Una por una: qué están haciendo las principales empresas del país contra el cambio climático

En un contexto donde la acción climática dejó de ser opcional para convertirse en una prioridad estratégica, cada vez más empresas asumen un rol activo en la lucha contra el cambio climático. Desde inversiones en energías renovables hasta planes de descarbonización y economía circular, los principales actores del sector privado avanzan con iniciativas concretas para reducir su impacto ambiental. En este escenario, la revista APERTURA elaboró una guía detallada de los compromisos, proyectos y metas de las principales compañías argentinas.

Aluar

La empresa tiene un compromiso con la sostenibilidad y desarrolla estrategias y prácticas que crean valor para el negocio, las personas y el medio ambiente. Produce a partir de los ejes ESG (ambiental, social y gobernanza) comprometiéndose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En 2024 ampliaron su parque eólico con una inversión de 125 millones de dólares , incorporando 18 aerogeneradores. Reducen los gases de efecto invernadero en unas 150.000 toneladas por año y contribuyen a diversificar la matriz energética nacional.

Asimismo, iniciaron obras de ampliación para la etapa V del Parque Eólico Aluar en Puerto Madryn. Se trata de un proyecto de magnitud inédita para la Argentina: se sumarán 336 MW de potencia adicional, duplicando su compromiso con la energía renovable.

Para fines de 2026, tras una inversión total de 745 millones de dólares, el parque ocupará una superficie de 200 km cuadrados (igual a la extensión de la ciudad de Buenos Aires) con una potencia instalada de 582 MW. Se trata de uno de los proyectos de energía renovable más importantes del país.

En 2025 continuarán trabajando para reducir las emisiones, introducir mejoras tecnológicas en las cubas electrolíticas para la producción de aluminio, ejecutar proyectos de mejora en eficiencia energética y ampliar las zonas forestadas.

Andreani

Desde el Grupo Logístico Andreani se enfocan en la gestión de sus impactos a partir de iniciativas de movilidad sustentable, eficiencia energética, sustitución de materiales y tecnologías innovadoras.

Destacan +2,3 M km recorridos con biodiésel en 2025, totalizando 11,1 M desde su implementación en julio 2023; +13,6 M de unidades de packaging sustentable adquiridas (vs. 2,7 M en 2023) y 11 insumos implementados en el Catálogo de packaging y soluciones sustentables (vs. 8 en 2023). En Andreani trabajan en la reducción de emisiones de su operación mediante optimizaciones en infraestructuras, sistemas y procesos.

Utilizan biodiesel de aceite de soja 100% libre de contenido fósil (B100) como una de sus principales iniciativas para reducir emisiones en el transporte de larga distancia, lo que evitó 4613 toneladas de emisiones al sustituir el combustible fósil. Adicionalmente, el 78,5% de su flota de larga distancia cuenta con telemetría, que les permite conocer hábitos de conducción y patrones de consumo. Además, sumaron dos furgones eléctricos para sumar combustibles alternativos en ese segmento de flota.

Apuntan a reducir el contenido de material virgen del 100% de sus insumos para 2025, impactando en 15 insumos claves.

Implementarán la unidad de negocios Andreani Circular, en la que desarrollan y comercializan insumos, embalajes y productos sustentables, enfocándose en minimizar el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de los servicios. A través de esta aplicación, buscan reducir, reutilizar y reciclar añadiendo valor a los recursos utilizados.

Arcor

A través de su estrategia de Sustentabilidad 2030, Vivir Mejor, la empresa busca generar un impacto positivo en las personas y el planeta, asumiendo nueve compromisos alineados con los grandes desafíos globales: alimentación saludable y accesible; calidad en cada paso; agricultura regenerativa; inclusión, diversidad y equidad; bienestar laboral; desarrollo de las comunidades y la cadena de valor; cuidado del agua; acción climática, y biodiversidad y circularidad de los materiales.

"A lo largo de 2024, fortalecimos nuestra labor en agricultura regenerativa mediante el proyecto Carbono en los Suelos Agrícolas, al tiempo que optimizamos el uso del agua como parte de nuestro compromiso con su cuidado. En materia de acción climática y biodiversidad, actualizamos nuestras metas de mitigación para alinearlas con estándares internacionales. Además, dimos un paso clave en circularidad: 22 de nuestras plantas ya no envían residuos a enterramiento, acercándonos al objetivo de cero residuos para 2025", cuenta Bárbara Bradford, gerente corporativa de Sustentabilidad en Grupo Arcor.

Y resume: "Nuestra mayor aspiración es continuar avanzando con acciones concretas, profundizando el impacto positivo en el ambiente y en las comunidades donde operamos, alcanzando los compromisos asumidos hacia un futuro más sustentable".

Arcos Dorados

Durante 2024, Arcos Dorados Argentina logró avances significativos en sostenibilidad ambiental alineados con su estrategia ESG "Receta del Futuro". Se destaca que el 50% del abastecimiento energético provino de fuentes renovables, lo que refuerza su compromiso con la descarbonización de la operación. A su vez, el 88% de los empaques se encuentra libre de plástico de un solo uso, marcando un paso firme hacia su meta de eliminación definida para 2025. También se alcanzó un 99,4% de cumplimiento de la política de Carne Libre de Deforestación, garantizando prácticas responsables en nuestra cadena de suministro.

Como parte de la visión de impacto social, en 2024 la compañía generó más de 13.300 oportunidades de empleo formal , principalmente para jóvenes. De cara a 2025, Arcos Dorados tiene como objetivo avanzar en la eliminación de plásticos de un solo uso en los envases y empaques, continuar con la incorporación de fuentes de energías renovables en más restaurantes y seguir consolidando su liderazgo regional en prácticas de abastecimiento sustentable y economía circular.

De igual manera, continúan con su compromiso para 2025 en la reducción de un 15% las emisiones absolutas de GEI en sus operaciones (Alcances 1 y 2) y en un 10% la intensidad de emisiones en su cadena de suministro (Alcance 3).

Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste

En 2024 Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste profundizaron su compromiso ambiental y llevaron adelante iniciativas centradas en una operación sostenible. Así, avanzaron en el recambio a tecnología LED, logrando un ahorro energético del 35% y evitando la emisión de 192 toneladas de CO . Además, respaldaron el 100% de su consumo eléctrico con energía renovable certificada.

En paralelo, fortalecieron su gestión de áreas verdes: más de 1300 hectáreas a lo largo de 180 km de autopistas, recolectando anualmente más de cinco toneladas de residuos vegetales y promoviendo la biodiversidad con más de 50 especies autóctonas. A su vez, repavimentaron utilizando asfalto F-10, que reduce el desgaste de neumáticos y optimiza el consumo de combustible. Esta tecnología aplicada al material asfáltico, no solamente reduce el impacto ambiental sino que también genera un ahorro en el usuario final, reduciendo el desgaste de neumáticos y optimizando el consumo de combustible.

Hacia adelante, en 2025 su objetivo principal es profundizar en la reducción de la huella de carbono a partir de dos líneas de acción determinantes: por un lado, la descarbonización y por otro la transición energética. Para ello, continuarán con el recambio a tecnología LED y el respaldo del 100% de su consumo eléctrico con fuentes renovables certificados por IRECs. Además, trabajarán para lograr el reemplazo progresivo de la flota a vehículos con menor impacto ambiental y en iniciativas para mejorar la eficiencia del consumo energético en las oficinas y en el nivel de residuos reciclados.

AstraZeneca

"En AstraZeneca, nuestra estrategia Ambición Carbono Cero busca reducir en un 50% la huella de carbono de nuestra cadena de valor para 2030 y en un 90% para 2045. Por eso, en 2024 sostuvimos nuestra certificación My Green Lab, que avala nuestro desempeño sostenible en nuestro sitio de calidad, mientras que, simultáneamente, redujimos el consumo eléctrico y garantizamos la provisión de energía verde", cuenta Luciana Krsul, Policy & Advocacy Lead de AstraZeneca Cono Sur y líder del comité de sustentabilidad.

Por otro lado, sus programas d voluntariado empresarial impulsan la reforestación: colaboran con ONG de Chile y Argentina, participando en actividades como instalación de sistemas de riego, poda y mejora del suelo en el Bosque Santiago de Chile, así como plantación de árboles nativos, control de plantas exóticas y armado de cajas nido para aves rescatadas, en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Buenos Aires.

" En la Patagonia argentina apoyamos la conservación de 214 hectáreas de bosque nativo en el Foyel , un espacio en vías de declararse Reserva Natural. Gracias a los esfuerzos de 2024, capturaremos 87 toneladas de CO equivalente en los próximos años", detalla Krsul.

Y anticipa: "En 2025 nuestros objetivos son impulsar programas de reforestación en dos regiones de Chile y cuatro provincias de Argentina, totalizando la plantación de 500 árboles nativos. También promover campañas de concientización sobre el impacto de la polución ambiental en enfermedades respiratorias, y multiplicar los puntos de aire limpio para impactar positivamente en la salud de las personas, la sociedad y el planeta".

Ball Corporation

En Ball creen en el poder del aluminio para construir un mundo sin residuos. Bajo su visión de avanzar "hacia el círculo perfecto", trabajan con compromiso y responsabilidad para incrementar la tasa de reciclaje de latas de aluminio en todos los países donde están presentes.

En Argentina, la tasa de reciclaje de latas alcanza aproximadamente el 79% (Euromonitor, 2017), y puede seguir incrementando a través de la colaboración con recicladores, la educación ambiental y la creación de políticas públicas que valoren el desempeño ambiental de los envases. Asimismo, siguen impulsando el uso de material reciclado en sus latas, con el propósito de reducir la huella de carbono y acelerar la transición hacia un modelo más sostenible.

En 2024 elevó la proporción global de contenido reciclado en sus latas al 74%, acercándose a su meta del 85% para 2030. También lograron que el 80% del aluminio adquirido provenga de fuentes con certificación ASI. En paralelo, la cobertura de electricidad renovable alcanzó el 73% a nivel global, con Brasil, Chile y Paraguay operando al 100%.

Para 2025, Ball se propone seguir avanzando en descarbonización y promoviendo políticas que fomenten una economía verdaderamente circular.

Banco Galicia

Uno de los principales hitos de 2024 fue la reducción del 13,7% de la huella de carbono organizacional , superando ampliamente la meta anual del 5%. "Este resultado fue impulsado por una combinación de optimización del consumo energético, incorporación de energía renovable y mejoras metodológicas en el proceso de medición", asegura Alejandra González, líder de Cambio Climático y Finanzas Sostenibles.

En ese sentido, el consumo de energía eléctrica -que en 2023 representaba más del 50% de la huella de carbono del Grupo- se redujo a poco más del 30% en 2024, gracias a una transición sostenida hacia fuentes limpias. Además, en sus edificios corporativos, Galicia superó su objetivo de abastecimiento renovable al alcanzar un 74%, con Banco Galicia liderando con un 75%. Compañías como Naranja X (40,46%), Galicia Seguros, Inviu y Nera también participaron de este avance.

Galicia compensó el 100% de su huella de carbono 2023.

"Otro logro destacado fue la compensación del 100% de la huella de carbono 2023 por parte de todas las empresas del Grupo, a través de iniciativas como Bosque Galicia, que implicó la plantación de 2500 árboles en Misiones, y proyectos adicionales de compensación que totalizaron más de 22.000 toneladas de CO", dice González.

Galicia continuará avanzando en su estrategia de descarbonización de su cartera. En el año reportado, realizó la tercera medición de emisiones financiadas con la metodología PCAF, cubriendo el 69% de su cartera crediticia y mejorando la precisión sectorial mediante datos propios y coeficientes locales. Además, presentó un plan estratégico que revisa su taxonomía y se alinea con estándares internacionales de finanzas sostenibles, con el acompañamiento del BID Invest y la consultora BASE.

BASF

Durante 2024 la empresa continuó con GO2Neutral por cuarto año consecutivo, su programa de gestión de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Argentina, donde midió y compensó el 100% de la huella de carbono de las oficinas administrativas, las plantas productivas, los centros de Desarrollo Tecnológico para el Agro y la flota vehicular . Esta compensación se realizó a partir de la compra de bonos de carbono de YPF Luz del proyecto Parque Eólico Manantiales Behr (Chubut) y junto con Seamos Bosques sumaron 1000 árboles nativos en las Yungas Tucumanas.

Además, inauguró el Bosque BASF en la planta de Dispersiones y Resinas de General Lagos (Santa Fe), con una plantación de 400 árboles nativos del Paraná, con el objetivo de contribuir a la conservación del medioambiente y la biodiversidad. Esta iniciativa contó con el respaldo de la Fundación ECO+ y se consolidó como un hito importante para la compañía en América del Sur por ser la expansión regional del Programa Mata Viva de BASF, que cuenta con reservas naturales en Brasil.

En 2025 continua con diferentes acciones de Sustentabilidad para facilitar la transformación verde de sus clientes con un porfolio de soluciones cada vez más innovadoras y sustentables. BASF está comprometida con la transformación de la industria química y trabaja para contribuir desde Argentina con el objetivo como compañía de eliminar totalmente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel global para 2050.

BDO

Durante 2024, BDO en Argentina consolidó su compromiso ambiental a través de dos iniciativas clave. "Por un lado, iniciamos el proceso de medición de nuestra huella de carbono mediante la herramienta Envizi; paso fundamental para establecer metas cuantificables de reducción alineadas con los estándares internacionales. Por otro, fortalecimos el trabajo del Comité de Sustentabilidad, impulsando acciones ambientales de concientización y mitigación con impacto directo en nuestras operaciones y comunidad", detalla Joaquín Tribolo, gerente, ESG & Compliance de BDO en Argentina.

De cara a 2025, el principal objetivo es trabajar con metas concretas de reducción de emisiones, tal como establece la estrategia global Net Zero de la red BDO. "Para 2030 se proyecta una reducción de por lo menos en un 42% nuestras emisiones para los alcances referidos a la energía que consumimos dentro de la organización, cuya metodología toma los siguientes marcos de referencia: el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero -para el cálculo de las emisiones de carbono- y el Estándar de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia para metas basadas en la ciencia hacia el cero neto. Asimismo, esperamos reducir el impacto vinculado a nuestra cadena de valor, con alcance al marco del Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD)", suma Tribolo.

BYMA

En línea con bolsas de valores del mundo y la región, BYMA presentó en octubre 2024 su Mercado Voluntario de Carbono. BYMA, por fuera de la Oferta Pública, proporciona un ámbito de negociación para los créditos de Carbono, que permite que empresas y organizaciones compren y vendan créditos de carbono para compensar su huella.

"Cada crédito representa una tonelada de CO mitigada, capturada o reducida de la atmósfera a través de proyectos como: reforestación, energías renovables, eficiencia energética, entre otros. Asimismo, se da visibilidad completa, desde el ingreso del crédito hasta cada transacción que se uilice para compensar la huella", detalla Julieta Artal Conte, líder de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad.

A su vez, BYMA comenzó su recorrido Net Zero. Avanzó en la medición integral de su huella de carbono corporativa, abarcando los tres alcances bajo la metodología del GHG Protocol, e ISO 14.064 de medición de Huella de Carbono. Asimismo, implementó acciones concretas de reducción y compensó el total de las emisiones generadas durante los últimos ejercicios, ratificando su compromiso para reducir los efectos del cambio climático.

También fortaleció sus iniciativas internas vinculadas a la economía circular y a la mejora continua de su desempeño ambiental. Recibió un reconocimiento especial por parte de Sello Verde: en mérito a su compromiso sostenido y mejora continua en la gestión de residuos. El Sello Verde es una iniciativa impulsada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Este año alcanzó nuevamente la calificación más alta dentro de su escala de medición en el rango de optimización, innovación y eficiencia.

"En 2025, vamos a seguir promoviendo la contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, y los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad", resume Artal Conte.

Cabify

Una de sus grandes ambiciones es contar con toda la flota electrificada en 2030. En 2024, dando pasos en esa dirección, realizó una alianza con Autonomy. Gracias a esta alianza, que tendrá varias etapas, Cabify incorporará vehículos eléctricos a su flota, lo que permitirá a sus usuarios disfrutar de viajes más sostenibles y reducir su huella de carbono.

A su vez, se trata de una nueva oportunidad para los usuarios conductores que, gracias al alquiler de vehículos eléctricos, tendrán una mejora en el costo variable asociado al gasto en combustible y bajo el modelo Rent to own, que permite optar por alquiler con opción a compra de los vehículos.

En 2025, continuará trabajando en el proceso de descarbonización de nuestra flota, a partir de la incorporación de cada vez más autos eléctricos.

Campo Limpio

CampoLimpio sigue fortaleciendo el principal sistema de gestión que recupera envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino, garantizando un destino seguro y su revalorización en productos permitidos por la Ley nacional 27.279 (como bidones tricapa, tritubos para fibra óptica, postes, entre otros). Esta norma pionera extiende la responsabilidad a todos los actores de la cadena y regula una gestión ambientalmente responsable.

CampoLimpio está integrado por más de 110 empresas de la industria fitosanitaria, que representan más del 90% de los envases del mercado. Su trabajo refleja el compromiso del sector agroindustrial con el cuidado del ambiente, a la vez que contribuye a la economía circular, evitando impactos ambientales y generando valor desde el residuo.

Así, en 2024, logró:

Recuperar más de 5,7 millones de kg de envases, un 30% más que en 2023, alcanzando un total de 17.5 millones de kg desde 2019.

Ampliar la cobertura territorial con más de 90 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en todo el país y la aprobación del sistema en 22 provincias.

Ahora, sigue promoviendo una cultura de producción responsable, impulsando la valorización del plástico reciclado y profundizando el trabajo conjunto con autoridades en todo el país.

Camuzzi

Atendiendo a la creciente demanda de información sobre el impacto de las empresas en el cambio climático, en 2024 Camuzzi inició el desarrollo de su Inventario de Gases de Efecto Invernadero, como primer paso para calcular su Huella de Carbono y poder sistematizar también la medición del impacto de sus acciones tendientes a la Reducción de emisiones.

"Dada la magnitud y complejidad de su operación -con actividades distribuidas en siete provincias argentinas- la compañía estructuró el proyecto en etapas. En una primera instancia, relevó todas las fuentes de emisión y definió la arquitectura de su inventario. Luego, seleccionó y configuró la herramienta informática que se utilizará para el cálculo, identificó los datos clave a relevar, estableció las metodologías de recolección y capacitó al personal responsable en todo el país", describe Juan Carlos Spini, gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Camuzzi.

Durante 2025, Camuzzi se enfocará en completar la carga de datos para obtener su primer reporte de Huella de Carbono, que servirá como año base para comenzar a medir su evolución ambiental. Este proceso permitirá sentar las bases para delinear nuevas acciones concretas de mejora y reducción de emisiones, en línea con los compromisos globales de mitigación del cambio climático.

Carrefour

La gestión sustentable es parte del ADN de Carrefour y una prioridad para su equipo. "A nivel global, asumimos el desafío de trabajar hacia la Transición Alimentaria y acompañar los cambios de hábitos y preferencias de compra de nuestros clientes. Así, a nivel local, en 2024 presentamos Comprometidos, la campaña que reúne las acciones de triple impacto que llevamos adelante con el objetivo de seguir construyendo un retail responsable con su impacto en el ambiente, en las personas y en las economías donde nos encontramos presentes", cuenta Ludmila Mavric, gerente de Sustentabilidad & RSE de Carrefour Argentina.

"Como parte del compromiso, contamos con un programa de Rescates de Alimentos, para el que desarrollamos una herramienta de gestión ágil de productos próximos a vencer, la que nos permite ponerlos a disposición de más de 90 ONG en 22 provincias de nuestro país. Como resultado, en el último año, rescatamos más de 1.400 toneladas, lo que representa 7.188.000 platos de comida", agrega Mavric.

Además, con foco en la reducción del desperdicio, lleva adelante a nivel federal el programa de Puntos Verdes, que en 2024 consiguió la recuperación de más de 350 toneladas de materiales reciclables en 205 espacios de 15 provincias y 52 municipios.

Por último, reafirma su compromiso brindando productos sustentables sin perder el foco de la accesibilidad, con las líneas Bazar Eco-amigable (eliminación de plásticos de un solo uso), TEX responsable (hecho con materiales reciclables), Huella Natural (agricultura y ganadería sustentable), y Sensation Vegetal (alimentos a base de plantas, sin conservantes ni aditivos), entre otras.

CCU

En CCU, la sustentabilidad es uno de los tres pilares del negocio, junto con la rentabilidad y el crecimiento. Su estrategia "Juntos por un Mejor Vivir" se basa en dos ejes: Nuestro Planeta y Nuestras Personas, con 20 metas hacia 2030.

En el eje Nuestro Planeta, CCU trabaja en cuatro agendas: Equilibrio Hídrico, Vocación Circular, Desafío Climático y Abastecimiento Responsable .

Dentro de Vocación Circular, impulsa dos programas clave:

Recuperadores: programa de reciclaje inclusivo articulado entre CCU, Aguas de Origen, Danone y Fundación Avina en el que participan 5.200 recuperadores en 39 ciudades, 45 cooperativas y se recuperan 2.627 toneladas de material reciclable promedio por mes.

ReCCUpero: activo desde abril de 2022, cuenta con 21 ecopuntos en alianza con Municipios y otras empresas distribuidos en Salta, Santa Fe, Luján, San Fernando, Pilar y CABA. Además, participa en eventos masivos de las marcas de CCU (recitales, festivales, ferias gastronómicas), con el objetivo de recuperar el el 100% de los envases, convirtiéndolos en eventos de residuo cero junto a cooperativas locales.

En línea con las agendas de Nuestro Planeta, para 2025, buscará reducir un 54% el consumo de agua (base 2010), valorizar el 100% de sus residuos y mantener el 100% de sus envases como reciclables, reutilizables o compostables; alcanzar 45% de contenido reciclado n envases, recuperar 2000 Tn de PET anuales, continuar con iniciativas de reposición hídrica, y su participación en el Fondo del Agua del Río de Mendoza, reducir un 49% las emisiones de CO2, lograr un 45% de sus materias primas de agricultura certificada y alcanzar 40% de energía eléctrica renovable .

Cencosud

La Estrategia de Sostenibilidad de Cencosud se apoya en cuatro pilares: Gobierno Corporativo, Personas, Productos y Planeta. Bajo el pilar Planeta se gestionan los aspectos ambientales de la compañía, abordando riesgos y oportunidades desde una mirada integral, con foco en la circularidad, la alimentación saludable y el talento joven.

En 2024, un punto destacado fue la consolidación del programa Rescate de Alimentos, que evita el desperdicio de productos aptos para el consumo pero que ya no cumplen con los criterios para venta en góndola. A través de una red logística interna, estos productos son donados a Bancos de Alimentos de Argentina y al Ejército de Salvación, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo su reaprovechamiento. El año pasado se donaron casi 800 toneladas de productos de primera necesidad.

Asimismo, el programa Cocina Saludable en Comedores de Supermercados Vea potencia el impacto de Rescate de Alimentos, optimizando los productos donados mediante talleres y capacitaciones. Esta iniciativa fortalece la capacidad de los referentes de comedores comunitarios en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta y Rosario para elaborar comidas nutritivas y variadas, reducir el desperdicio y fomentar hábitos saludables.

En el año 2025, uno de los objetivos clave es expandir la alianza con Cheaf, ya activa en sucursales de Jumbo, Disco y Vea. A la fecha la alianza lleva más de 26 toneladas de alimentos rescatados en más de 50 locales. Esta plataforma permite comercializar excedentes alimenticios en perfecto estado con importantes descuentos, evitando que se transformen en residuos y generando un consumo más sostenible.

Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) trabaja en los pilares de Consumo responsable, Compromiso con nuestra gente, Integridad del negocio, Impacto social, Calidad de productos e innovación, respeto de los Derechos Humanos, Agua, Agricultura sustentable, Acción por el clima y Packaging Circular.

"En 2024, continuamos reforzando el trabajo en cuanto al cuidado del agua, ya que la gestión del recurso y la protección de las cuencas hídricas es uno de los pilares centrales de la compañía. Desde 2018, llevamos invertidos 600 mil dólares en iniciativas de seguridad hídrica en Mendoza, entre las que se encuentran el impulso a la creación del primer Fondo de Agua argentino, y la implementación del proyecto Sumá Nativas para la restauración de biodiversidad, monitoreo y medición de mejoras en la calidad y disponibilidad de agua de la cuenca del Río Mendoza, que se encuentra en riesgo hídrico. Asimismo, gracias a las innovaciones para reducir el uso de agua en nuestras operaciones, mejoramos la eficiencia en el uso del agua en un 19% entre 2020 y 2024", cuenta Vanesa Vázquez, gerenta de Impacto Positivo en Cervecería y Maltería Quilmes.

La compañía trabaja en la restauración de la biodiversidad.

Para 2025 seguirán trabajando en la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, con proyectos orientados al cuidado del agua, ya que la seguridad hídrica es uno de los desafíos más importantes y complejos que enfrentamos como humanidad. "Es en este marco que, a principios de este año, y como parte de nuestra estrategia de gestión de recursos naturales, anunciamos inversiones por 3.4 millones de dólares destinadas a iniciativas de eficiencia hídrica y equipamiento", añade Vázquez.

Danone

Danone tiene el propósito de brindar salud a través de alimentos y bebidas a la mayor cantidad de personas posible, cuidando el planeta. Desde 2015 es parte del movimiento B Corp, siendo la primera compañía de consumo masivo más grande del mundo en obtener la certificación, con más del 92% de su facturación certificada. En Argentina, el 93% de su facturación local cuenta con esta certificación.

En 2023 presentó el Danone Impact Journey, su estrategia global de sustentabilidad basada en tres pilares: salud a través de los alimentos, preservación del medioambiente y empoderamiento de comunidades. Gestiona la rentabilidad de las estrategias a corto plazo y las decisiones estratégicas sustentables a largo plazo con un enfoque integral basado en el triple impacto positivo: social, ambiental y económico.

Desde hace más de 15 años mide su huella de carbono con los estándares del GHG Protocol y esta comprometida a alcanzar la huella de carbono neta cero para 2050. Durante 2024 logró reducirla un 17,2% en su negocio lácteo en Argentina, que representa el 75% de la huella local, trabajando con tamberos para promover la reducción de emisiones de metano. Además, el 93% de sus envases son reciclables o reutilizables.

Durante 2025, uno de sus principales hitos es que el 90% de la energía que utiliza en sus operaciones proviene de fuentes renovables, gracias a un acuerdo con 360Energy. Además, tomó el compromiso de alcanzar la Certificación B en todas las unidades de negocio a nivel global.

Ecoplas

En 2024, Ecoplas profundizó su apuesta por una transformación circular de los plásticos con acciones concretas que impulsen la sustentabilidad ambiental en Argentina.

"Llevamos adelante el Índice de Reciclado de Plásticos junto a Cairplas. Es el único relevamiento nacional que mide el reciclaje de plásticos en el país. Este indicador, que celebró su 20º aniversario, es clave para medir el impacto, tomar decisiones informadas e impulsar políticas públicas efectivas. En estas dos décadas, se reciclaron más de 4.000.000 de toneladas de plásticos y se evitaron 5,7 millones de toneladas de CO, destacando el rol de la industria recicladora como motor de una economía circular", dice Verónica Ramos, directora ejecutiva en Ecoplas.

También promovió los plásticos con propósito, fortaleciendo sus certificaciones ambientales. "Destacamos la Certificación de Contenido de Plástico Reciclado, desarrollada junto al INTI, que garantiza trazabilidad y un mínimo del 15% de material reciclado en los productos. Este sello compuesto por un isologo "R" verde, porcentaje visible y código QR, promueve la transparencia y la confianza del consumidor. Ya fue adoptado por empresas como Amcor, Quanta, Star Company y DOSAM, entre otras. Además, más de 80 compañías adhirieron al sello "La Manito", que identifica plásticos reciclables monomateriales y facilita su correcta separación y valorización, un aporte de ecodiseño para la circularidad", indica Ramos

De cara a 2025, Ecoplas busca consolidar una economía de los plásticos sostenible con impacto nacional. Trabaja para impulsar una Ley Nacional de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para regular la gestión de los reciclables, entre ellos los plásticos, en la corriente de los residuos. A su vez, refuerza su compromiso con la educación ambiental: ya está en marcha un cronograma de 48 clases en escuelas dentro del Programa Escuelas Verdes de GCBA, con foco en la separación, el reciclado, el consumo consciente y la economía circular.

Ecosan

Durante 2024, Ecosan reafirmó su compromiso con la sustentabilidad dentro del sector de la construcción modular industrializada, a partir de un enfoque basado en diseño sustentable, trazabilidad de materiales y optimización de recursos mediante un modelo de producción seriado con estándares internacionales.

"La estrategia se apoya en tres ejes clave: ahoro energético a través de soluciones que reducen el consumo operativo; durabilidad de las obras para minimizar el impacto ambiental de su mantenimiento o reemplazo; y alineación con criterios LEED-NC, que incorporan estándares globales de construcción sustentable. Además, se prioriza el uso de materiales con origen controlado y la reducción de desperdicios bajo sistemas de gestión ambiental certificados por la Norma ISO 14001:2015, lo que permite una producción más eficiente y con menor huella ecológica", describe Juan Pablo Rudoni, de la firma.

Mirando al futuro, para 2025 el objetivo es la puesta en marcha de la primera planta modelo 100% sustentable de construcción modular en Loma Verde. "Esta instalación incorpora eficiencia energética en toda la cadena de valor, energías renovables, gestión de residuos y tecnologías avanzadas, estableciendo un nuevo estándar en producción modular con proyección y bajo estándares internacionales de sostenibilidad. La sustentabilidad social es una parte central del modelo de negocio, consolidando nuestro compromiso integral con el desarrollo responsable de forma integral", resume Rudoni.

Eidico

Desde su nacimiento, hace ya más de 20 años, trabaja para hacer de Costa Esmeralda un proyecto sustentable y amigable con el medioambiente. "En el 2024 mantuvimos el enfoque en la Preservación de flora y fauna, con programas de reforestación del bosque de pinos a través del vivero del barrio y campañas como Plantamos Costa o Feliz Primavera; acciones vecinales de limpieza de playa y Puntos de reciclaje con 3 eco puntos y 7 eco estaciones distribuidos en todos los sectores comunes", cuenta Diego Lanusse, director de Sustentabilidad.

Eco estaciones de Eidico.

"El programa Costa Recicla, por ejemplo, logró integrar la separación de residuos y el trabajo en conjunto con la Cooperativa Reciclando Vida, gracias a lo cual se reciclaron 80tn en los últimos 3 años. Plan integrado de movilidad sustentable, que contempla desde el uso del espacio público hasta medios de transporte como vehículos particulares, Costa Bus y senderos peatonales con pasarelas que hoy ya comunican todos los paradores, integrados a los enquinchados/atrapadores de arenas con los que se busca preservar el primer cordón de médanos, y la Preservación del recurso acuífero a partir del desarrollo de sistemas urbanos de drenajes sostenibles (SUDS) instalados en distintos puntos críticos de Costa Esmeralda, lo que favorece el ciclo hidrológico, contribuyendo a la recarga del acuífero", describe Lanusse.

En 2025 seguirán manteniendo firme su compromiso con el medioambiente, y que todos los que visiten Costa puedan conectar con la naturaleza.

Emova

El Subte es la solución más sustentable y eficiente para la movilidad en las grandes ciudades dado que una formación transporta la misma cantidad de personas que 900 autos, lo que reduce significativamente la emisión de gases de efecto invernadero por viaje. Así, la huella de carbono de quienes eligen el Subte es cuatro veces menor de aquellos que se trasladas en automóvil.

"Desde Emova implementamos estrategias para reducir el consumo de energía, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y gestionar adecuadamente los residuos. Contamos con la certificación ISO 14001 en la Línea H y estamos trabajando para ampliarla a toda la Red. Tenemos formaciones cuyo sistema de frenado permite un recupero energético de alrededor del 30%. Nuestras estaciones están iluminadas con luces LED, que optimizan el consumo energético en un 41%. Las escaleras mecánicas se ralentizan automáticamente al no ser utilizadas, reduciendo su demanda energética en un 35%. Disponemos de cestos en las estaciones para separar los residuos reciclables", describe Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de la empresa.

Y agrega: "En 2025 continuaremos trabajando en el cuidado y la preservación del ambiente, objetivos que son primordiales para nuestra gestión. Nuestra misión es asegurar a los usuarios altos estándares de calidad y la mejor experiencia de viaje todos los días, mediante un servicio confiable, seguro y sustentable".

EY GDS

A lo largo de 2024, EY GDS Argentina dio pasos importantes en su camino hacia una operación más sostenible. Una de las iniciativas más valiosas fue la realización de charlas con distintos equipos para reflexionar sobre la gestión de residuos y cómo mejorar su tratamiento dentro de la oficina. De allí nació "Waste Watchers", un grupo comprometido en impulsar prácticas más responsables en el día a día. Otra acción destacada fue la primera Feria de Sustentabilidad, que no solo tuvo gran convocatoria, sino que despertó un fuerte interés por seguir incorporando hábitos más conscientes. En el 2025, el foco está puesto en alcanzar la Certificación Gold del programa Oficinas Conscientes, dar nuevos pasos hacia el uso de energías renovables, continuar promoviendo eventos más sustentables y profundizar las acciones que ayuden a reducir la cantidad de residuos que terminan en relleno sanitario.

GDN Argentina

GDN Argentina trabaja de manera activa por mejorar la sustentabilidad de sus operaciones y cadena de valor, en términos de cuidado del ambiente, el uso responsable de la energía, la correcta gestión del agua, el tratamiento de residuos y seguimiento de su circuito, la recuperación de materiales reciclables y la reinserción de recursos en los casos que se puede trabajar su circularidad.

"Transformamos nuestra metodología de trabajo a diario en pos de mejorar el desempeño ambiental, mitigando el impacto de nuestras operaciones. Generamos indicadores de gestión para mapear oportunidades de mejora e implementar planes de contingencia cuando lo amerita", indica Juan Pablo Quiroga, director de RRII de GDN Argentina y responsable de la estrategia de sostenibilidad del Grupo De Narváez para Argentina, Ecuador y Uruguay.

La empresa busca desarrollar un uso más eficiente de recursos naturales tanto en sus tiendas como en su cadena de valor. Una de las iniciativas más importantes es el programa de Rescate de Alimentos, un proyecto que tiene como objetivo recuperar productos que son aptos para el consumo y que, por algún motivo, no pueden ser comercializados -evitando así su desperdicio.

"En 2024, donamos más de 183.000 productos a Bancos de Alimentos y a Cáritas Argentina para que sean distribuidos a los comedores y/o instituciones locales", cuenta Quiroga.

Y agrega: "Buscando concientizar sobre la problemática del desperdicio, ofrecemos productos con el sello #AprovechaloHoy, que representa una opción de compra de alimentos frescos a precios más bajos dado que -de otra forma- se desperdiciarían por tener un sistema de retiro anticipado de la góndola, aun cuando están aptos para su consumo".

Genneia

En 2024, Genneia impulsó el Programa Refaunar Patagonia junto a la Fundación Club de Roma en Puerto Madryn, Chubut. La iniciativa busca fortalecer el impacto ambiental positivo de los parques renovables de la compañía dedicada a la generación de energía limpia y proteger la biodiversidad local. Gracias a este trabajo conjunto, se inició la construcción del primer Centro de Rescate Refaunar de la Patagonia, se incorporó equipamiento para el monitoreo de fauna, se construyeron recintos para distintos grupos de animales, un área de cuarentena y un santuario para tortugas terrestres. Además, el Parque eólico Madryn se convirtió en sede de reinserción de especies.

Ese mismo año, Genneia reforzó su compromiso frente al riesgo de incendios forestales. En alianza con Satellites on Fire -pltaforma argentina de detección temprana mediante satélites, cámaras e inteligencia artificial-, se implementó un sistema de monitoreo en el Refugio "La Esperanza" de Fundación Patagonia Natural. La herramienta permite vigilar 28.637 hectáreas, detectar focos incipientes y agilizar la respuesta coordinada en la provincia de Chubut.

"Nuestro compromiso para 2025 es seguir promoviendo iniciativas con impacto positivo, fortaleciendo una gestión responsable y construyendo vínculos de confianza con las comunidades", resume Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad y ESG.

Grupo Ceta

Desde el área de Responsabilidad Social Empresarial, Grupo Ceta participó del proyecto Árbol & Vida en la provincia de Jujuy, liderado por el ingeniero agrónomo David Ezequiel Medina. El 26 de noviembre del año pasado se sumaron a una jornada de reforestación en la Reserva de Yala, donde se plantaron 1.000 queñoas (Polylepis), árboles nativos clave para la restauración de ecosistemas andinos.

Esta iniciativa, respaldada por Acción Andina, combinó reforestación, educación ambiental y trabajo comunitario, con el propósito de fortalecer el cuidado del medioambiente desde una mirada integral. La queñoa fue elegida por su rol esencial en la conservación del agua, la captura de carbono, el rescate de hábitats y la preservación de la biodiversidad en zonas de altura.

Grupo Ceta acompañó el ciclo completo, convencidos de que las pequeñas acciones, sostenidas en el tiempo, generan un gran impacto. Esta experiencia fue transformadora para quienes participaron y refuerza la visión de la compañía de construir un futuro más sostenible, desde el compromiso empresarial con el entorno y las comunidades.

Grupo DHL

Grupo DHL, con su Estrategia 2030 y lema "Green Logistics of Choice", busca reducir sus emisiones absolutas de CO2e a 29 millones de toneladas métricas para 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050, asistiendo a sus clientes en la descarbonización de sus cadenas de suministro de la manera más completa posible.

DHL Express en Argentina ya electrificó el 18% de su flota (150 vehículos eléctricos en CSA; meta global 66% para 2030) y lidera en la región con un 89% de adopción de su servicio GoGreen Plus (basado en Book and Claim con biocombustible), que transfiere créditos de reducción a clientes, permitiéndoles reportar esta reducción como parte de sus propias metas ambientales. Además, invierte en edificios carbono neutro con energía renovable y paneles solares. En 2024 inauguró el primer POS móvil sustentable del país con u$s 90.000 de inversión, reflejando la adopción de sus soluciones.

Por su parte, DHL Global Forwarding, especialista en transporte aéreo y marítimo, profundizó en 2024 su estrategia de compra transformacional, integrando el impacto ambiental como factor decisivo. Su programa Go Green Plus certifica la reducción de CO2, impulsando la demanda de biocombustible marítimo y combustible de Aviación Sostenible (SAF). También optimiza el carbono con cambios modales y consolidación de envíos (LCL) para descarbonizar sin costo adicional.

En 2025 la compañía incorporó la Ford E-Transit eléctrica en Argentina, y prioriza el desarrollo de biocombustibles de nueva generación, hidrógeno verde y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Grupo ECIPSA

Este año presentó su segundo Reporte de Sustentabilidad bajo estándares GRI, en el que reafirmó el compromiso ESG. Contar con programas de sostenibilidad es condición necesaria para operar, tal como lo experimenta la firma en los países donde se internacionaliza.

Hace más de 45 años desarrolla proyectos en diferentes regiones, desde la Patagonia hasta el NOA, cada una con sus necesidades y particularidades. Es por eso que trabaja para que sus desarrollos incorporen progresivamente criterios de sustentabilidad, entendiendo que construir con responsabilidad implica cuidar los recursos desde una mirada de triple impacto, anticipar riesgos y respetar cada entorno.

En este sentido, las evaluaciones de impacto ambiental siguen siendo una herramienta de gran valor que permiten anticipar y mitigar efectos potenciales de la actividad de la compañía. Adicionalmente para poder construir una empresa sostenible, promueve prácticas responsables junto con sus proveedores, actores clave para crear una cadena de valor comprometida.

Desde estudios técnicos que faciliten la toma de decisiones más conscientes, hasta la incorporación de soluciones que minimicen los impactos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pasando por la gestión responsable de residuos de obra y la implementación de sistemas que prioricen el uso eficiente de agua y energía, va incorporando soluciones y prácticas que reflejan el creciente compromiso de la compañía.





La Caja

En línea con la estrategia Lifetime Partner 27: Driving Excellence de La Caja, profundizaron su compromiso con la sustentabilidad, siendo uno de los pilares de su negocio.

Durante 2024, hubo dos iniciativas que fueron clave en este sentido: por un lado, la obtención de contratos IREC (International Renewable Energy Certificates), que certifican que el 100 % de la energía consumida proviene de fuentes renovables . Por otro lado, reciclaron 495 vehículos con destrucción total y, en alianza con EasyBrick, también lo hicieron con paragolpes de vehículos siniestrados para transformarlos en ladrillos sustentables, facilitando la construcción de viviendas de manera eficiente.

Por último, en conjunto con Un Árbol ONG, le dieron a sus colaboradores la oportunidad de contribuir al medioambiente y fueron parte de la donación para la plantación de 150 árboles de tabaquillos en el Valle de Traslasierra, Córdoba.

Este año tienen como objetivo avanzar hacia una operación 100% sustentable con iniciativas que buscan minimizar el impacto de sus acciones cotidianas en el medioambiente y reducir la huella de carbono. Para eso entregaron un kit sustentable a los colaboradores con el fin de eliminar todos los plásticos de un solo uso. Por otro lado, disminuyeron un 80% el uso de papel blanco para impresiones y apuntamos a que el próximo año el papel que utilicemos sea 100% ecológico. Además, la digitalización en el análisis de operaciones por canales digitales disminuyó un 83% el uso de autos privados.

Grupo San Cristóbal

"En Grupo San Cristóbal sostenemos un compromiso ambiental activo, respaldado por acciones medibles y sostenidas en el tiempo. En 2024, uno de los hitos más relevantes fue la expansión del Bosque San Cristóbal en San Sebastián de la Selva, Misiones. Este espacio, con la nueva plantación de otoño, superará los 750 árboles nativos plantados, y representa mucho más que una acción simbólica: es una contribución tangible a la biodiversidad y a la regeneración de un ecosistema clave para el país", detalla Silvia Battilana, responsable de Sustentabilidad del grupo.

Además, mejoraron la evaluación del impacto climático de su cartera de inversiones, integrando criterios ambientales a la estrategia de negocio sostenible. Este análisis les permite identificar riesgos y oportunidades a la hora de tomar decisiones.

"De cara a 2025, proyectamos consolidar nuestras iniciativas ambientales actuales, con foco en dos líneas clave: por un lado, el fortalecimiento de la medición de nuestra huella de carbono; por otro, la mejora continua en la integración de criterios ambientales en los procesos de inversión. Este camino nos desafía, pero también reafirma nuestra convicción de que el sector asegurador tiene un rol activo en la construcción de un futuro más sustentable", anticipa Battilana.

Grupo Supervielle

"Desde Grupo Supervielle tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental, y durante 2024 impulsamos diversas iniciativas en esa dirección. Redujimos nuestra huella de carbono de alcance 1 y 2, gracias a una mayor eficiencia energética y a un uso creciente de energías renovables. Actualmente, el 21% de nuestra matriz energética proviene de fuentes renovables, lo que nos permitió abastecer al 41% de nuestra red de sucursales con energía eólica y solar. Además, logramos una reducción del 3,97% en el consumo de energía eléctrica convencional", cuenta Verónica de los Heros, gerente de Sustentabilidad de Grupo Supervielle.

Por otro lado, el banco renovó su alianza con la Asociación Amigos de la Patagonia. "Los acompañamos en su proyecto Hacemos Bosque, diseñado para restaurar áreas afectadas por los incendios de 2013 en el Parque Nacional Lanín. En el marco de esta iniciativa hemos donado hasta la fecha 18.028 árboles para reforestar la zona del Lago Ñorquinco. De esta manera, seguimos reforzando nuestro compromiso contribuyendo en la recuperación de nuestros bosques patagónicos", suma De los Heros.

De cara a 2025, "seguiremos trabajando en la mitigación de nuestra huella de carbono, para eso, apuntamos a incrementar el número de sucursales abastecidas con energías renovables. También profundizaremos nuestras políticas de gestión de residuos, priorizando la reducción del consumo de papel y plásticos, y mejorando los procesos de reciclaje en nuestras operaciones", finaliza la gerente.

Grupo Traslada

En 2024 la empresa plantó 500 árboles nativos en los bosques de Cholila, Chubut, un lugar muy castigado por los incendios forestales. De ese modo compensó las 1.776,2 toneladas de CO2 que había generado con los más de 250.000 viajes realizados.

La acción de medir y compensar la huella la hace la compañía desde hace 5 años. Sumando estas iniciativas lleva plantados más de 2.500 árboles en diferentes ecosistemas de la Argentina como las yungas tucumanas, la Reserva Natural de San Sebastián, en la selva misionera, y desde este año, suma ejemplares nativos para la reforestación de los bosques patagónicos devastados por los incendios.

Estas acciones están certificadas por diferentes organizaciones como Seamos Bosques, Bayka y Reforestarg, a través de quienes mide y compensa su huella con el objetivo de ser una empresa CO2 Neutral.

Grupo Traslada plantó 500 árboles nativos en Cholila, Chubut.

Para este año, la empresa asume un compromiso muy grande. En el verano se quemaron más de 30.000 hectáreas en la Patagonia, y la catástrofe comenzó justo en el momento en que Traslada estaba plantando su campaña de compensación de huella. Al ver esa situación crítica en la naturaleza y en los pobladores del lugar, decidió generar el Bosque Corporativo Traslada en Cholila, Chubut, una de las zonas más afectadas y donde reforestará 10.000 ejemplares nativos. Hecho que convertirá a Grupo Traslada en la empresa de movilidad con mayor cantidad de árboles plantados.

Henkel

La estrategia de Sostenibilidad en Henkel se inspira en su propósito: ser pioneros de corazón por el bien de las generaciones. Con nuestro espíritu, conocimientos, productos y tecnologías, buscan lograr una transformación hacia una economía y una sociedad sostenibles, ayudar a proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a crear comunidades fuertes y reforzar la confianza de sus grupos de interés.

Por eso, Henkel definió una hoja de ruta net-zero en 2024, ampliando los objetivos que tenía de reducción de emisiones a lo largo de la cadena de valor, avanzando significativamente en sus resultados:

Acción climática: redujo en un 64% las emisiones de CO por tonelada de producto (año base 2017), y disminuyó un 20% sus emisiones totales de alcance 1, 2 y 3 respecto a 2021. Además, incrementó al 47% la proporción de energía adquirida proveniente de fuentes renovables.

Economía circular: aumentó al 25% el uso de plástico reciclado en sus envases de productos de consumo y diseñó el 89% de sus empaques para ser reciclables o reutilizables.

A mediano plazo, se propuso:

Reducir en un 42% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcances 1 y 2, así como en un 30% las de alcance 3 (año base 2021).

Alcanzar un 30% de contenido reciclado en sus envases de productos de consumo y asegurar que el 100% de sus empaques sean reciclables o reutilizables.

Estas metas forman parte del Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030, que guía las acciones de Henkel hacia un planeta regenerativo, comunidades prósperas y socios de confianza.

Holcim

En Holcim Argentina, la sustentabilidad es el eje de su estrategia. Durante 2024 destinó más de u$s 20 millones para avanzar en su compromiso con la descarbonización y la economía circular. Logró reducir en un 25% sus emisiones netas de CO2 , gracias a un plan integral que incluyó:

El 85% de sus operaciones energéticas abastecidas con fuentes renovables, lo que le permitió evitar más de 51.000 toneladas de CO2.

La incorporación del primer camión 100% eléctrico de cantera del país en su planta de Capdeville, Mendoza, que evitará la emisión de más de 225 toneladas de CO2 al año.

A través de Geocycle, procesó más de 735.000 toneladas de residuos, dándoles una segunda vida y contribuyendo a un modelo de producción más circular.

Plantó más de 12.000 árboles, restauraron las canteras y modernizaron los sistemas de control de agua, logrando una reducción del 30% en su consumo.

Estas acciones reflejan el compromiso con los objetivos validados por la ciencia (SBTi) para alcanzar la neutralidad en carbono hacia 2030.

Su compromiso ambiental también se traduce en sus producto y soluciones. La línea de cementos sustentables ECOPlanet -que incluye Maestro, Fuerte y Agrovial- reduce en al menos un 30% las emisiones de CO2 respecto a cementos tradicionales y representa más del 50% de nuestras ventas.

También desarrolló ECOPact, su hormigón sustentable con una reducción del 30% en emisiones de CO2, despachado desde nuestra planta en Córdoba, la primera del país en recibir la certificación "Plata" del Concrete Sustainability Council (CSC).

JetSMART

Durante 2024, JetSMART fortaleció su compromiso con la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de iniciativas orientadas a la eficiencia energética y la optimización operacional.

Uno de los ejes clave fue la consolidación del programa SMART Fuel, un conjunto de prácticas y mejoras operativas que buscan reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO por pasajero transportado, manteniendo los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Este enfoque está respaldado por la certificación internacional ISO 50001, que guía la gestión energética continua.

Además, la empresa reforzó su rol en la concientización ambiental, especialmente en torno a la biodiversidad. Sus aviones lucen especies emblemáticas en sus colas, seleccionadas por su relevancia ecológica y estado de conservación, lo que refuerza nuestro mensaje de protección.

También apoya activamente a fundaciones dedicadas a la conservación mediante el traslado de sus equipos e investigadores, facilitando así el desarrollo de acciones esenciales de protección y monitoreo de la fauna sudamericana. Este año, también transformó la comunicación en redes sociales, incorporando contenido educativo y alianzas con organizaciones especializadas para amplificar este mensaje de forma más estratégica y coherente con sus valores.

De cara a 2025, JetSMART se propuso medir integralmente su huella de carbono organizacional en todos los países donde opera, incluyendo los tres alcances (1, 2 y 3), con el objetivo de establecer nueva metas de reducción basadas en datos robustos.

KPMG

KPMG cuenta con una iniciativa global que enuncia sus compromisos colectivos y acciones de ciudadanía corporativa organizadas en 4 categorías: Planeta, Personas, Prosperidad y Gobernanza. De allí, se desprenden objetivos y metas específicos para trabajar en sostenibilidad.

"En línea con nuestro compromiso de descarbonización bajo el pilar Planeta, por un lado, hacemos el seguimiento de nuestro consumo eléctrico, el cual se redujo un 23% versus el período anterior, y por otro, calculamos la huella de carbono (alcance 2) de todas nuestras oficinas para luego compensar nuestras emisiones de CO 2 del Alcance 2. Asimismo, trabajamos y concientizamos sobre la gestión de residuos de nuestras oficinas y fomentamos el uso de tazas y utensilios reutilizables para evitar los materiales descartables de un solo uso. Por último, participamos de una jornada vivencial sobre plantas nativas facilitada por una Fundación, con el objetivo de aprender nuevos hábitos y concientizar sobre la temática", cuenta Romina Bracco, socia líder de Sostenibilidad & Servicios ESG de KPMG en Argentina.

En 2025, la empresa continuará trabajando sobre los consumos asociados a su actividad, la compensación de la huella de carbono y la gestión de sus residuos, incorporando acciones de voluntariado que tengan impacto tanto ambiental como social.

Lartirigoyen y Cía.

Lartirigoyen y Cía. promueve buenas prácticas agrícolas que optimicen la eficiencia productiva, cuiden los recursos naturales y protejan la biodiversidad. En línea con este compromiso, realiza su segundo cálculo de Huella de Carbono Corporativa, siguiendo el GHG Protocol y la norma ISO 14064-1. Esto permitió implementar mejoras como la instalación de paneles solares en el criadero de cerdos en Dorila (La Pampa) y en "Flor de Oro" (Santa Fe), reduciendo hasta un 45% el consumo energético convencional.

Esta mirada estratégica también guía su gestión de residuos. Así, impulsa alianzas con actores clave para garantizar una disposición responsable y circular. En la campaña 2023/2024 recuperó el 89% de las silobolsas utilizadas, equivalentes a 70.000 kg de plásticos . Esto fue posible gracias a la alianza con Siclo Rural, empresa B que transforma plásticos en productos con valor agregado, fomentando inclusión laboral y formalización del trabajo.

En 2024, junto a Campo Limpio, fortaleció sus Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en Catriló (La Pampa) y Pehuajó (Buenos Aires), recuperando más de 140.000 envases vacíos de fitosanitarios y 100.000 kg de plástico, con trazabilidad y cumplimiento normativo.

L'Oréal Groupe Argentina

En el marco del programa global L'Oréal for the Future, la empresa trabaja con metas ambientales concretas que la guían hacia 2030. Así, en 2024 logró que el 91% de sus sitios a nivel global se abastezcan con energía renovable, en camino al 100% para 2025. En relación al uso del agua, el 14% del agua utilizada en sus procesos industriales ya se recicla. También avanzó en la transformación de sus fórmulas: el 65% de los ingredientes utilizados provienen de fuentes biológicas, minerales abundantes o procesos circulares.

"A nivel local, desde 2019 contamos con un centro de distribución en Buenos Aires de 30.000 m², abastecido al 100% por energía eólica y certificado con el estándar LEED Platinum 1 , una de las distinciones más altas en sustentabilidad. Este sitio se destaca por el uso eficiente de agua, energía y reciclaje de residuos. Además somos Cero residuo a vertedero, ya que separamos el 100% de nuestros residuos y los trabajamos con cooperativas como parte de nuestro impacto social", explica Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L'Oréal Groupe Argentina.

De cara a los próximos años, a nivel global, L´Oreal Groupe busca que para 2025 el 100% de sus sitios operen con energía renovable y que para 2030, todos los ingredientes y materiales de envases de base biológica sean trazables y de origen sostenible.

"Asimismo, nos proponemos que el 95% de los ingredientes de nuestras fórmulas sean de base biológica o derivados de fuentes circulares, y que el 100% del plástico utilizado provenga de materiales reciclados o biológicos. Para esa misma fecha, el total de nuestros envases será rellenable, reutilizable, reciclable o compostable", suma Petrina.

ManpowerGroup Argentina

ManpowerGroup reafirma su compromiso con la sostenibilidad a través del plan "Trabajando para cambiar el mundo", estructurado en tres pilares: Planeta, Personas & Prosperidad y Principios de Gobierno.

"Este enfoque guía nuestra estrategia ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Somos la primera empresa de nuestra industria a nivel global en establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) validadas por la Science-Based Targets initiative (SBTi), con el objetivo de disminuir un 60 % las emisiones operativas (alcances 1 y 2) y un 30 % en la cadena de suministro (alcance 3) al 2030", explica Gonzalo Santiago, ESG & Compliance Officer de la consultora.

A su vez, sigue desarrollando cinco líneas de acción hacia cero emisiones netas antes de 2045: descarbonizar los traslados al trabajo, aplicar criterios ambientales a los proveedores para reducir su impacto, reducir los viajes de negocios, incrementar el uso de energías renovables e impulsar la transición hacia una flota de bajas emisiones.

"En 2024 trabajamos sobre aspectos clave de la huella ambiental en oficinas, mejorando la gestión de residuos y el uso eficiente de la energía, reforzando además la trazabilidad y precisión de nuestros registros. En 2025, nuestro foco estará en consolidar los avances, fortaleciendo la articulación con nuestra cadena de valor, profundizando la transición energética en la flota de vehículos y mejorando los sistemas de medición y reporte de emisiones de GEI", concluye Santiago.

Marfrig

En 2024 dieron un paso clave en su política ambiental al concretar el primer embarque de carne vacuna argentina libre de deforestación, cumpliendo con los nuevos requisitos ambientales de la Unión Europea. Este hito no solo marca un antes y un después para su operación, sino que reafirma el compromiso con una cadena de valor más limpia, transparente y alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad.

También avanzaron en la detección de la Huella de Carbono en nuestros principales productos elaborados en su planta de San Jorge, de esta manera generaron la Declaración Ambiental de Producto (EPD) tanto para hamburguesas Paty como para diferentes cortes bovinos. Este resultado, fruto de un Análisis de Ciclo de Vida junto al INTI, les permite medir y comunicar con precisión el impacto ambiental de sus productos, mejorando la gestión ambiental en toda la cadena.

"De cara a 2025, seguiremos impulsando iniciativas que reduzcan la huella ambiental de nuestras operaciones. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es concreto, medible y parte esencial de nuestra forma de producir", comentan.

Mercado Libre

En 2024 la empresa dio pasos firmes hacia una operación cada vez más sustentable en la región, profundizando su compromiso con el cuidado del medio ambiente. "Uno de los avances más relevantes fue la consolidación de una de las flotas eléctricas más grandes de América Latina: superamos los 3.600 vehículos y entregamos más de 70 millones de paquetes, evitando más de 11.000 toneladas de CO. También incorporamos camiones propulsados por gas natural y biometano, e impulsamos pruebas junto a startups para seguir descarbonizando nuestra logística", detalla José Ignacio De Carli, Sr Manager Sustentabilidad de Mercado Libre.

Otro hito clave fue el avance en la gestión de la energía. "El 43,8% de nuestro consumo energético total en la región provino de fentes renovables, y migramos tres de nuestros centros logísticos a energías limpias", dice De Carli.

Para 2025, la empresa seguirá por este camino, con foco en tres pilares: ampliar la red de movilidad sustentable incorporando nuevas tecnologías de bajas emisiones; mejorar continuamente la eficiencia energética y maximizar la utilización de energía renovable en toda América Latina; y fomentar la circularidad, minimizando los residuos y reinsertando materiales a las cadena productiva.

"En Mercado Libre, trabajamos para que la sustentabilidad escale con nuestro negocio y genere un impacto ambiental positivo en cada etapa de nuestra operación", concluye De Carli.

Mondelez Internacional

Durante 2024 la firma trabajó iniciativas clave para la sostenibilidad del negocio y la mejora de la producción de sus snacks, con el objetivo de generar un impacto positivo en el mundo y en las comunidades.

María Sol Tacchella, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad Cono Sur, describe la política de sustentabilidad de Mondelez Internacional se basa en cuatro pilares:

Ingredientes: buscamos abastecernos de materias primas más sustentables. El 88% del cacao para nuestras marcas de chocolates ya está bajo el programa Cocoa Life, y proyectamos alcanzar el 100% en 2025. También, iniciamos un programa piloto de trigo regenerativo llamado Proyecto Pampa, finalizado este año.

Clima: avanzamos en la reducción de emisiones y desperdicio de alimentos, con proyectos de eficiencia energética y de consumo de gas. Ya redujimos 50% las emisiones de nuestras plantas frente a 2018.

Packaging: el 96% de nuestros envases globales están diseñados para ser reciclados (95% en Cono Sur). Finalizamos un piloto de recupero de desperdicios en 22 ciudades junto a RIL y Racycoin.

Social: fortalecimos el trabajo comunitario y voluntariado con aliados como Banco de Alimentos y Fundación Sí. Este año sumamos a Fundación María de Guadalupe.

Así, destaca los logros de 2024:

95% de envases diseñados para ser reciclados

Reducción de desperdicio de alimentos en líneas de producción

Impulso de voluntariados corporativos

-50% de emisiones en plantas vs. 2018

Y estos son los objetivos para 2025:

Continuar con las reducciones de CO2

Mantener 100% energía renovable

Dar continuidad y expandir el piloto de economía circular

Continuar y ampliar el Proyecto Pampa (trigo regenerativo)

Movistar Argentina

"En Movistar reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a través de acciones concretas en tres ejes fundamentales: eficiencia energética, economía circular y cumplimiento normativo ambiental", afirma Antonella Tomic, responsable de Sostenibilidad en Movistar Argentina.

Este año, la empresa siguió comprometida con optimizar el consumo energético en sus operaciones. "Implementamos 17 iniciativas estratégicas que van desde la modernización de infraestructuras técnicas hasta la adopción de tecnologías más eficientes. Estas medidas nos permiten avanzar en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", resalta Tomic.

En cuanto a economía circular, lleva cuatro años consecutivos manteniendo niveles superiores al 80% en la reutilización de equipos del hogar. "Además, para este 2025 nos propusimos ampliar el programa incorporando el recupero de materiales móviles provenientes de antenas, contribuyendo así a la reducción de residuos", finaliza Tomic.

Muchtek (exTecnoperfiles)

A fines de 2023 incorporó la planta de reciclado Muchtek Recycling, donde se reprocesa, recicla y reutiliza de tres a cuatro toneladas diarias de perfiles de PVC, provenientes de los rezagos generados en el proceso de fabricación de los perfiles en la planta productiva y también de la fabricación de las ventanas en los más de 300 talleres de carpinterías que componen su red local.

Esta unidad de negocios, le permitió el año pasado dar un gran salto cualitativo en materia de ecodiseño y fabricar con un porcentaje de ese scrap de PVC los productos de su línea In&Out Design, Wall Panel, Revestimiento y Tubulares.

Para este 2025 Muchtek continúa su apuesta en economía circular, invirtiendo en más tecnología aplicada y participando en proyectos sustentables como la primera edificación Low Energy bajo los estándares de Passivhaus en CABA. Una vivienda unifamiliar desarrollada y dirigida por el estudio Berdes Yudchak Iriarte, que contará con carpinterías de PVC Muchtek con DVH Climanet y gracias a los estándares PassivHaus podrá ahorrar energía minimizando la demanda de climatización de fuentes no renovables.

Las viviendas construidas bajo este estándar pueden reducir hasta un 90% las necesidades de climatización de fuentes de energía no renovables.

En este mismo camino, Muchtek ha contratado al INTI para realizar el análisis de ciclo de vida (ACV) de los perfiles de PVC para aberturas, y su posterior declaración medioambiental internacional de producto (EPD), que está aún en proceso de verificación. Un paso clave para entrar en mercados como el europeo y seguir afianzando el liderazgo local como empresa de vanguardia sostenible.

Naranja X

En 2024, la empresa profundizó su compromiso ambiental y social. Logró 100% energía limpia en edificios corporativos de Córdoba y CABA, lanzó Estrategia de Consumo Sustentable conectando +8 millones de clientes con comercios de bajo impacto ambiental mediante promociones y financiación especial para fomentar decisiones de compra más conscientes.

Amplió su inventario de emisiones y, aún así, logró reducir 12% de su huella de carbono anual (-64% desde 2019). Consolidó su Sistema de Gestión Ambiental certificando la norma ISO 14000, implementó compostaje y fortaleció su cultura ambiental interna con experiencias grupales de sensibilización como "The Week".

También acompañó 12 escuelas rurales a que capaciten sus estudiantes en manejo holístico mediante el apoyo del programa Semilla Regenerativa y compensó el 100% de sus emisiones en alianza con Ruuts, realizando una inversión de +$71 millones.

Impulsó la regeneración de bosques de alturas junto a Acción Serrana, plantando 11.500 árboles y germinamos 38mil más. Además, lanzó una campaña de crowdfunding en nuestra plataforma fintech para acompañar en la producción, plantación y monitoreo de árboles nativos de dicha organización.

En 2025, se centrará en mitigar al menos 5% huella, duplicar alcance estrategia consumo sustentable a 8 rubros y movilizar $70.000 millones hacia comercios con impacto ambiental positivo.

Natura

En Natura la sostenibilidad es su forma transversal de hacer negocios; una política que se basa en la regeneración y un plan de transición climática. "La primera busca cultivar una relación de mutuo enriquecimiento con el planeta, promoviendo la conservación y restauración de la vida. Nos proponemos equilibrar los sistemas sociales y naturales de los que dependemos, evolucionando nuestro modelo de negocio, procesos y cadena de valor para crear un círculo virtuoso donde todos ganamos: comunidades, naturaleza, consultoras y la compañía", cuenta Paola Nimo, gerenta de Sustentabilidad de Natura Argentina.

La política de regeneración de Natura en el Amazonia.

A su vez, el Plan de Transición climática busca avanzar de la compensación de carbono hacia la descarbonización del negocio, alineando operaciones y procesos para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C, en línea con el Acuerdo de París. "Parte de tres pilares: construir resiliencia, mitigando los riesgos climáticos a través de soluciones regenerativas; descarbonizar a partir de metas basadas en la ciencia focalizando en 6 ejes de acción: (operaciones, fórmulas, envases, logística, revista y productos no cosméticos) y promover una transición justa y equitativa desde una regeneración de la sociedad y la naturaleza", agrega Nimo.

"A mediados de este año lanzaremos nuestra Visión 2050. Parte del "bien estar bien": la relación de las personas consigo mismas, con los demás y con el planeta. Es una actualización de nuestros compromisos, buscando que cada acción genere impacto positivo Es más que una Visión de Sustentabilidad: es una Visión de Negocio", concluye Nimo.

Nespresso

Ofrecer un café sostenible de alta calidad conlleva una responsabilidad con el medio ambiente. Es por eso, que la marca tiene un gran compromiso asumido con el planeta: marcar el rumbo como empresa líder de café en las buenas prácticas sustentables.

"Una de nuestras principales iniciativas es el programa Nespresso Reviving Origins, que busca restaurar el cultivo de café en regiones amenazadas por conflictos, desastres naturales o problemas sociales. A través de esta acción, apoyamos a comunidades cafetaleras y recuperamos la producción de algunos de los cafés más valorados del mundo. Además, mediante el programa AAA Sustainable Quality, garantizamos café de alta calidad mientras promovemos la creación de medios de vida sustentables y protegemos el medio ambiente. Esta iniciativa cumplió 20 años en 2024", explica María Eugenia Ybarra, Customer Care & Services Manager de la marca.

En este marco, Nespresso se destaca como líder en la implementación de sistemas de gestión ambiental, como las certificaciones ISO 14001 y el proceso de reciclaje certificado por Intertek, que avalan la calidad y sostenibilidad de sus operaciones.

"Este 2025 estamos enfocados en expandir el Nespresso Recycling Program, ampliando los puntos de recolección para que cada vez más amantes del café reciclen sus cápsulas. En los últimos cinco años, logramos un aumento significativo en el Recycling Rate, y continuaremos mejorando este índice", cuenta Ybarra.

Además, buscan obtener la recertificación como Empresa B.

Nestlé

Nestlé asumió grandes compromisos globales de sustentabilidad, siendo dos de los principales: alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y tener más del 95% de nuestros envases plásticos diseñados para ser reciclados para 2025, con el objetivo de llegar al 100% en el futuro.

En 2024, logró reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en un 20,38%, superando un año antes la meta prevista para 2025. Este avance refleja el impacto de las acciones a lo largo de la cadena de valor y del compromiso con la transición hacia la agricultura regenerativa. Hoy, el 21% de los ingredientes clave provienen de campos que implementan estas prácticas regenerativas, y la empresa sigue trabajando para alcanzar el 50% para 2030.

Además, impulsa soluciones sostenibles en materia de envases. En Argentina, obtuvo por tercer año consecutivo la declaración de neutralidad en plástico y cartón, gracias al trabajo en conjunto con 4 recicladores y nuestros aliados CEMPRE y Latitud R con los cuales fomenta la recolección y el reciclaje de más de 6000 toneladas de plástico y más de 3000 toneladas de cartón. Estos esfuerzos están alineados a su visión de que ningún envase termine como residuo o como relleno sanitario en la tierra, mares u océanos.

De cara a 2025, seguirá profundizando estos ejes estratégicos y trabajando junto a aliados y partners para potenciar su impacto.

Newsan

Durante 2024, la compañía integró su nueva unidad de negocios de Consumo Masivo a los cinco pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad: Acción Climática, Bienestar de las Personas, Gobernanza, Cadena de Valor y Desarrollo de la Comunidad.

Un hito clave del año fue la producción y cultivo de mejillones en Puerto Almanza, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este es el primer proyecto de mitilicultura fueguina a escala industrial, un modelo innovador incluso a nivel nacional, que posiciona a la empresa como líderes en el crecimiento sustentable regional, generando empleo y exportaciones de productos de calidad internacional. Los mejillones autóctonos filtran y recirculan el agua, reduciendo impactos y potenciando el desarrollo acuícola sostenible en Argentina.

Por otro lado, la firma sigue impulsando ARCHI Kids, su programa educativo para despertar el interés de jóvenes en carreras del futuro: electrónica, programación y robótica. En 2024, fabricamos las primeras 5.000 unidades de placas de desarrollo de código abierto, íntegramente desarrolladas y producidas en el país.

De cara a 2025, busca profundizar sus esfuerzos en la reducción de emisiones, fortaleciendo la expansión del uso de energías renovables en todas nuestras locaciones.

Nissan

Durante 2024 Nissan reafirmó su compromiso medio ambiental con acciones concretas alineadas a su visión global Nissan Ambition 2030, que apunta a la carbono neutralidad para 2050.

En Argentina, la compañía continuó midiendo su huella de carbono en oficinas de Buenos Aires y Córdoba, y avanzó en su reducción: compensó las emisiones directas generados por sus operaciones mediante plantación y redujo el impacto del consumo eléctrico adquiriendo energía renovable a través de certificados internacionales (I-REC).

En ese sentido, se fortalecieron iniciativas de restauración y compensación ambiental como la reforestación del bosque de Araucarias Araucanas: junto a la Asociación Amigos de la Patagonia, ya se plantaron más de 2700 árboles desde 2022.

Otro hito fue la expansión del subprograma RIDER, dentro de nuestro programa Gira Nissan por la Educación, que impulsa proyectos escolares en comunidades rurales sobre uso eficiente de energía, agua y gestión de residuos, integrando tecnología y conciencia ambiental.

Nissan impulsa proyectos educativos en zonas rurales.

Para 2025, Nissan se propone continuar expandiendo su red de escuelas conectadas, profundizar la compensación mediante la plantación y avanzar en economía circular y electrificación, pilares centrales para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad: una cadena de valor más limpia, responsable y resiliente al cambio climático.

Paladini

Paladini está comprometida con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental de sus operaciones.

"Hace más de 20 años que nuestro sistema de gestión ambiental está certificado bajo los lineamientos de la Norma ISO 14001, por lo que año tras año ajustamos nuestros objetivos ambientales en términos de reducción del consumo de agua, gas natural y energía eléctrica, generación de residuos y reciclabilidad", detalla Luciano Lesa, gerente de Calidad, Medio Ambiente y O&M de la compañía.

Desde el 2024 Paladini se enfoca en nuevos desafíos: desarrollar un plan de reducción de emisiones a nivel corporativo, como hilo conductor de los esfuerzos.

"Por esto, este año iniciamos el proceso de medición de la huella de carbono corporativa, para identificar más áreas de mejora y establecer acciones concretas de reducción. Dimos nuestros primeros pasos con energías renovables, instalando paneles fotovoltaicos, maximizamos esfuerzos en eficiencia energética y lanzamos un plan de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos", cuenta Lesa.

Y concluye: "Estamos orgullosos de nuestra historia y del camino recorrido en materia de sustentabilidad. Nos entusiasma seguir trabajando para un futuro más sostenible, porque entendemos que la industria de alimentos es protagonista en desafíos globales como la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad del sistema alimentario".

Palladio Hotel MGallery Buenos Aires

Durante 2024, Palladio Hotel MGallery Buenos Aires avanzó con fuerza en su compromiso ambiental a través de dos ejes centrales. El primero fue la implementación de prácticas de uso eficiente de los recursos naturales en todo el hotel: se optimizó el consumo de agua y energía mediante tecnologías como iluminación LED, sensores de movimiento y sistemas de doble descarga en sanitarios, además de incorporar un panel solar para abastecer energéticamente el área de terraza. El segundo fue el fortalecimiento de una política de compras responsables, priorizando proveedores locales y sustentables, reduciendo plásticos de un solo uso y promoviendo el consumo de productos de cercanía, lo que permite minimizar la huella de carbono.

Para 2025, el hotel se propone profundizar su plan de acción ambiental con metas concretas: reducir un 10% el consumo energético, eliminar completamente los plásticos de un solo uso, ampliar el sistema de gestión de residuos sólidos involucrando a huéspedes, medir la huella de carbono de las estadías, e incrementar en un 15% la cantidad de proveedores con criterios sustentables. Estas acciones refuerzan una visión integral que busca combinar el confort de la hospitalidad de lujo con un modelo de operación cada vez más consciente, eficiente y alineado con los desafíos ambientales actuales.

PepsiCo

"Durante 2024, dimos un paso clave hacia una operación más circular con el inicio del proyecto de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos en nuestra planta de Mar del Plata. Esta iniciativa se complementa con el reúso de agua proveniente de procesos productivos y nuevas mejoras en eficiencia energética, como el reemplazo de equipos y la automatización del sistema de climatización. Además, esa misma planta fue reconocida a nivel regional por su destacado desempeño en sostenibilidad, alcanzando la categoría ‘Platino' en una evaluación interna de madurez operativa asociada a conservación de recursos dentro de PepsiCo. Este reconocimiento, que la posicionó entre las más avanzadas de Latinoamérica, refuerza nuestro compromiso con una producción cada vez más sustentable e innovadora", cuenta Mariana González, gerente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de PepsiCo Cono Sur.

Para 2025, el enfoque ambiental en la planta de Mar del Plata está orientado a seguir reduciendo el impacto de las operaciones. "Nos propusimos alcanzar un consumo total de energía de 2,28 kW por kilogramo producido, reducir el uso de agua a 5,97 litros por kilogramo y limitar nuestras emisiones de CO2 a un máximo de 10.410 toneladas anuales. Cabe destacar que nuestra agenda ambiental contempla desafíos aún más ambiciosos hacia 2030, con el objetivo de reducir el consumo de agua a 0,5 litros por kilogramo y disminuir nuestras emisiones un 70 % respecto a los niveles de 2015", suma González.

Estos objetivos forman parte de la estrategia global de sustentabilidad de la empresa y refuerzan el compromiso con una producción cada vez más eficiente, responsable y alineada con los desafíos ambientales actuales.

Plaza Logística

Durante 2024, todos los nuevos desarrollos iniciados en 2022 en el marco del plan de expansión obtuvieron la certificación ambiental EDGE, lo que le permitió a la empresa mantener su objetivo de contar con el 100% de sus parques operativos certificados con un estándar ambiental y obtener ahorros en indicadores claves para el cuidado del medioambiente.

"También obtuvimos la certificación LEED para un desarrollo en nuestro parque PL Echeverría, reafirmando nuestro compromiso con la infraestructura sostenible. En lo que refiere a eficiencia energética, logramos nuestro objetivo de operar con el 100% de iluminación LED en los espacios tanto al exterior e interior de nuestros parques. Asimismo, continuamos consolidando la medición de la huella de carbono de los alcances 1, 2 y 3, y dimos un paso clave en la compensación total de las emisiones de los dos primeros alcances, a través de la obtención de créditos de carbono certificados. En materia de financiamiento sostenible, nos convertimos en la primera compañía en Argentina en publicar un Marco de Financiamiento Sostenible y, en diciembre 2024, emitimos una nueva obligación negociable (ON Clase 15), la cual fue la primera alineada al Marco y cuyo destino de fondos fue el desarrollo de edificios ecológicos", dice María Jimena Zibana, gerente de Sustentabilidad de Plaza Logística.

Para 2025, el compromiso es consolidar nuestra estrategia con foco en sus pilares de gestión: construcciones verdes y reducción del impacto ambiental, incorporando estándares ambientales en nuestros dos nuevos desarrollos en proceso y consolidar la gestión de emisiones.

PUMA Argentina

En 2024, PUMA Argentina consolidó su compromiso con la sostenibilidad al firmar su primer acuerdo de abastecimiento de energía renovable con 360 Energy. Este contrato de cinco años permitirá que la planta de la empresa en La Rioja (la única de producción propia a nivel global) opere con energía 100% limpia, suministrada desde el Complejo Solar de Chilecito. Gracias a este acuerdo, la planta podrá mantener su capacidad productiva empleando 2,9 GWh de energía renovable, lo que evitará la emisión de aproximadamente 1.300 toneladas de COe, equivalente a plantar más de 20.000 árboles.

A nivel global, PUMA alcanzó en 2024 su objetivo de fabricar 9 de cada 10 productos con materiales reciclados o certificados, un año antes de lo previsto. Esto incluyó el uso de un 13% de algodón reciclado y cerca del 75% de poliéster reciclado, destacando el programa RE:FIBRE, que reutiliza residuos textiles industriales y posconsumo.

En 2025, y a nivel global, PUMA ha establecido sus objetivos Vision 2030, centrados en tres pilares:

Clima: Reducir en un 90% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (alcances 1 y 2) y en un 33% las del alcance 3 respecto a 2017. Esto incluye el uso de electricidad 100% renovable en operaciones propias.

Circularidad: Implementar modelos de negocio circulares, enfocados en el reciclaje, durabilidad y reparabilidad. Además, lograr utilizar 100% de poliéster reciclado en todos los productos. También se buscará implementar nuevos modelos de negocio, como la reventa y reparación de productos en mercados seleccionados.

Derechos Humanos: Capacitar a 400.000 trabajadores en derechos humanos, cerrar la brecha salarial de género en todas las operaciones y fomentar la diversidad e inclusión en todos los aspectos, incluyendo cultura, etnia y orientación sexual.

Saint-Gobain

En su estrategia, Saint-Gobain mantiene incorporados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un involucramiento del management de cada una de sus áreas.

Durante 2024, la compañía se enfocó en la reducción del uso de recursos naturales, como el caso del agua y las materias primas vírgenes. Por ejemplo, en las plantas de Isover y Megaflex se optimizó la gestión del uso de agua mediante una recirculación más eficiente y una optimización del circuito en la fabricación de emulsión asfáltica.Asimismo, aumentó la utilización de materias primas con menor emisión e incorporó material reciclado post consumo en sus productos y envases. En el caso de la planta de Tortuguitas, se logró una disminución del 46% en el volumen anual de agua captada debido a una reducción del 35% en la producción de productos con base acuosa y la reparación de fugas en cañerías.

Además, se redactó una Guía para facilitarle a las empresas del sector la reducción de pérdida de materiales y una gestión eficiente,trazable y segura de los residuos generados en todas las etapas de las obras civiles.

Las metas son aún más ambiciosas para este año. Saint-Gobain continúa trabajando en el análisis del ciclo de vida de sus productos, la eficiencia energética, la optimización del transporte, el diseño de esquemas de circularidad, y en la reducción de emisiones en toda su cadena de valor. Como parte de ese compromiso, se finalizará un proyecto de recuperación de agua industrial, que permitirá evitar el descarte de líquidos con un ahorro de 5.200 m³, entre otras acciones.

Sancor Seguros

El cambio climático es uno de los riesgos más urgentes a los que se enfrenta el mercado asegurador. Por eso, el Grupo prioriza como Temas Materiales en su Gestión de Riesgos ASG los riesgos y oportunidades del cambio climático, el uso sostenible de recursos y la economía circular. Está trabajando en un Plan Integral de Gestión Ambiental que contempla tanto acciones preventivas como correctivas.

Como primer paso, elaboró un Mapeo de Riesgos Ambientales asociados a la actividad operativa del Grupo en Argentina, que incluye dos matrices: Riesgos directos (impactos que devienen exclusivamente de nuestra actividad), y Riesgos indirectos (impactos surgidos de las coberturas en diversas industrias).

En el marco de la primera matriz, una de las acciones es la medición de huella de carbono. Luego de dos años de pruebas en su Casa Central en Sunchales, Santa Fe -que concentra el 50% de nuestra fuerza laboral-, actualmente está realizando un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que tendrá alcance a todas sus dependencias en el país, con una cobertura más integral que incluirá también la definición de objetivos de mitigación.

Para 2025 y 2026 se realizará la planificación y se sumarán acciones para reducir emisiones, además de continuar con los procesos que ya están en marcha, de digitalización y economía circular, certificación LEED, concientización ambiental y estrategias de las áreas de seguros para minimizar el impacto climático.

Santander

Durante 2024 el banco dio pasos concretos para que sus operaciones y su negocio tengan un impacto ambiental positivo. Alcanzó el 100% de consumo eléctrico proveniente de fuentes renovables, gracias a alianzas estratégicas como el contrato PPA celebrado con YPF Luz, la adquisición de IRECs y la incorporación de edificios al Mercado Eléctrico Mayorista. Esto le permitió reducir un 46% nuestra huella de carbono respecto al año anterior.

También lideró el financiamiento verde en Argentina: colocó 14 bonos ESG por más de u$s 250 millones y construyó una cartera de préstamos sustentables por $ 401.000 millones, acompañando a personas, pymes y grandes empresas que apuestan por la transición energética, la movilidad eléctrica y la agricultura regenerativa.

Además, amplió su red de sucursales sustentables -ya son 46 las abastecidas con energía solar y tecnología que reduce el consumo un 20%- y logró que el 46% de su superficie operativa cuente con certificaciones ambientales.

En 2025 seguirá en este camino: quiere escalar las soluciones de financiamiento ambiental, profundizar la descarbonización y seguir integrando el riesgo climático en sus decisiones.

"Estamos convencidos de que la banca tiene un rol clave para acelerar los cambios que el planeta necesita", aseguran.

SAP

El objetivo de SAP es tomar medidas climáticas a través de su enfoque dual como habilitador y ejemplo para ayudar a allanar el camino hacia un futuro bajo en carbono para sus clientes, socios y la empresa en sí.

"El compromiso de cero emisiones netas es la piedra angular de nuestra mitigación del cambio climático: tenemos como objetivo reducir nuestras Emisiones Brutas de Gases de Efecto Invernadero (GHG) (basadas en el mercado) en al menos un 90% a lo largo de la cadena de valor relevante para 2030", cuanta Lautaro Spotorno, director de Comunicaciones de SAP para Región Sur.

Hasta 2030, SAP se compromete a financiar anualmente proyectos climáticos que reduzcan y eliminen más CO2 de la atmósfera de lo que nuestras propias operaciones (incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero del Alcance 1 y 2, y los viajes de negocios) producen en un año. SAP logró este objetivo en 2024 al financiar una cartera diversa de proyectos dentro y fuera de la infraestructura del mercado de carbono voluntario existente, que están reduciendo y eliminando aproximadamente 276 kilotones de CO2e en total. Los proyectos fueron financiados a través de financiación directa (47 kilotones de CO2e) o a través de inversiones en créditos de carbono (229 kilotones de CO2e), y utilizan una metodología verificada externamente para calcular su impacto de carbono.

"En Argentina, los esfuerzos estuvieron enfocadas en mantener la iniciativa de Single Use Plastic, que tiene como objetivo global la reducción del uso de plástico de un uso en todas las oficinas. SAP Argentina cumplió un 100% del proyecto. Asimismo, obtuvo la recertificación de ISO14001", indica Spotorno.

Schneider Electric

En 2024, Schneider Electric superó sus objetivos ambientales anuales con una puntuación de 7,55 sobre 10 en su índice Schneider Sustainability Impact (SSI), por encima del 7,40 previsto.

"Además, a través de soluciones tecnológicas, ayudamos a nuestros clientes a evitar 679 millones de toneladas de CO desde 2018 y logramos reducir un 40% de las emisiones de 1000 proveedores gracias a nuestra iniciativa Zero Carbon, mediante soluciones de eficiencia energética y la adopción de energías renovables. También destacamos que más de 53 millones de personas accedieron a electricidad verde gracias a programas impulsados por la compañía, superando anticipadamente la meta prevista de 50 millones. Debido a todo esto, en 2024 fuimos reconocida como la empresa más sostenible del mundo por la Revista Time y Statista", dice Sofia Yrigoyen, Sustainability Development Leader.

De cara a 2025, la firma busca alcanzar una puntuación de 8,80 en nuestro SSI, habiendo ya logrado una puntuación de 7,95 en el primer trimestre, y que se traduce en haber evitado casi 700 millones de toneladas de CO. "En paralelo, seguimos comprometidos en alcanzar nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo: Ser Carbono Neutrales para 2025 y lograr emisiones operativas netas cero para 2030 así como una cadena de valor neta cero para 2050", resume Yrigoyen.

Softtek

Durante 2024, Softtek profundizó su compromiso ambiental a través de dos acciones destacadas. En primer lugar, continuó su participación en el proyecto de reforestación en la Amazonía junto a la organización Saving the Amazon, iniciado en 2023. Esta iniciativa busca regenerar el ecosistema amazónico mediante la siembra progresiva de árboles nativos, con un objetivo total de 7.500 plantaciones para fines de 2025, aportando a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. En segundo lugar, la empresa fortaleció la gestión de sus operaciones bajo estándares internacionales de sostenibilidad, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con foco en la eficiencia energética y en la reducción de la huella ambiental derivada de sus actividades tecnológicas.

De cara a 2025, Softtek profundizará su estrategia ambiental con dos grandes objetivos: por un lado, concretar la siembra de los 7.500 árboles en la Amazonía como parte de su compromiso con la regeneración forestal y la acción climática. Por otro lado, escalar sus prácticas internas hacia un modelo operativo más sostenible , priorizando iniciativas de eficiencia energética en sus sedes, medición de huella de carbono y estrategias de economía circular. "Estas acciones reflejan el compromiso de Softtek con una transformación empresarial que contribuya a un futuro ambientalmente responsable", afirma Rocío Mondino, People Manager Argentina de la compañía.

Tenaris

Tenaris, líder global en la producción y provisión de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética, ya puso en marcha en 2024 el parque eólico Buena Aventura, el primero de Tenaris en el mundo, con una inversión de u$s 203 millones.

Construido en 15 meses y ubicado en Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires, suministra cerca del 50% de la energía eléctrica requerida por la planta de Tenaris en Campana y logra una reducción de emisiones de CO2 de 152.000 toneladas por año.

Adicionalmente, la empresa está construyendo un segundo parque eólico en la ciudad de Olavarría, Buenos Aires .

Además, durante el último año, Tenaris puso en marcha un nuevo horno Consteel en la Acería del Centro Industrial de Campana, proyecto que demandó una inversión de u$s100 millones. Consteel® es un proceso mediante el que se recuperan los gases generados en la fundición del acero, utilizándose para precalentar la chatarra. De esta manera, se reduce de manera significativa la emisión de CO2 y el consumo de energía eléctrica. Este nuevo horno es el primero a nivel mundial del Grupo Techint.

Estas inversiones continuas en eficiencia energética buscan satisfacer cerca del 100% de los requisitos energéticos de Tenaris en Argentina con energía renovable, en línea con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 30% para el 2030, en comparación con los niveles de 2018.

Ternium

Ternium, el mayor fabricante de aceros planos del país y líder en Latinoamérica, puso en marcha días atrás el primer parque eólico de la compañía. Ubicado en la localidad de Olavarría, y con una inversión de más de 220 millones de dólares, le permite reemplazar el 90% de la energía total que adquiere en el país del sistema interconectado nacional. A lo largo de 1,517 hectáreas del terreno, los 22 aerogeneradores suman 99 MW de capacidad instalada con una producción de 470 GWh de forma anual, equivalente al consumo de 130.000 hogares.

En paralelo, la compañía continúa promoviendo la incorporación de energía solar en su cadena de valor a través de ProPymes Medioambiente, capacitación que es parte del Programa Propymes del Grupo Techint. De esta manera, se fomenta que las empresas implementen medidas de transformación ambiental dentro de su configuración de producción.

Actualmente Ternium Argentina sigue implementando mejoras en su centro industrial de San Nicolás, enfocadas en la eficiencia energética y la innovación tecnológica aplicada a procesos productivos. Esto le permite mejorar la calidad de sus productos y fortalecer su competitividad.

En virtud de sus iniciativas, este año fue reconocida dentro de los Campeones de la Sustentabilidad de World Steel por séptima vez, y de este modo, continúa avanzando en su plan de descarbonización hacia 2030, con el objetivo de reducir el 15% la intensidad de emisiones respecto de 2023.

Tetra Pak

Durante 2024, Tetra Pak continuó consolidando su política de sustentabilidad en Argentina a través de dos hitos clave: por un lado, el fortalecimiento del reciclaje de envases post consumo, con acuerdos con más recicladores y nodos de recolección en más regiones, con el objetivo de reciclar efectivamente miles de toneladas, impulsando así una mejora significativa en la tasa de reciclado a nivel nacional; por otro, concretó el inicio de producción de una nueva tecnología desarrollada en Rafaela, Santa Fe, por Grupo TBJ, mediante la cual se recicla el envase completo para convertirlo en pisos flotantes encastrables, patas para sommiers o diversas piezas según el molde que se aplique. Es el esfuerzo de más de 5 años de desarrollo.

Hoy es una realidad producir a bajos volúmenes, demostrando la viabilidad y el gran potencial de esta nueva tecnología patentada en Argentina.

TetraPak comenzó a reciclar envases completos con una nueva tecnología.

Para 2025, la compañía se propone profundizar la transición hacia un modelo de economía circular, en alianza con otros actores tanto del sector privado, donde por ejemplo, se ha creado un Sistema de Gestión Voluntario para recuperar y valorizar envases y embalajes, liderado entre otros por Cempre y el Instituto Argentino del Envase, como del sector público, con quienes se busca impulsar la colaboración necesaria para implementar buenas prácticas que lo hagan posible.

Telecom

En Telecom desarrollaron sus actividades teniendo en cuenta el impacto global, con una gestión sustentable integrada al negocio, que promueve el uso de la tecnología para acompañar las demandas sociales y ambientales.

"En el eje ambiental, trabajamos para eficientizar el uso de los recursos y reducir la huella ambiental, la eficiencia energética, la adopción de energías limpias, y la economía circular, entre otras", sostienen.

Algunos de los hitos de gestión sostenible más recientes son el lanzamiento de tarjetas SIM sustentables para dispositivos móviles, carbono neutrales y hechas de materiales 100% reciclados; la incorporación de fuentes de energía renovable que representaron aproximadamente un 27% del consumo del último trimestre del 2024; uso de packaging realizado con plástico reciclado para la distribución de los productos vendidos en el e-commerce Tienda Personal, donde también contamos con un catálogo de productos sustentables.

"Tenemos procesos de recupero de equipos; contamos con una política de donaciones de bienes y estructuras a fin de extender la vida útil del equipamiento informático, mobiliario y materiales técnicos, y una gestión responsable de residuos. Sostenemos desde hace años una campaña de separación de residuos sólidos urbanos en los inmuebles de todo el país, entregando materiales reciclables a cooperativas de recuperadores urbanos", agregan.

En línea con la tendencia de la industria, avanzaron hacia un modelo cleantech o de tecnología limpia, es decir, el conjunto de productos y servicios diseñados para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad.

"En 2025 continuaremos recorriendo el camino que nos permita profundizar la integración de la sustentabilidad en todas las áreas de la compañía, alineando nuestro modelo operativo con el plan de acción climático global, basada en el respeto al medio ambiente y el uso positivo de la tecnología", dicen.

Torneos

"A lo largo de 2024, desarrollamos una evaluación de la gestión ambiental de la empresa para continuar mejorando las prácticas y procesos. Por otro lado, nos focalizamos en continuar impulsando la incorporación de criterios de sustentabilidad a los eventos deportivos organizados por Torneos", aseguran.

Tanto en el Córdoba Open como en el Buenos Aires Challenger incorporaron prácticas de gestión de residuos, uso eficiente de energía, acciones para la concientización ambiental del público y la medición de la huella de carbono.

Continuaron con la iniciativa "Goles con Eco", una alianza con la Cruz Roja Argentina, la AFA y Futbolistas Agremiados para la plantación de árboles autóctonos en algunas de las localidades que son sede de los partidos de Copa Argentina.

"A partir de la evaluación y diagnóstico realizado en 2024, para este año nos plateamos dos desafíos. El primer objetivo es consolidar internamente las prácticas ambientales en las oficinas y ampliar el foco hacia las operaciones regionales. Para ello se desarrolló una Guía de Buenas Prácticas Ambientales para Oficina que se presentará durante el Mes del Ambiente. El segundo consiste en desarrollar una Guía de Primeros Pasos para la Gestión Ambiental para proveedores, con la cual nos proponemos contribuir a la concientización y capacitación ambiental de nuestra cadena de valor", concluyen.

TotalEnergies

Como actor clave en la transición energética, enfrenta un doble desafío: satisfacer la creciente demanda de energía del país ofreciendo un mix energético más amplio de gas y renovables, y, al mismo tiempo, enfocar nuestros esfuerzos en bajar las emisiones de nuestras plantas. Más energía con menos emisiones.

Con una inversión de 33 millones de dólares, Total Austral, filial de TotalEnergies en Argentina puso en funcionamiento una línea de alta tensión, que permitió electrificar la planta Aguada Pichana Este (Neuquén) con energía renovable.

TotalEnergies Renovables Argentina, otra filial de TotalEnergies en el país, llevó adelante la construcción del parque solar Amanecer, en Catamarca, el cual inyecta energía limpia a la red nacional desde diciembre de 2024.

El objetivo planteado para 2025 a nivel Compañía es emitir menos de 40 millones de toneladas de CO 2 eq por año para 2025 en el mundo. Total Austral y TotalEnergies Renovables Argentina están avanzando en el desarrollo de un proyecto de generación de electricidad con energía eólica. Su finalidad es abastecer la demanda eléctrica de las plantas de tratamiento Río Cullen y Cañadón Alfa, ubicadas en Tierra del Fuego, y así reducir las emisiones de esas. Este innovador proyecto basado en energía renovable logrará reducir la huella de carbono de nuestras actividades, al disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, representando una baja de más de 50% de nuestras emisiones asociadas a la generación de electricidad.

Toyota Argentina

"En Toyota tenemos el desafío, a nivel global, de alcanzar la neutralidad de carbono en todo el ciclo de vida de nuestros productos para el año 2050. Para nuestra planta de Zárate, el objetivo es lograr la carbono neutralidad en 2035. Para cumplirlo, trabajamos cada año en diferentes iniciativas. En 2025, estamos enfocados en reducir las emisiones de nuestra operación, tanto en la planta como en toda nuestra cadena de valor, lo que implica un trabajo de cercanía y colaboración con nuestros 43 concesionarios oficiales y más de 60 autopartistas locales. Nuestra planta funciona con energía eléctrica 100% renovable y hoy nos encontramos trabajando en la reducción del consumo de gas natural y el reemplazo de equipos a gas por eléctricos", indica Eduardo Kronberg, gerente general regional de Sustentabilidad de Toyota Argentina.

En 2024, Toyota Motor Corporation (TMC) en Japón reconoció a Toyota Argentina con el Golden ECO Award al mejor KAIZEN ("mejora continua") global de sustentabilidad por el programa KANKEI de Economía Circular, que reutiliza materiales descartados del proceso industrial para producir nuevas autopartes y productos de merchandising. Por ejemplo, el uso de uniformes descartados de empleados como materia prima para la confección de paneles insonorizantes. Gracias a esta iniciativa, se lograron reducir más de 800 toneladas de CO, 22 toneladas de residuos y aproximadamente 274.000 m³ de agua al evitar el uso de fibra de algodón virgen.

"El año pasado volvimos a liderar el segmento de vehículos electrificados en Argentina con casi el 80% de las ventas. En Toyota creemos que no existe una única solución para el enorme desafío de la carbono neutralidad. En nuestro país, nos enfocamos en la tecnología híbrida: desde el 2009 -con el Toyota Prius- hasta hoy vendimos casi 40.000 vehículos híbridos, que ya forman parte del paisaje habitual del parque automotor. Los híbridos son una solución práctica y eficaz, ya que no requieren infraestructura de carga y permiten reducir hasta un 50% el consumo urbano sin cambiar los hábitos del cliente. Paralelamente, en 2024 introdujimos una nueva tecnología de motorización con la RAV4 PHEV, dando un paso más en el camino hacia la movilidad sin emisiones. Este es un vehículo híbrido enchufable y se encuentra disponible exclusivamente a través de KINTO Share, la solución de movilidad a demanda de Toyota", suma Kronberg.

Unipar

Durante 2024 Unipar centró sus esfuerzos de sustentabilidad en dos aspectos clave para el cuidado del ecosistema. En primer lugar, la compensación ambiental a través de la forestación, destacándose la producción de especies forestales nativas y adaptadas a la región desde su Vivero Unipar.

Con una infraestructura de más de 2.400 m2 y una capacidad instalada de hasta 125.000 plantines, la compañía planea donar, hasta 2027, 20.000 árboles para reforestar la ciudad, en especial en respuesta a los daños provocados por el temporal de diciembre de 2023. Ya llevan plantados más de 6.000 árboles.

En segundo lugar, Unipar continúa avanzando con acciones para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de CO2 en tres etapas: un 10% para 2025, un 30% para 2030 y un 100% para 2050. Para eso, trabaja en inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) vinculados a su proceso productivo, siguiendo las directrices de la Norma ISO 14.064 y herramientas del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Instituto de Recursos Mundiales, para calcular, certificar e informar la huella de carbono.

Este año Unipar continuará avanzando en la mitigación del cambio climático: uno de los principales objetivos es seguir reduciendo su huella de carbono. Además, trabaja en la modernización tecnológica de sus instalaciones para ser más eficiente, en términos energéticos, sus operaciones.

Además, junto a una mesa de expertos del PLAPIQUI-CONICET se encuentra trabajando en un inventario hídrico para analizar alternativas de reducción de coeficientes de consumo y reutilización del agua de cara al cumplimiento del compromiso 2030 de un 15% de reducción del uso del agua y un 15% de reutilización.

Viterra

Durante 2024, Viterra implementó dos hitos clave en su política ambiental. El primero fue el lanzamiento de Igaris, el programa de medición de huella productiva más ambicioso del mundo. Gracias a esta iniciativa, calcularon la huella de carbono real en más de un millón de hectáreas de soja libre de deforestación, con la participación de más de 300 productores. Los resultados permitieron demostrar que las emisiones son 30 veces menos que los valores por default, marcando un antes y un después en el acceso a mercados bajos en carbono y en la transición hacia una agricultura regenerativa.

El segundo gran avance fue la optimización de la logística en la planta de Renova (Timbúes) mediante el uso de trenes de carga de la línea Belgrano. La compañía invirtió en la construcción de un desvío ferroviario y en la adquisición de vagones para garantizar el traslado eficiente de granos, reducir el consumo de combustible y disminuir la huella de carbono del transporte.

Para 2025, el objetivo es escalar el programa Igaris y comenzar a aplicar prácticas concretas de agricultura regenerativa que permitan avanzar de la medición a la reducción efectiva de emisiones.

Volkswagen

En línea con su estrategia Way to Zero, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad en emisiones de CO para 2050, Volkswagen sigue avanzando con acciones concretas en energía y medio ambiente.

Los avances destacados de 2024 son:

Firmó el acuerdo más grande de su historia para el abastecimiento de 47.000 MWh de energía solar por año para su Planta Pacheco, equivalente al consumo de 14.000 hogares.

Alcanzó una tasa de reciclabilidad del 79% en la Planta Pacheco y del 87% en la Planta Córdoba gracias a la separación en origen y el reciclaje de materiales como madera, plásticos, papel y más.

La empresa tiene como objetivo alcanzar la neutralidad ensus emisiones en 2050.

Los próximos objetivos para 2025 son:

En mayo alcanzó el abastecimiento de 100% energía renovable en el Centro Industrial Pacheco: 60% eólica y 40% solar, con un ahorro estimado de u$s 324.000.

Este año plantará 5.000 nuevos árboles nativos junto a Fundación ReforestArg para llegar a la meta de 25.000 árboles plantados en el Bosque Volkswagen.

Las apuestas de la compañía automotriz en su compromiso ambiental son la energía verde y la reducción de sus emisiones como pilares para un futuro más sustentable.