedra volvió a encabezar el ranking de los barrios donde más aumentó el precio de los departamentos. El metro cuadrado alcanzó un promedio de u$s 2143, luego de registrar una suba interanual de 9,4%.

El segundo puesto fue para Parque Avellaneda, con un incremento de 9,1%, mientras que Villa Real completó el podio con una valorización de 7,4%.

Entre los 10 barrios con mayor crecimiento también aparecen Agronomía, San Telmo, San Cristóbal, Villa Devoto y Villa Riachuelo, todos con aumentos superiores al promedio de la Ciudad.

Desde Altgelt Negocios Inmobiliarios atribuyeron ese comportamiento a una mayor demanda en determinadas zonas de la Ciudad. Además de Saavedra, señalaron que barrios del corredor norte como Núñez, Villa Urquiza y Belgrano también mostraron una tendencia alcista , impulsada por el desarrollo de nuevos proyectos y el interés de los compradores.

En la misma línea, indicaron que algunas subzonas de Recoleta registraron aumentos de entre 5% y 10% en el último año.

Los barrios que quedaron rezagados

No todos los barrios se movieron en la misma dirección. Constitución encabezó las bajas del último año, con una caída de 5,3% en el valor del metro cuadrado. Detrás se ubicaron San Nicolás, con una baja de 4,7%; Lugano, donde los precios retrocedieron 3,7%; Nueva Pompeya y La Boca, que también registraron caídas respecto de junio de 2025.

De los 48 barrios relevados, 37 registraron aumentos interanuales, mientras que 11 todavía muestran precios por debajo de los de hace un año.

“Los valores dejaron de caer, pero todavía no muestran una tendencia alcista”, señaló Francisco Altgelt, presidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios.

El ejecutivo aseguró que todavía hay margen para negociar, especialmente en propiedades usadas o que necesitan una actualización, mientras que las unidades bien ubicadas y correctamente valuadas son las que concentran la demanda.

Cuánto cuesta comprar un departamento hoy en CABA

Actualmente, un monoambiente de 40 m2 tiene un valor promedio de u$s 108.000. En tanto, un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de u$s 130.000, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza los u$s 179.000.

Puerto Madero continúa siendo el barrio más caro de la Ciudad, con un precio promedio de u$s 6136 por m2. Así, un departamento tipo de 50 m2 cuesta alrededor de u$s 306.800.

En el otro extremo se ubica Lugano, donde el metro cuadrado cotiza en u$s 1048. En ese barrio, una unidad de las mismas dimensiones tiene un valor aproximado de u$s 52.400, casi seis veces menos que en Puerto Madero.

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Las más buscadas

Las propiedades de menor valor son las que muestran mayor movimiento. Los inmuebles con precios inferiores a u$s 100.000 reciben un 38% más de consultas que aquellos ubicados en el rango de entre u$s 100.000 y u$s 175.000.

Las unidades de dos y tres ambientes también concentran la mayor parte de las búsquedas y representan el 64% de la demanda.

Los monoambientes, en cambio, continúan perdiendo participación y hoy explican menos del 8% de las consultas.

Los PH mantienen además una fuerte presión de demanda. En la Ciudad, cada aviso de este tipo recibe más del doble de consultas que un departamento promedio, una tendencia que se mantiene desde hace varios trimestres.