La venta de Raízen a Mercuria recibió luz verde por parte de CADE, la autoridad antimonopolio y de defensa de la competencia de Brasil. La Superintendencia General emitió un comunicado y una opinión favorable a la operación.

La aprobó “sin restricciones”. La decisión se convierte en final si no recibe objeciones en los próximos 15 días por parte de la justicia o un tercero que se pueda sentir damnificado.

Raízen, la empresa que opera las estaciones de servicio de la marca Shell en la Argentina, vendió su negocio de Downstream en el país a la suiza Mercuria Energy Group por u$s 1420 millones.

El anuncio de la operación se hizo en la Bolsa de San Pablo, ya que Raizen es una empresa brasileña. Por esa razón, aunque los activos vendidos están en Argentina, se requería una autorización brasileña.

El traspaso comprende los activos de Raizen: la red las 894 estaciones, además de dos aeroplantas y dos terminales de combustible.

Según lo informado por la empresa brasileña cuando anunció la venta, la decisión responde a la necesidad de obtener liquidez para reestructurar una deuda de u$s 13.240 millones .

En el país, la compradora, Mercuria, es socia mayoritaria de Integra Capital el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources.

Fuentes del sector energético aseguraron a El Cronista que en la operación también participarían Edenor -cuyos dueños son Manzano junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti- y José Luis Manzano a título personal.

“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital , con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”, dijo la empresa en un comunicado cuando se hizo la operación.

Por su lado, Brian Faik, director global de Inversiones de Mercuria señaló, en ese momento, que: “Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad para los empleados, clientes, proveedores y socios , al mismo tiempo que invertimos de manera responsable en el desarrollo futuro de la plataforma”.

Shell en la Argentina tiene el 19 por ciento del mercado de despachos de combustibles con sus estaciones de servicio y es el segundo jugador detrás de YPF.

Detalles de la operación

Los activos que entran en la venta son, además de las estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

El valor de u$s 1420 millones está sujeto a los ajustes habituales de precio de compra —incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación—.El cierre de la transacción está previsto para antes de mediados de 2027y requerirá las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Quién es Mercuria

Mercuria es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, Mercuria opera en más de 50 países a lo largo de 5 continentes, y genera ingresos superiores a los u$S 140.000 millones.

Mercuria participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales. La compañía es reconocida por su fuerte enfoque en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la excelencia operativa y su compromiso con el apoyo a la seguridad energética global a través de inversiones en soluciones energéticas.

Sus actividades en Sudamérica y América Latina abarcan desde México y Panamá, en el norte, hasta Argentina, en el sur. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.