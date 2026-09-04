Data centers en Argentina: energía, conectividad y previsibilidad, las claves que definirán el futuro
La Argentina tiene 32 megavatios instalados en data centers y el anuncio más grande de su historia prometió 500. Pero por ahora quedó en eso, un anuncio. Mientras tanto, el negocio real crece en silencio.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 4 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.