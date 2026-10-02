El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en la provincia de Catamarca, en el marco del Argentina Week.

La confirmación llegó tras conocerse que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Agua Rica, de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore.

El Proyecto Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en u$s 4.000 millones para su desarrollo, de acuerdo con la minera.

Durante los primeros dos años se prevé una inversión de u$s 771 millones, casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen. El proyecto será financiado con aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones estimadas en u$s 2.167 millones por año. La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, en el Argentina Week París

El proyecto aprovechará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y transportado a través de un mineraloducto hasta Tucumán y, posteriormente, por tren hasta el puerto de Rosario.

El proyecto también contempla obras de infraestructura en la región, vinculadas a rutas, energía y agua.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que el comienzo de la operación se estima para octubre de 2031.