Meta cumplió 20 años y Zuckerberg espera que la Inteligencia Artificial compense las pérdidas por el Metaverso

En el verano de 2021, durante un momento privado en la conferencia de Allen & Co. en las montañas de Idaho, el CEO de Google, Sundar Pichai, felicitó a Mark Zuckerberg por el avance tecnológico del equipo de inteligencia artificial de Facebook.

El comentario de Pichai fue exactamente el tipo de cosas que Zuckerberg le gusta escuchar. Para una de las personas más destacadas de Silicon Valley, el cofundador y director ejecutivo de Meta Platforms Inc. puede ser sorprendentemente susceptible a la hora de obtener reconocimiento por ser alguien que realmente hace tecnología. Una década antes, un éxito de taquilla de Hollywood sugirió que robó la idea de Facebook y que muchos de los productos más importantes de su empresa fueron fabricados por nuevas empresas que adquirió, poniendo a Zuckerberg en la narrativa de que es un hombre de negocios más despiadado que un tecnólogo innovador.

Su equipo de comunicaciones, que ha hecho encuestas de focus group muestran que no se le considera un innovador a la par de Bill Gates o Elon Musk, ha trabajado para instalarlo como un "constructor", según personas de la empresa que trabajan para mejorar su imagen personal.

El único problema para Zuckerberg en Idaho fue que no tenía idea de qué avance estaba hablando Pichai, según personas familiarizadas con la reunión. Zuckerberg había puesto en marcha con entusiasmo el grupo de investigación de IA en Facebook en 2013, contratando a Yann LeCun, un destacado científico informático al que a veces se hace referencia como uno de los padrinos de AI (por sus siglas en inglés), para ejecutarlo. Pero desde entonces no había estado estrechamente involucrado en sus operaciones.

En cambio, Zuckerberg buscó otras grandes ideas para preparar su empresa para el futuro, incluida la mensajería directa, la transmisión de video y las criptomonedas, antes de caer en la idea del metaverso , un mundo digital que pensó que podría revolucionar la forma en que las personas interactúan en línea.

Zuckerberg comprometió a Facebook en esta visión al punto tal de que cambió el nombre de la empresa a Meta Platforms Inc. en 2021. Tal como está, esa apuesta parece un fracaso colosal. Meta ha perdido cerca de US$ 50.000 millones, y no está claro si es algo que la gente normal querrá usar alguna vez.

Esto coloca a la empresa en una posición delicada ya que llegó a su 20° aniversario en febrero. Su principal negocio de redes sociales sigue siendo enorme y rentable, pero sus días de crecimiento han terminado. Algunos empleados se quejan de la dificultad innovar en una empresa tan grande, diciendo que la burocracia de Meta ha resultado en la salida de trabajadores talentosos. Estos críticos dicen que no ayuda que la única manera de conseguirlo es vincularse a uno de los proyectos favoritos de Zuckerberg, y sus grandes planes tienden a fluctuar.

"Él sabía algo que venía, pero creo que apostó mal", dice un ex investigador de Meta, refiriéndose al metaverso. Como la mayoría de las más de dos docenas de empleados de Meta actuales y anteriores que hablaron con Bloomberg Businessweek para este artículo, esta persona pidió permanecer en el anonimato para evitar consecuencias profesionales.

Según esas personas, Zuckerberg ahora puso a la AI como su máxima prioridad. Tras su conversación con Pichai, Zuckerberg regresó a la sede de Meta en Menlo Park, California, y pidió ser informado sobre los últimos trabajos de su equipo de investigación de AI, llamado FAIR (Fundamental Artificial Intelligence).

"Se educó mucho más", dice Jerome Pesenti, ex vicepresidente de inteligencia artificial de Meta. Pichai no es el único que quedó impresionado con el FAIR, y la gente de la industria ve a Meta como uno de los líderes en AI. Al principio, Meta enmarcó su interés en la AI principalmente como una manera de lograr la visión de Zuckerberg para el metaverso. Pero, tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la empresa comenzó a centrarse mucho más en la AI generativa.

"El éxito de Meta en el desarrollo de AI generativa y modelos abiertos, como Llama, que se ha descargado más de 100 millones de veces, habla por sí solo", dijo un portavoz en un correo electrónico. Pero quienes están familiarizados con una empresa que ha pasado años dando bandazos de una crisis a otra saben lo rápido que van las cosas en Meta. Ya se están preparando para otro caso de latigazo cervical.

Meta es la mayor empresa de Internet de EE. UU. todavía dirigida por uno de sus fundadores. Zuckerberg conserva una participación mayoritaria y toma las decisiones. Dentro de la empresa es una creencia común que la única manera de que el público vea a Meta como una empresa innovadora es que la gente crea que el propio Zuckerberg está impulsando esa innovación. Cuando algo le importa a Meta, Zuckerberg siempre está en el medio.

El impacto de tener a Zuckerberg estrechamente involucrado ha sido particularmente notable durante la era del metaverso de la compañía, según las personas que trabajan en su división Reality Labs, que es responsable de crearlo. Se obsesionó con el camino. Meta manejó los avatares (la forma en que alguien se presenta en un mundo virtual) pensando que era clave para expandirse en la realidad virtual más allá de los jugadores y convertirla en una aplicación social de uso general. Zuckerberg pasó horas en reuniones sobre marketplaces de avatares, sus diseños y presentaciones a través de Facebook e Instagram, según los empleados del departamento.

En agosto de 2022, Zuckerberg compartió una captura de pantalla de su propio avatar en Horizon Worlds, el primer metaverso significativo de Meta. Los gráficos eran sorprendentemente de baja calidad, dejando ver a Zuckerberg como plano y con cara de niño. Así, el Zuck digital, y por extensión, el Zuckerberg de la vida real, fue ampliamente objeto de burlas por ser espeluznante y robótico. A estas alturas, Zuckerberg ya estaba acostumbrado a ser meme. Personas en Internet se han burlado por su imagen practicando surf mientras está untado con tanto protector solar que parece un mimo, por su forma extraña de beber agua, y por entusiasmarse demasiado por fumar su propia carne.

Aun así, le enfurecía que la gente pensara que su nuevo producto era aburrido. A los cuatro días de la publicación de la captura de pantalla inicial, Zuckerberg compartió una imagen de sí mismo como un avatar de mayor calidad; en LinkedIn, el artista gráfico contratado para hacer el avatar reveló que el diseño fue a través de 40 iteraciones antes de que Zuckerberg estuviera contento con él. Poco después, Zuckerberg asistió a la boda de Sheryl Sandberg, su ex directora de operaciones, donde el fracaso del avatar volvió a surgir. Zuckerberg estaba tan molesto por la conversación, dicen personas familiarizadas con el evento, que concluyó que su gente de relaciones públicas no sabía cómo hacer que los productos de Meta fueran interesantes. La empresa reasignó a varios de ellos a otros equipos.

Otras cosas pesaban sobre Meta en ese momento. Su principal negocio, las redes sociales, se estaban desacelerando en usuarios e ingresos, mientras que TikTok ganaba popularidad; la economía era débil; y el mercado de la publicidad digital estaba sufriendo, en parte debido a un cambio de política en Apple Inc. que hizo más difícil ganar dinero con anuncios personalizados en iPhones.

Meta vio caer sus ingresos anuales en 2022 por primera vez como empresa pública, y sus acciones cayeron un 65%, su peor resultado anual. En noviembre, Meta, que como muchas grandes tecnológicas había aumentado significativamente su plantilla durante la pandemia, anunció que recortaría alrededor del 13% de su fuerza laboral.

Poco después de emitir un comunicado detallando las reducciones de empleo, Zuckerberg se dirigió a su personal por video. Parecía que no había dormido y podría llorar, según empleados que asistieron. "Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", dijo Zuckerberg en su comunicado oficial. "Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello".

Algunas personas en Meta vieron los recortes de empleo como una medida necesaria en una empresa que se había vuelto inflada y complaciente. Pero otros, incluidos algunos leales a Zuckerberg, los vieron como una forma de justificar el gasto continuo en un proyecto que no contribuiría al resultado final durante otra década, si es que alguna vez lo hace.

Apenas unas semanas después del anuncio, OpenAI lanzó ChatGPT, lo que desató una locura total por la AI. Las empresas emergentes recaudaron miles de millones de dólares, mientras que las empresas adyacentes a la AI, como Nvidia Corp., que fabrica los chips que alimentan ChatGPT, vio sus acciones alcanzar máximos históricos. Microsoft Corp., que había hecho grandes inversiones en OpenAI, de repente pareció estar muy por delante.

El interés público en el metaverso se había disipado en gran medida. En este punto, y el frenesí por la AI hizo que el giro de Zuckerberg a la realidad virtual pareciera fuera de contexto. Pero en el detrás de escena, la división de AI de Meta, que había estado trabajando aislada, había logrado avances significativos. FAIR, que había contratado investigadores de todo el mundo, era visto como un verdadero rival de OpenAI o DeepMind de Google. Los esfuerzos de AI de Meta incluyeron avances importantes, como la creación de PyTorch, software popular que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones de AI, y el lanzamiento de un bot que jugó bien el juego de estrategia Diplomacy, suficiente para clasificarse entre el 10% superior de jugadores humanos.

Se acercaba el lanzamiento público de Llama, el competidor de código abierto de Meta para los grandes modelos de lenguaje de OpenAI. Lo que Meta no había estado desarrollando eran muchos productos de consumo que claramente estaban impulsados por AI, en cambio, había estado usando principalmente AI para clasificar y recomendar contenido para usuarios de Facebook e Instagram y para ayudar a los anunciantes a adivinar en qué anuncios harían clic los consumidores.

El potencial de que tales esfuerzos beneficiaran los negocios principales de Meta era real. Pero sin nada tangible para los consumidores para interactuar. La empresa fue una ocurrencia tan tardía que cuando la Casa Blanca invitó a las principales empresas de AI de consumo a unirse al presidente Joe Biden en mayo de 2023 para una discusión sobre el futuro de la tecnología, la lista de invitados incluía a los directores ejecutivos de OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic, una startup con menos de 200 empleados, pero no a Zuckerberg.

Sintiendo que el momento pasaba de largo, Zuckerberg creó una división separada de grupo de productos de AI generativa, trasladando a 60 empleados del grupo FAIR para dotarlo de personal. Meta también cambió la marcha de FAIR desde la investigación y experimentación interna hasta productos reales, y comenzó a aplicar más presión a sus equipos para enviar productos rápidamente.

Los equipos que trabaja en temas como privacidad y equidad, fueron mandados a centrarse en cuestiones éticas hasta asegurarse de que los productos cumplan con lo básico antes de su lanzamiento. Los equipos tuvieron que enviar productos en unos meses, respondiendo a los días de Meta de "moverse rápido y romper cosas". El nivel de control que mantiene Zuckerberg le permite hacer los cambios radicales que son desafiantes en una compañía del tamaño de Meta.

"Él no tiene reparos en hacer estas grandes y difíciles decisiones, y no se deja presionar", dijo Pesenti. Pero podría llegar otro giro a un costo grande para la empresa. La constante repriorización de Zuckerberg ha sido irritante para los empleados durante años, porque se encuentran compitiendo por recursos y luchando para trabajar en los proyectos que le apasionan. La moral en Reality Labs en particular se ha desplomado. Las personas que lucharon por participar en el proyecto que se suponía definiría el futuro de Meta se sienten consternadas al descubrir que no lo están. El equipo favorito de Zuckerberg ya no lo es, dicen los empleados. Incluso el equipo de Threads de Instagram -que disfrutó de ser favorito en julio de 2023 cuando Zuckerberg estaba de humor para luchar contra Elon Musk- recientemente se ha sentido abandonado.

Zuckerberg no tiene motivadores dentro del equipo de AI tampoco. Cuando cambió la prioridad de FAIR de publicar artículos para trabajar en productos, varios miembros se fueron, incluidos los que trabajaban en Llama. Ah ora los investigadores sienten que están compitiendo con el equipo de AI generativa para recursos informáticos . Debido a que la competencia por el talento en AI es tan brutal, la empresa está en constante riesgo de perder investigadores por cualquier empresa de tecnología que cotiza en bolsa o startups en ascenso.

A lo largo de 2023, Meta lanzó una serie de funciones de AI que esperaba atrajera a los usuarios promedio de Internet. En su conferencia Connect en septiembre, lanzó una función que convierte mensajes de texto como "pizza jugando baloncesto" en imágenes animadas que se pueden utilizar en Facebook e Instagram. También introdujo una serie de chatbots de AI, cada uno con su propia personalidad y avatar de celebridad. Uno de ellos, un "bromista polemista deportivo", se parecía a Tom Brady. Cuando Zuckerberg presentó los chatbots durante el evento de Connect, describió un futuro en el que las personas interactuarían en el metaverso con amigos vistiendo gafas de realidad aumentada. En tales reuniones, algunas personas estarían en el mismo lugar físico, otros aparecerían como avatares digitales, y todo el grupo interactuaría con "un grupo de AI, que están encarnadas como hologramas ayudándote a hacer las cosas". Zuckerberg desborda de entusiasmo sobre esta idea, pero había pocas señales de que alguien más lo hiciera.

Ha habido un entusiasmo genuino por Llama, que Meta comenzó a compartir en 2023 como software de código abierto , lo que significa que los desarrolladores externos podrían acceder a su código subyacente y modificarlo para sus propios fines. El código abierto, que tiene una larga trayectoria en tecnología, ha sido clave para el desarrollo de software omnipresente, como el sistema operativo Android de Google. Pero los competidores clave de la AI, como OpenAI y Google, evitaron ese enfoque para su AI.

Algunas personas en la industria dicen que sería peligroso compartir abiertamente herramientas tan poderosas; También existen ventajas comerciales obvias al ocultar tecnología a los rivales. Meta, por el contrario, se ha apegado firmemente al código abierto. Pasó años contribuyendo a proyectos de código abierto relacionados con hardware del centro de datos. Desarrolló PyTorch para que esté abierto a todo y finalmente lo separó para que fuera supervisado por la Fundación Linux, una organización sin fines de lucro.

Proporcionar acceso gratuito a sus grandes modelos de lenguaje, que requieren de enormes cantidades de potencia informática, era una manera para que Meta forje vínculos más estrechos con empresas más pequeñas y desarrolladores ayudándoles a crear herramientas de AI. También había beneficio potencial para los propios modelos de AI de Meta, que podrían ser desarrollados más rápido como software de código abierto que si la empresa utilizara sólo sus propios investigadores. Y podría socavar a competidores como OpenAI, Google y Microsoft, que buscaban cobrar por herramientas similares.

" Fue una decisión inteligente para Meta abrir sus modelos de código, porque en cierto modo, llegaron un poco tarde al juego ", dice Rishi Jaluria, analista de RBC Capital Markets. A diferencia de Microsoft, OpenAI y Google, Meta no necesita vender sus herramientas de AI por dinero. En cambio, la empresa se beneficia si la mayoría utiliza AI para lograr que las personas permanezcan en sus apps por más tiempo. La estrategia de Meta es mantener libres sus modelos de AI y luego obtener una ventaja al construir productos y servicios sobre ellos. Si los servicios de computación en la nube cobran a sus propios clientes por acceder a Llama, Meta se llevará una parte.

Impulsada por sus inversiones en AI, Meta tuvo su año bursátil de mejor desempeño en 2023, casi triplicando su valor. "La AI será nuestra mayor área de inversión en 2024", dijo Zuckerberg a los inversores en octubre. Vamos a "seguir despriorizando una serie de proyectos no relacionados con la AI en toda la empresa para que las personas trabajen en AI". Si Zuckerberg puede mantener su concentración y no meterse en el desarrollo de productos, tiene una oportunidad real de transformar Meta en una potencia de AI. La empresa podría lanzar herramientas de AI basadas en suscripción o vender sus modelos a otras empresas, dice Tejas Dessai, analista de investigación de Global X ETFs.

"Estos nuevos negocios podrían convertirse en una fuente importante de ingresos para Meta en los próximos años", indica Dessai. Otro resultado del compromiso de Zuckerberg con la AI es que es poco probable que lo tomen por sorpresa la próxima vez que otro titán de la industria quiere meterse en la maleza de los proyectos de AI de Meta. Hoy en día, Zuckerberg se mantiene constantemente actualizado sobre lo que sus investigadores de AI están haciendo, y a menudo él quiere ser quien haga promover su trabajo. Hace unas semanas publicó un vídeo en su cuenta de Instagram sobre un asistente de AI que utiliza las gafas inteligentes y el software de visión por computadora de la empresa para ofrecer consejos de moda. "Oye Meta, mira y dime qué pantalones ponerme con esta camisa", dijo Zuckerberg, sosteniendo una. "Según la imagen, parece ser una camisa a rayas", respondió la AI. "Un par de vaqueros oscuros lavados o pantalones de color liso complementarían bien esta camisa".