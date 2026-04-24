Grupo Mendizábal, la empresa que maneja en la Argentina la marca Stanley, prepara la llegada de una nueva firma internacional al mercado local. Desde junio comenzará a operar en el país con Alessi. La compañía ya cerró el acuerdo para representar a la marca italiana y traerá una primera línea de 80 productos. Los valores estarán, en promedio, cerca de un 30% por encima de los precios de Europa. Entre los artículos que llegarán figura el exprimidor Juicy Salif, uno de los productos más reconocidos de la marca y diseñado por Philippe Starck. En el exterior cuesta 90 euros y en la Argentina podría ubicarse en torno a los $ 188.000. También llegarán dos pavas eléctricas. La Plissé cuesta 135 euros en Europa y podría venderse a $ 282.000 en la Argentina. La MG32, diseñada por Michael Graves, vale 320 euros en el exterior y superaría los $ 660.000 en el mercado local. Según explicó el grupo, en una primera etapa la marca se venderá por e-commerce y en tiendas seleccionadas vinculadas al diseño y la arquitectura. La segunda fase contempla la apertura de locales propios. Alessi es una empresa familiar italiana fundada en 1921 que todavía conserva mayoría accionaria en manos de la familia fundadora. Hoy opera con más de 1400 productos desarrollados junto a más de 900 diseñadores y artistas, entre ellos Philippe Starck, Michael Graves y Zaha Hadid. Varios de ellos forman parte de museos internacionales como el Museum of Modern Art de New York City y el Victoria and Albert Museum de London. En 2025, suu tienda online registró ventas estimadas en torno a u$s 14 millones, una cifra correspondiente únicamente al canal digital y no al total global de la compañía. Grupo Mendizábal fue ampliando su negocio en los últimos años y hoy opera distintas marcas internacionales en la Argentina. Además de Stanley, la empresa maneja Lamy y Edding, en escritura; Philips Avent y Chicco, en productos para bebés; y líneas de cuidado personal de Unilever International, entre ellas Vaseline y Dove. También incursionó en otros segmentos de consumo. A través de otra sociedad, el grupo lanzó en el país productos de Womanizer, marca internacional de juguetes sexuales femeninos con presencia en distintos mercados de Europa y América. La marca que más visibilidad le dio a la empresa fue Stanley. Facundo Mendizábal, CEO del grupo, tomó la representación local en 2012, cuando todavía tenía presencia acotada en la Argentina. Con el tiempo, los termos se transformaron en un boom de ventas y luego la compañía avanzó con tiendas exclusivas y venta directa al consumidor. Hoy cuenta con 12 tiendas -nueve de Stanley y tres de Lamy/Edding- y 120 empleados. “Hoy podemos planificar y abrir nuevas tiendas con la seguridad de que tendremos producto, algo que antes, con las restricciones a las importaciones, no era posible”, había explicado Mendizábal en una entrevista con El Cronista. Sobre el criterio para incorporar nuevas marcas, el empresario sostuvo que no mira solo números. “Primero está la comodidad de vender el producto. Es preguntarse si realmente nos sentimos bien ofreciéndolo”. Bajo esa lógica, ahora suma Alessi para crecer en el segmento premium del hogar.