El "nuevo" producto estrella de Stanley que multiplicó sus ventas ya se consigue en la Argentina: cuánto sale

La marca estadounidense Stanley tiene 111 años de historia, aunque hace poco más de una década que conquistó el mercado argentino con sus lujosos termos verdes. Sin embargo, este producto ya no es más el protagonista de sus ventas, que ahora tienen una nueva estrella: el Quencher .

Se trata de un vaso térmico con asa que no solo se volvió viral entre influencers sino que también multiplicó por diez la facturación de la firma. Y ahora esperan replicar este éxito en la Argentina.

En los últimos cuatro años, el Quencher se convirtió en el producto más popular del portafolio de Stanley. Desde su lanzamiento oficial en 2016 ya vendió más de 10 millones de unidades. Su explosión viral repercutió también en los ingresos de la marca que pasó de facturar u$s 73 millones en 2020 a u$s 402 millones en 2022. Según un reporte de CNBC, la proyección de facturación para 2023 era de u$s 750 millones .

Stanley lanzó más de 100 opciones de colores de su Quencher lo que creó una fiebre coleccionista.

El vaso tiene capacidad para almacenar 1,18 litros de bebida y, a diferencia de los clásicos termos, cuenta con sorbete incorporado, un asa para facilitar su transporte y una base más angosta que permite colocarlo en el portavasos de los autos.

Uno de los hechos que le dio más visibilidad a nivel internacional fue el video viral de noviembre de 2023 . Una mujer estadounidense publicó en TikTok un video mostrando cómo había quedado su auto tras incinerarse por completo. El vehículo estaba destrozado y lo único que había sobrevivido intacto era su Quencher.

En pocas horas, el contenido acumuló millones de reproducciones (hoy tiene más de 96 millones) y llegó a la propia empresa. Terence Reilly, presidente de Stanley, le respondió y se ofreció a regalarle productos de la marca y también a conseguirle un auto nuevo.

El vaso tendencia en TikTok

El Quencher salió al mercado en 2016, no obstante no tuvo la performance esperada. Tres años después la compañía dejó de promocionarlo e incluso puso en pausa su reabastecimiento en tiendas . Pero un grupo de influencers le dio un giro al producto.

Reilly, un ex Crocs, asumió su cargo en 2020 y durante una charla con empleados, según consigna CNBC, se enteró de The Buy Guide, un blog que tenían un grupo de mujeres en Utah. Su cofundadora, Ashlee LeSueur, se había encariñado tanto con este vaso que había comprado varios para sus amigos y amigas y lo recomendaba constantemente en su sitio.

Al enterarse que Stanley planeaba frenar la producción del Quencher les pidió que reconsideraran la decisión. En cambio, la empresa le propuso que hiciera una compra mayorista para revenderlos ella misma. LeSueur adquirió 5000 vasos y se agotaron en solo unos días . "Mi experiencia en Crocs me dijo que ese tipo de oportunidades eran la magia que Stanley necesitaba", aseguró el ejecutivo en diálogo con el medio.

La compañía hizo colaboraciones con influencers, como la artista Glynn Rosenberg.

Rápidamente el producto se esparció a través de TikTok y en 2020 desplazó al clásico termo como la estrella en ventas de la marca. A su vez, su abanico de versiones en colores pastel lo transformaron en un accesorio de moda lo que creó coleccionistas de Quenchers. Los fanáticos del vaso lo usan para combinarlo con su ropa, la decoración de su casa y su estado de ánimo.

Stanley en la Argentina

La Argentina es uno de los grandes mercados de la marca creada por William Stanley en 1913. Mientras que en los Estados Unidos es una de las etiquetas favoritas para los que aman la vida al aire libre, en el terreno doméstico se convirtió en un complemento ideal del mate por su capacidad para mantener la temperatura del agua durante varias horas.

Parallel, la firma importadora de Facundo Mendizábal, trajo los primeros termos en 2012. Pronto se posicionó como una opción premium ante las variantes nacionales, como Lumilagro. Fue tal la performance del producto que Stanley desarrolló un modelo especial con pico cebador solo pensado para el mercado argentino, luego le siguió el mate y bombillas con el logo del oso alado.

En la Argentina Stanley lanzó su propio mate y en pocos meses vendieron más de 20.000 unidades.

La compañía expandió su operación y consiguió la distribución para 23 mercados de la región. Además, abrió tiendas propias con una inversión de $ 10 millones.

Cuánto cuesta el vaso viral en la Argentina

En noviembre pasado Parallel hizo el lanzamiento oficial del Quencher en la Argentina. Si bien a nivel global Stanley cuenta con más de 100 colores de vasos, por el momento está disponible en siete tonos: carbón, pileta, crema, lavanda, jade, naranja tigre, acero y rosa cuarzo .

Cada unidad cuesta $ 104.000, aunque en la tienda online también está disponible el vaso sin asa de medio litro por $ 64.000.